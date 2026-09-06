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La ultraderecha alemana logra una amplia victoria en las regionales de Sajonia, según los sondeos a pie de urna

  • El partido AfD lograría el 44% de los votos y la participación se ha disparado en las regionales hasta el 65,3% a las 16:00 horas
  • En los comicios regionales de 2021, el porcentaje total de participación fue del 60,3%
La participación se dispara en las elecciones de Sajonia-Anhal con AfD como favorita
El candidato de AfD, Ulrich Siegmund, a su llegada a un colegio electoral en Tangermuende. EFE/EPA/CLEMENS BILAN
RTVE Noticias

El partido de ultraderecha Alternativa para Alemania (AfD) habría logrado el 44% de los votos en las elecciones celebradas este domingo en el estado federado oriental de Sajonia-Anhalt, según los sondeos a pie de urna.

La participación va camino de registrar un récord al alcanzar el 65,3% a las 16.00 hora local, frente al 41% de hace cinco años, ha informado la autoridad electoral regional. En las pasadas elecciones, el porcentaje total de participación fue del 60,3%.

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Hasta la fecha, la mayor participación en unas elecciones en Sajonia-Anhalt tuvo lugar en 1998, ocho años después de la reunificación, cuando el 71,5% de los ciudadanos con derecho a voto acudió a las urnas.

Los últimos sondeos de intención de voto le dan un 43% a AfD

Las elecciones de Sajonia-Anhalt tienen a AfD como favorito, un partido considerado "caso seguro" de extremismo de derechas por los responsables regionales de Interior.

Los últimos sondeos de intención de voto le atribuyen hasta un 43%, muy por delante de sus rivales. Ese porcentaje podría suponer una mayoría absoluta para AfD, lo que le abriría las puertas al gobierno regional al candidato a primer ministro, Ulrich Siegmund. Sería la primera vez que el partido de ultraderecha gobierna en un estado federado de Alemania.

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Según las encuestas, la Unión Cristianodemócrata (CDU) del primer ministro Sven Schulze se quedaría con no más del 23%, mientras que sus socios de coalición, el Partido Socialdemócrata de Alemania (SPD) se quedaría en un 8,5% en el mejor de los casos, y los liberales del FDP ni siquiera superarían el 5% necesario para lograr representación en el Parlamento regional.

Tras AfD y CDU, el tercer partido más votado, según las ultimas encuestas de intención de voto sería La Izquierda (11,5%), mientras que a Los Verdes (6%) aparecen como cuarta fuerza.

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