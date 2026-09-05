Miles de personas se manifiestan en Magdeburgo contra la ultraderecha en vísperas de las elecciones en Sajonia

Miles de personas se han manifestado este sábado contra la ultraderecha y a favor de la democracia en Magdeburgo, capital del estado federado alemán de Sajonia-Anhalt, que este domingo celebra elecciones regionales en la que el partido Alternativa para Alemania (AfD) se presenta como favorito en las encuestas y tiene opciones de gobernar.

Bajo el lema "Una Sajonia-Anhalt abierta al mundo", unas 10.000 personas según la Policía —15.000 según la organización— se han concentrado en la Plaza de la Catedral de la ciudad alemana, en un evento que ha contado con actuaciones musicales e intervenciones de activistas y personalidades germanas. Aunque la concentración no estaba vinculada a ningún partido político, sí ha contado con la participación de las cabezas de lista de La Izquierda y Los Verdes, Eva von Angern y Susan Sziborra-Seidlitz, respectivamente.

También han participado en el festival activistas y figuras relevantes de la cultura como la autora y superviviente del Holocausto Henriette Kretz, de 92 años.

00.54 min Alta Sajonia celebra elecciones este domingo con la extrema derecha de Alternativa para Alemania disparada en las encuestas

La última encuesta publicada el jueves sitúa a AfD en el 41% de la intención de voto, seguida de la Unión Cristianodemócrata (CDU, 23%) del presidente regional Sven Schulze, La Izquierda (11,5%), el Partido Socialdemócrata de Alemania (SPD) (8,5%) y Los Verdes, con un 6%.

El resto de formaciones, los liberales del FDP, socios en la coalición de Schulze junto al SPD, y la Alianza Sahra Wagenknecht (BSW) no superarían el umbral del 5% para entrar en el Parlamento regional.

Los candidatos y dirigentes de la AfD cierran su campaña en Magdeburgo EFE/EPA/CLEMENS BILAN