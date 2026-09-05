La ministra Rego hace "autocrítica" y asume que el Gobierno tiene parte de la responsabilidad del "desborde" de Ceuta

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha hecho autocrítica este sábado y ha reconocido que el Gobierno tiene "una parte de responsabilidad" en la situación de "desborde extraordinario" vivida en Ceuta tras la entrada de miles de migrantes.

En una entrevista en Voces que incluyen, de Euprepio Padula en Radio 5, la ministra ha lanzado un mensaje de solidaridad a la sociedad ceutí y se ha referido también a las críticas que se han vertido sobre el Ejecutivo por la situación en Ceuta, afirmando que "es importante hacer autocrítica" y "hacerse cargo".

"Es verdad que nosotros tenemos una parte de responsabilidad, obviamente. Es verdad que había una situación de desborde extraordinario y la coordinación tendría que haber sido más eficiente o más rápida", ha explicado, añadiendo que ha visto situaciones "que evidentemente no nos gustan".

Ha asegurado que hay que hacer "todo lo posible por reparar, por resolver y por atender a los ciudadanos y ciudadanas de Ceuta, y a las personas que están en una situación de vulnerabilidad y que en términos humanitarios requieren esa atención", ya que "se pueden hacer las dos cosas a la vez" en contra de los discursos "ultras" de la derecha que ha criticado duramente.

"Quiero trasladar a la población de Ceuta toda mi solidaridad y también la autocrítica, que es importante", ha concluido antes de insistir en que el Estado ha aprobado numerosos recursos porque "Ceuta es un lugar importantísimo para este Gobierno", y va a seguir trabajando allí en colaboración con las autoridades de la ciudad autónoma.