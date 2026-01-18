Feijóo y sus presidentes autonómicos instan a Sánchez a "reiniciar" la financiación: "Retire el modelo y hablaremos"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y sus presidentes autonómicos reunidos en Zaragoza, han exigido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que "reinicie" el proceso de la financiación autonómica y retire el modelo que el Ejecutivo ha pactado con ERC para poder "hablar".

"Le decimos a Sánchez que dé marcha atrás (...) Reinicie el proceso desde el principio, en los foros comunes, que es donde hay que hacerlo", ha pedido Feijóo, que ha subrayado que "el dinero de los españoles es de los españoles". "Retire este sistema y nos ponemos a hablar", ha proseguido.

Feijóo y todos sus barones autonómicos, también aquellos que no gobiernan en sus territorios y los presidentes de Ceuta y Melilla, han hecho un frente común y exhibido fuerza firmando previamente la 'Declaración de Zaragoza'. Se trata del documento con la propuesta del PP para una financiación autonómica que respete, han dicho, la "igualdad" de todos los españoles, y contra el "sistema separatista" de financiación "impuesto" por el líder de Esquerra, Oriol Junqueras. Un papel que, según el líder 'popular', estarían dispuestos a firmar todos los presidentes autonómicos, también los del PSOE, a quienes ha invitado a sumarse.

Precisamente, este domingo, Sánchez ha asegurado en una entrevista en La Vanguardia que ninguna autonomía "va a decir que no" al modelo de financiación del Ejecutivo, después de que esta semana, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, solamente Cataluña lo apoyara (esta autonomía recibirá alrededor de 4.700 millones de euros adicionales con el nuevo sistema). El modelo, presentado por la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, supone ceder más impuestos a las autonomías para inyectar 16.000 millones más a la financiación (con un total de 21.000 millones), y es de adhesión voluntaria.

Se da la circunstancia de que Sánchez y Feijóo se reúnen este lunes en Moncloa para hablar sobre Ucrania y de la política de defensa en el primer encuentro entre ambos en diez meses y poco antes de que comience la campaña de las elecciones en Aragón del 8 de febrero.

Se desconoce si tratarán el modelo de financiación en el encuentro. Pero el líder del PP ya ha avisado a Sánchez: "No se puede desguazar el Estado un domingo, y el lunes pedir al Partido Popular que te ayude a defenderlo. No lo vamos a hacer".

El documento de la 'Declaración de Zaragoza', al que ha tenido acceso RTVE, defiende la "autonomía fiscal" de las autonomías para mantener bajos impuestos como el de sociedades o donaciones y aboga por "paliar la infrafinanciación" que, dice, sufren "todas" las comunidades, reconociendo "una excepción específica" para la Comunidad Valenciana como consecuencia de la dana. Hace una mención específica a la sanidad pública, que "deberá contar con una atención especial en el futuro modelo" dado el aumento del coste de los servicios. Y entre otras cuestiones, reclama hacer en paralelo una revisión de la financiación de las corporaciones locales y aclarar las competencias estatales, autonómicas y locales para acabar con las duplicidades.

"No hay por dónde cogerlo (...) Es un cambalache más" A juicio del 'popular', "no hay por donde coger" el modelo planteado por el Gobierno y su "conclusión" es que Junqueras, "un inhabilitado por malversar fondos públicos que no gobierna en ninguna comunidad, acaba de ser nombrado ministro de Hacienda". Por ello, ve de "aurora boreal" que sea Junqueras quien "dicte" qué dinero va para los andaluces o los aragoneses. También ha ironizado con que el presidente catalán, el socialista Salvador Illa, se ha convertido "en una figura decorativa" en este modelo y se ha preguntado "para qué está": "Que pongan a Junqueras (de presidente) de una vez". Feijóo cree que este sistema es "un cambalache más", como ocurrió en 2009 con otro "acuerdo bilateral" del que nació el modelo de financiación vigente: "Lo diseñaron en la Generalitat el PSC y ERC con José Luis Rodríguez Zapatero". "Lo que tenemos fue lo que ellos pactaron y ahora dicen que perjudica a Cataluña", ha criticado. Con todo, Feijóo ha concluido que, si no hay ya un nuevo modelo de financiación implantado tras más de siete años de gobiernos de Sánchez es porque "no hay un presidente del Gobierno libre", sino que está "maniatado" por el separatismo. Por ello, cree que si pactara un sistema con todas las autonomías dejaría de ser presidente. Y ha acusado al jefe del Ejecutivo de usar la financiación autonómica para "confrontar" entre territorios.