La ultraderecha alemana logra una amplia victoria en las regionales de Sajonia, según los sondeos a pie de urna
- El partido AfD lograría el 44% de los votos y la participación se ha disparado en las regionales hasta el 65,3% a las 16:00 horas
- En los comicios regionales de 2021, el porcentaje total de participación fue del 60,3%
El partido de ultraderecha Alternativa para Alemania (AfD) habría logrado el 44% de los votos en las elecciones celebradas este domingo en el estado federado oriental de Sajonia-Anhalt, según los sondeos a pie de urna.
La participación va camino de registrar un récord al alcanzar el 65,3% a las 16.00 hora local, frente al 41% de hace cinco años, ha informado la autoridad electoral regional. En las pasadas elecciones, el porcentaje total de participación fue del 60,3%.
Hasta la fecha, la mayor participación en unas elecciones en Sajonia-Anhalt tuvo lugar en 1998, ocho años después de la reunificación, cuando el 71,5% de los ciudadanos con derecho a voto acudió a las urnas.
Los últimos sondeos de intención de voto le dan un 43% a AfD
Las elecciones de Sajonia-Anhalt tienen a AfD como favorito, un partido considerado "caso seguro" de extremismo de derechas por los responsables regionales de Interior.
Los últimos sondeos de intención de voto le atribuyen hasta un 43%, muy por delante de sus rivales. Ese porcentaje podría suponer una mayoría absoluta para AfD, lo que le abriría las puertas al gobierno regional al candidato a primer ministro, Ulrich Siegmund. Sería la primera vez que el partido de ultraderecha gobierna en un estado federado de Alemania.
Según las encuestas, la Unión Cristianodemócrata (CDU) del primer ministro Sven Schulze se quedaría con no más del 23%, mientras que sus socios de coalición, el Partido Socialdemócrata de Alemania (SPD) se quedaría en un 8,5% en el mejor de los casos, y los liberales del FDP ni siquiera superarían el 5% necesario para lograr representación en el Parlamento regional.
Tras AfD y CDU, el tercer partido más votado, según las ultimas encuestas de intención de voto sería La Izquierda (11,5%), mientras que a Los Verdes (6%) aparecen como cuarta fuerza.