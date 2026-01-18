Sánchez asegura que ninguna comunidad "va a decir que no" al nuevo modelo de financiación autonómica

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha afirmado que ninguna comunidad "va a decir que no" al nuevo modelo de financiación autonómica porque "nadie va a recibir menos de lo que ya recibe". "Por fin tenemos una solución" al reparto de recursos entre comunidades, fruto de un "acuerdo extraordinario" entre "fuerzas progresistas", ha afirmado.

Sánchez se ha pronunciado así este domingo en una entrevista en 'La Vanguardia', precisamente el mismo día que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, reúne a sus presidentes autonómicos en Zaragoza para abordar el nuevo sistema de financiación que el Ejecutivo ha pactado con ERC, al que muestran un fuerte rechazo. El modelo solo recibió esta semana el apoyo, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, de Cataluña, y el rechazo del resto de autonomías.

El jefe del Ejecutivo ha defendido que el modelo que presentó la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, fortalece los servicios públicos, puesto que "aporta 21.000 millones de euros más a las comunidades autónomas para reforzarlos".

La propuesta "plantea una solución muy importante a una dinámica de elusión y 'dumping' fiscal que está beneficiando a una comunidad muy rica, como es la Comunidad de Madrid", ha añadido.