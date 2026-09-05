La ministra Rego hace "autocrítica" y asume que el Gobierno tiene parte de la responsabilidad del "desborde" de Ceuta
- La titular de Juventud e Infancia admite que la coordinación debería haber sido "más eficiente o rápida"
- Reclama al PP que firme el traslado de los 500 menores de Ceuta a la Península
La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha hecho autocrítica este sábado y ha reconocido que el Gobierno tiene "una parte de responsabilidad" en la situación de "desborde extraordinario" vivida en Ceuta tras la entrada de miles de migrantes.
En una entrevista en Voces que incluyen, de Euprepio Padula en Radio 5, la ministra ha lanzado un mensaje de solidaridad a la sociedad ceutí y se ha referido también a las críticas que se han vertido sobre el Ejecutivo por la situación en Ceuta, afirmando que "es importante hacer autocrítica" y "hacerse cargo".
"Es verdad que nosotros tenemos una parte de responsabilidad, obviamente. Es verdad que había una situación de desborde extraordinario y la coordinación tendría que haber sido más eficiente o más rápida", ha explicado, añadiendo que ha visto situaciones "que evidentemente no nos gustan".
Ha asegurado que hay que hacer "todo lo posible por reparar, por resolver y por atender a los ciudadanos y ciudadanas de Ceuta, y a las personas que están en una situación de vulnerabilidad y que en términos humanitarios requieren esa atención", ya que "se pueden hacer las dos cosas a la vez" en contra de los discursos "ultras" de la derecha que ha criticado duramente.
"Quiero trasladar a la población de Ceuta toda mi solidaridad y también la autocrítica, que es importante", ha concluido antes de insistir en que el Estado ha aprobado numerosos recursos porque "Ceuta es un lugar importantísimo para este Gobierno", y va a seguir trabajando allí en colaboración con las autoridades de la ciudad autónoma.
Pide al PP que firme el traslado de 500 menores de Ceuta a la Península
Por otra parte, ha reclamado al PP que "firme" el traslado de 500 menores desde Ceuta a la Península, al asegurar que "las plazas están habilitadas" y que solo falta el visto bueno del Gobierno de la ciudad autónoma para hacerlo efectivo.
Asimismo, la ministra ha acusado a "los dirigentes del Partido Popular" de reclamar la expulsión de todos los menores migrantes, algo que ha calificado de "mecanismo de deportación masiva de niños" y que considera, además, "ilegal e inhumano".
Rego ha defendido que cualquier procedimiento debe ser "individual, de cada niño y cada niña", en atención al interés superior de la infancia, tal y como recoge, según ha dicho, el ordenamiento jurídico español.
En este sentido, ha planteado dos gestos concretos que, a su juicio, el PP podría hacer "de manera inminente", como que Ceuta firme el traslado de las 500 menores a la Península, ya que "las plazas ya están habilitadas y las financia el Estado", y que las comunidades autónomas gobernadas por el PP "sean solidarias" y cooperen en la acogida de menores.
Por último, preguntada por el papel de la Unión Europea, Rego ha subrayado que España es frontera sur de la UE y ha criticado los "mecanismos de externalización y militarización de fronteras".