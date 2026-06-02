El Consejo de Ministros aprueba la cifra "récord" de 157.731 millones de euros en pagos anticipados a las CC.AA.

El Consejo de Ministros ha aprobado el pago de 157.731 millones de euros en entregas a cuenta a las comunidades autónomas, un 7%más que en 2025, y de 29.247 millones a los entes locales, que podrán usar los remanentes del año pasado para hacer inversiones sostenibles. Este Real Decreto-ley es el tercer intento del Ejecutivo por actualizar los pagos del sistema de financiación tras dos episodios fallidos por el rechazo de la mayoría del Parlamento a los reales decretos-ley ómnibus en los que se incluyeron en diciembre y febrero.

A esta cifra se sumará la liquidación definitiva de la recaudación tributaria de 2024 (se ejecuta siempre a los dos años del cierre del ejercicio correspondiente), por lo que la cantidad total que recibirán los territorios en 2026 alcanzaría los 170.300 millones, un 7,7% más que en 2025.

España ha destacado que se trata de cifras récord y ha recordado que los territorios necesitan esos fondos para financiar competencias como la sanidad y la educación. "Espero que el PP reflexione y convalide una medida buena para las Comunidades Autónomas y reivindicada por ellas. Pido al señor Feijóo que no le pase la factura a las CC.AA. por ganarse un titular en el Congreso", ha dicho en la rueda de prensa posterior al Consejo.