En directo, Los Desayunos de RTVE y EFE entrevistan al lehendakari Imanol Pradales

El lehendakari, Imanol Pradales,

Los Desayunos de RTVE y EFE

es el protagonista este viernes de Los Desayunos de RTVE y de la Agencia EFE, en el Instituto Cervantes de Madrid, donde será entrevistado por los periodistas Xabier Fortes, director de ‘La Noche en 24h’; Iratxe Llarena, directora de RTVE en el País Vasco, y Rafael Herrero, delegado general de la Agencia EFE en el País Vasco.

Pradales abordará con ellos la actualidad política, desde la situación del Gobierno central y la relación con sus socios, entre los que se encuentra el PNV, a la actualidad del País Vasco, donde nacionalistas y socialistas comparten el gobierno de coalición que preside el lehendakari. El encuentro se retransmitirá en directo a través del Canal 24 horas, RNE y RTVE Play, así como por el canal de YouTube de la Agencia EFE y sus redes sociales.

RTVE y EFE estrenaron el 19 de marzo la nueva etapa de 'Los Desayunos', una apuesta informativa conjunta que refuerza la colaboración entre ambos medios públicos y que contó, en su primera edición, con la participación de la exvicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda María Jesús Montero. El 17 de abril el protagonista del segundo encuentro fue el presidente de Colombia, Gustavo Petro, con una entrevista en la Fira de Barcelona, y el seleccionador nacional, Luis de la Fuente, protagonizó el 26 de mayo el último de ‘Los Desayunos’ hasta la fecha.

Esta nueva etapa de 'Los Desayunos' nace como una iniciativa conjunta de RTVE y EFE para reforzar la conversación pública sobre los grandes temas de actualidad, reuniendo en un mismo espacio a responsables políticos, periodistas y representantes de distintos ámbitos de la sociedad.

(NOTICIA EN AMPLIACIÓN)