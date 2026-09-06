La ultraderecha alemana logra una amplia victoria en las regionales de Sajonia, según los sondeos a pie de urna

El partido de ultraderecha Alternativa para Alemania (AfD) habría logrado el 44% de los votos en las elecciones celebradas este domingo en el estado federado oriental de Sajonia-Anhalt, según los sondeos a pie de urna.

La participación va camino de registrar un récord al alcanzar el 65,3% a las 16.00 hora local, frente al 41% de hace cinco años, ha informado la autoridad electoral regional. En las pasadas elecciones, el porcentaje total de participación fue del 60,3%.

Hasta la fecha, la mayor participación en unas elecciones en Sajonia-Anhalt tuvo lugar en 1998, ocho años después de la reunificación, cuando el 71,5% de los ciudadanos con derecho a voto acudió a las urnas.