Miles de personas se manifiestan en Magdeburgo contra la ultraderecha en vísperas de las elecciones en Sajonia
- La protesta se produce en vísperas de los comicios, con el partido AfD como favorito opciones de gobernar
- El partido ultraderechista cierra su campaña en un teatro confiado en la victoria en las elecciones regionales
Miles de personas se han manifestado este sábado contra la ultraderecha y a favor de la democracia en Magdeburgo, capital del estado federado alemán de Sajonia-Anhalt, que este domingo celebra elecciones regionales en la que el partido Alternativa para Alemania (AfD) se presenta como favorito en las encuestas y tiene opciones de gobernar.
Bajo el lema "Una Sajonia-Anhalt abierta al mundo", unas 10.000 personas según la Policía —15.000 según la organización— se han concentrado en la Plaza de la Catedral de la ciudad alemana, en un evento que ha contado con actuaciones musicales e intervenciones de activistas y personalidades germanas. Aunque la concentración no estaba vinculada a ningún partido político, sí ha contado con la participación de las cabezas de lista de La Izquierda y Los Verdes, Eva von Angern y Susan Sziborra-Seidlitz, respectivamente.
También han participado en el festival activistas y figuras relevantes de la cultura como la autora y superviviente del Holocausto Henriette Kretz, de 92 años.
La última encuesta publicada el jueves sitúa a AfD en el 41% de la intención de voto, seguida de la Unión Cristianodemócrata (CDU, 23%) del presidente regional Sven Schulze, La Izquierda (11,5%), el Partido Socialdemócrata de Alemania (SPD) (8,5%) y Los Verdes, con un 6%.
El resto de formaciones, los liberales del FDP, socios en la coalición de Schulze junto al SPD, y la Alianza Sahra Wagenknecht (BSW) no superarían el umbral del 5% para entrar en el Parlamento regional.
AfD cierra su campaña en un teatro
A poca distancia de la Plaza de la Catedral, la AfD ha celebrado su cierre de campaña en un teatro con capacidad para algo menos de 1.000 personas, en un acto protegido con abundante presencia policial y en el que han participado los copresidentes del partido, Tino Chrupalla y Alice Weidel para arropar al candidado del partido, Ulrich Siegmund.
Chrupalla se ha mostrado confiado en que el partido ganará este domingo los comicios y que desde allí conquistarán otros estados federados y, "por supuesto, también triunfaremos a nivel federal, como muy tarde en 2029". La otra colíder de la AfD, Alice Weidel, ha afirmado que el partido es "la fuerza del futuro" y ha mostrado su confianza en que "Uli hará mañana historia en Sajonia-Anhalt y Alemania".
"¡Eres el primer primer ministro de AfD en toda Alemania!", ha proclamado Weidel, celebrando ya de antemano una hipotética mayoría absoluta en las urnas.