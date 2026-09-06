Torres pide "consenso" para resolver la situación en Ceuta "en el menor tiempo posible" y evitar que la crisis "se cronifique"

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática de España, Ángel Víctor Torres, ha pedido este domingo "consenso" para poder avanzar "cuanto antes" en la resolución de la crisis migratoria de Ceuta y evitar que la situación "se cronifique". Así lo ha asegurado en una entrevista en el Canal 24 Horas de TVE, después de que el Gobierno haya tomado este sábado el control del puerto de la ciudad autónoma para poder instalar carpas capaces de acoger a alrededor de 700 migrantes. "Estamos ante una situación temporal. Esto se está haciendo para poder llevar a cabo la filiación cuanto antes y culminar sus expedientes para la devolución o estudiar los casos de petición de asilo", ha dicho.

Torres, que ha asumido el mando único de la crisis, ha explicado que el Consejo de Seguridad Nacional, en el que está el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, aprobó por unanimidad y por consenso la instalación de las carpas en el puerto: "La parcelas del puerto y del ministerio de Vivienda se incluyeron en un Real Decreto aprobado por unanimidad con presencia de las autoridades locales como el presidente Vivas y sus consejeros", ha dicho.

"Se arbitraron los mecanismos y se implicaron los ministerios. La sorpresa fue que el Consejo de Administración del Puerto llevó informes contrarios. Entonces, trasladé que unos informes iban a ser rebatidos por otros y el ministro Puente firmó para que se pudieron llevar a cabo las operaciones", ha contado. El ministro ha puesto el acento en una contradicción: "Si no queremos que se utilice el hospital, los polideportivos o la fábrica de harina porque los vecinos no quieren, pues que nos digan".

Torres ha pedido voluntad política para avanzar en los procesos con el objetivo de que la ciudad autónoma alcance cuánto antes la normalidad. "Hay un informe portuario en el que se proponen soluciones y ha sido analizado por el ministerio de Transporte y luego hay un informe que lo contradice. Es importante que esto se pueda culminar", ha insistido.

"Tenemos que hacer un triaje, culminar los expedientes" "El puerto, por ejemplo, no es para que podamos desembarcar un barco como el hantavirus, pero se tuvo que hacer y se hizo bien. Era una cuestión de carácter humanitario y ahora igual. Tenemos que hacer un triaje, culminar sus expedientes y eso tiene que hacerse en un sitio cerrado. Vivas ya ha dicho y es acertado que tenemos que tener instalaciones. No puede ser que cada paso lleve un traspiés porque se puede cronificar y no queremos eso. Y no sé si alguien lo quiere", ha lamentado. ““ La decisión del Ministerio de Transportes de tomar el control del puerto de Ceuta se produjo tras el rechazo de la Autoridad Portuaria de Ceuta y el presidente de la ciudad autónoma. El Gobierno está instalando las carpas para alojar a cientos de migrantes en el puerto de Ceuta. Ha tomado el control de la zona tras el rechazo de las autoridades ceutíes y esperan alojar allí a unas 700 personas. La instalación del nuevo campamento ha provocado otra protesta porque los vecinos creen que no es la solución y piden que las personas que entraron durante la crisis regresen a Marruecos.

Hay entre 1.500 y 1.600 migrantes filiados Respecto a los menores migrantes, Torres ha avanzado que actualmente puede haber entre 1.500 y 1.600 menores ya filiados en Ceuta, aunque ha precisado que el dato exacto se dará a conocer el martes. El ministro ha recordado que la atención de los menores es competencia de la ciudad autónoma, aunque ha defendido que el Gobierno central está trabajando para facilitar su reagrupamiento familiar y su reubicación en otras comunidades. Sobre la visita del rey a la ciudad autónoma, ha insistido en que se realizará "en las próximas semanas", tal y como anunció el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. El ministro ha expresado su deseo de que para entonces la situación sea "notablemente mejor" que la actual. El presidente de Ceuta se reunirá el martes en Bruselas con comisarios de la UE para abordar la crisis migratoria Por otro lado, Torres ha respaldado la posición expresada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que actualmente no existen pruebas de una implicación de Marruecos en la entrada masiva de migrantes en Ceuta. El ministro ha señalado que, si aparecen pruebas, el Ejecutivo actuará "acorde" a ellas, pero ha reclamado "rigor" y que no se actúe sobre la base de "conjeturas" o "indicios" cuando se trata de cuestiones relacionadas con la seguridad nacional y las relaciones con un país vecino. En relación con el informe elaborado a petición de la jueza María Tardón sobre los hechos ocurridos durante la llegada masiva de migrantes, Torres ha evitado valorar la actuación judicial y ha asegurado que respeta "absolutamente" la separación de poderes. El ministro ha asegurado que el Gobierno ya disponía de informes propios elaborados antes, durante y después de los acontecimientos y ha explicado que el informe solicitado por la jueza fue realizado sin conocimiento previo del Ejecutivo y entregado a finales de agosto. "Lo que no es lógico es que si hay informes que afecten a la seguridad nacional no lo tenga sobre su mesa inmediatamente el ministro del Interior. Y no lo tenga el presidente del gobierno, y no lo tenga un gobierno. Eso es algo absolutamente exigente y exigido", ha apostillado.