El Consejo de Ministros aprueba la cifra "récord" de 157.731 millones de euros en pagos anticipados a las CC.AA.
- Pide al PP que lo convalide en el Congreso y le recuerda que lo han pedido las CC.AA. para financiarse
- Da luz verde a las entidades locales a gastarse el superávit que tengan de 2025
El Consejo de Ministros ha aprobado el pago de 157.731 millones de euros en entregas a cuenta a las comunidades autónomas, un 7%más que en 2025, y de 29.247 millones a los entes locales, que podrán usar los remanentes del año pasado para hacer inversiones sostenibles. Este Real Decreto-ley es el tercer intento del Ejecutivo por actualizar los pagos del sistema de financiación tras dos episodios fallidos por el rechazo de la mayoría del Parlamento a los reales decretos-ley ómnibus en los que se incluyeron en diciembre y febrero.
A esta cifra se sumará la liquidación definitiva de la recaudación tributaria de 2024 (se ejecuta siempre a los dos años del cierre del ejercicio correspondiente), por lo que la cantidad total que recibirán los territorios en 2026 alcanzaría los 170.300 millones, un 7,7% más que en 2025.
España ha destacado que se trata de cifras récord y ha recordado que los territorios necesitan esos fondos para financiar competencias como la sanidad y la educación. "Espero que el PP reflexione y convalide una medida buena para las Comunidades Autónomas y reivindicada por ellas. Pido al señor Feijóo que no le pase la factura a las CC.AA. por ganarse un titular en el Congreso", ha dicho en la rueda de prensa posterior al Consejo.
Los ayuntamientos con superávit tendrán 3.168 millones extra
Si la propuesta prospera en el Congreso, las entidades locales recibirán 29.247 millones, un 8,8% más que en 2025. Espada ha recordado que se trata de unas partidas "muy reclamadas por ayuntamientos y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP)". Además, las entidades locales con cuentas saneadas podrán destinar parte de estos fondos "a inversiones como alcantarillado o protección civil sin que compute a la regla de gasto".
Las entregas a cuenta que reciben las comunidades autónomas sujetas al régimen general (excepto Navarra y País Vasco) es una herramienta de financiación que aporta dinero a las regiones de manera anticipada para sostener los servicios públicos en los que tienen competencias como educación, sanidad o la atención a la dependencia.
Espada ha insistido en que son los responsables autonómicos los que se han quejado al Gobierno por no haber recibido esos fondos. Ha recordado que hace unos días le urgieron por carta a la actualización de las entregas a cuenta y le reprochaban la “dilación injustificada”. En la misiva, advertían de que este retraso les estaba “causando importantes tensiones de tesorería y un coste financiero innecesario a nuestras autonomías”.
El Gobierno se reunirá con las Comunidades Autónomas de manera bilateral para abordar los desacuerdos en este asunto. Ante la negativa de algunos consejeros de sentarse a dialogar, Espada ha respondido que "se me escapan las razones".
"Muchos ciudadanos se preguntarán qué con estos recursos históricos, ¿por qué no lo ven en la calidad de sus servicios públicos", ha puntualizado.