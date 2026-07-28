Hacienda pospone a septiembre el Consejo de Política Fiscal y Financiera que debía votar la nueva financiación autonómica

El Ministerio de Hacienda ha pospuesto a septiembre el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) que debía votar el nuevo modelo de financiación autonómica y que en un principio iba a celebrarse este miércoles. El departamento que dirige Arcadi España ha tomado esta decisión después de que las 11 comunidades gobernadas por el PP le remitiesen una carta pidiéndole más tiempo para analizar la propuesta del Gobierno. También tras conocerse que Canarias votará a favor.

La nueva cita se celebrará el viernes 4 de septiembre y Hacienda, a pesar del previsible rechazo del PP, tiene garantizada la aprobación de su propuesta en el CPFF ya que solo le hace falta el voto positivo de una región, algo que el Ministerio ya tenía asegurado con Cataluña -la reforma del modelo de financiación fue pactada entre el PSOE y ERC-, pero que ahora se refuerza con la decisión de Canarias.

Hacienda comunicará formalmente esta tarde el cambio fecha. El gesto, según fuentes del Ministerio, "refleja la buena voluntad del Gobierno y confía en que, esta vez, las comunidades del PP antepongan los intereses de la ciudadanía a los dictados de Génova", en referencia a los 21.000 millones extra de financiación con los que contarán las regiones si finalmente la propuesta del Ejecutivo sale adelante.

Los consejeros de Hacienda y Economía de las comunidades gobernadas por el PP, además de los de Ceuta y Melilla, pedían más tiempo porque una reforma "pactada con una sola parte y a espaldas de todas las demás no puede pretender aprobarse ahora de forma apresurada, con un calendario que impide siquiera su examen".

Que el Gobierno tenga garantizada la aprobación del nuevo sistema en el CPFF no garantiza, sin embargo, que la propuesta vaya a salir adelante en el Congreso de los Diputados. Al rechazo asegurado del PP y Vox en la Cámara baja se une un posible voto en contra de Junts, que considera que la reforma no es suficiente para Cataluña ya que finalmente no contempla que la comunidad tenga un cupo similar al que rige en el País Vasco.