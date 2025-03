El fin de la "coalición semáforo", la cuestión migratoria y el ascenso de la AfD: claves de las elecciones en Alemania

Tras el colapso de la coalición tripartita liderada por el socialdemócrata Olaf Scholz en Alemania, el líder de la Unión Demócrata Cristiana (CDU), Friedrich Merz, se perfila como ganador —y próximo canciller— en unos comicios anticipados en los que Alternativa por Alemania (Afd) podría cosechar los mejores resultados de su historia. Después de una campaña marcada por la cuestión migratoria, la pregunta ahora es si el líder unionista cumplirá su promesa de no volver a colaborar con la extrema derecha y quiénes serán finalmente sus socios de Gobierno.

Pese al reciente acercamiento a la AfD, los analistas creen que lo más esperable es una coalición de la CDU con el Partido Socialdemócrata (SPD) de Scholz e incluso con Los Verdes, que se sitúan cuartos en intención de voto. También concurren el Partido Democrático Libre (FDP) —exsocio de Gobierno de Scholz— La Izquierda (Die Linke) y la izquierdista Alianza Sahra Wagenknecht (BSW), aunque estos corren el riesgo de no entrar en el Parlamento al situarse cerca del 5% mínimo necesario.

"Si Merz mantiene su palabra de no gobernar con la AfD, necesitará al SPD de centro-izquierda o a los Verdes, ligeramente más izquierdistas", apunta el politólogo alemán Kai Arzheimer. Cuantas más fuerzas entren en el Bundestag, más probable será que los necesite a ambos, una coalición que ya era "difícil de imaginar" incluso antes de que hace unas semanas la CDU se sirviera de los votos de la AfD para aprobar una polémica resolución migratoria en el Parlamento. Con Merz, dice el experto, la formación "se ha desplazado hacia la derecha" y su "principal argumento de venta" es revertir la mayoría de las políticas de Scholz.

Estas son las claves de las elecciones alemanas.

El gigante económico de la Unión Europea no ha conseguido remontar tras la pandemia y la crisis energética derivada del conflicto en Ucrania que sacudió al Viejo Continente. Alemania, un país poco acostumbrado a vivir en recesión, acaba de cerrar su segundo año en desaceleración económica y eso ha hecho que la recuperación de la economía —y en concreto la creciente inflación— sea una de los grandes preocupaciones de la población y uno de los principales temas de estos comicios.

De hecho, esa votación abrió un debate en Alemania sobre si aquello fue una cooperación , asegura Riedl. "Los que están a favor de Merz defienden que no, porque no hubo una negociación ni redactaron una propuesta común", sin embargo, añade, "lo que pasó pudo haber cambiado un poco las cosas".

"Cada vez es más difícil excluirlos , ese es el problema", asegura Tasun, que menciona la preferencia de parte de la población alemana por políticas consideradas de derechas. "Supongo que esto explica por qué la CDU se arriesgó a celebrar esta votación [...] creo que fue un movimiento estratégico de Merz para atraer a votantes de la AfD", afirma la politóloga, que no cree que fuera el inicio de una colaboración permanente o una coalición.

De hecho, la decisión fue criticada por la ex canciller Angela Merkel , quien pocas veces opina sobre la vida política alemana, y solo unos días después el Bundestag rechazó un proyecto de ley también impulsado por Merz y apoyado por la AfD que perseguía endurecer la política migratoria y que contó con el voto en contra de 12 diputados de la CDU.

Los expertos coinciden en lo improbable de un pacto de Gobierno entre Merz y la ultraderecha, aunque es una posibilidad que cogió fuerza hace unas semanas. A finales de enero, la CDU sacó adelante una resolución no vinculante que buscaba el cierre de las fronteras a los solicitantes de asilo y lo hizo, por primera vez en la historia, gracias a los apoyos de la AfD. Es algo que Merz prometió que nunca haría, por lo que para el SPD supuso " la ruptura de un tabú " y, además, provocó protestas contra la extrema derecha en la capital.

Esta vez, sin embargo, los de Weidel se sitúan con en torno al 20% en intención de voto y se encaminan a cosechar su mejor resultado en una votación federal . Lo harán meses después de arrebatarle el segundo puesto al SPD en las elecciones europeas y tras una histórica victoria en los comicios regionales de Turingia —que no le salvó de quedarse fuera del Gobierno tras un pacto inédito entre la CDU, el SPD y BSW—.

De cumplirse los pronósticos, el partido liderado por Alice Weide l se convertirá en el principal partido de la oposición en el Parlamento alemán. Es algo que " ya ha ocurrido en Alemania ", como recuerda la profesora de la Universidad de Goethe Brigitte Geißel, que añade que Merz "ha sido muy claro" y cree que no construirá una coalición con la AfD.

Los posibles pactos

"Subimos en las encuestas. No pudo haber sido tan erróneo", se defendía Merz durante el debate electoral con Scholz. El líder de la CDU reiteró algo en lo que ya insistió tras la votación en la Cámara, que después de los comicios no colaborará con la ultraderecha bajo ningún concepto y que buscará negociar con el SPD y Los Verdes el apoyo a su dura política migratoria. No habla, ni él ni ninguna otra fuerza, de los posibles pactos para formar un futuro Gobierno que, como viene siendo habitual en Alemania, será en coalición.

En el debate a cuatro protagonizado por las cuatro grandes fuerzas políticas de Alemana (CDU, AfD, SPD y Los Verdes), Scholz y Merz se lanzaron duras críticas en materia migratoria, pero coincidieron en sus ataques a la ultraderecha. Ambas fuerzas, coincidieron en reafirmar la vigencia del cordón sanitario hacia la formación liderada por Weidel y el actual canciller afirmó que haría "todo lo que pueda para evitar" un escenario como el austriaco, donde la extrema derecha resultó vencedora en los últimos comicios.

Antes de la resolución migratoria, "todo parecía indicar que la CDU ganaría las elecciones y formaría una coalición con el SPD y tal vez con los Verdes", expone Tasun. Tras esa votación, no está tan claro que esto vaya a funcionar "porque la CDU no siguió el acuerdo alcanzado con el resto de partidos" en noviembre de no colaborar con la extrema derecha.

"Tanto a nivel personal como político, no es una buena base para gobernar juntos", reconoce Arzheimer, que añade que si la CDU vota una vez más con la AfD durante las negociaciones de coalición (por no hablar de después de que se forme una coalición), se encontraría sin socios. "Entonces, habría tres opciones: un gobierno minoritario CDU/CSU (quizás con el apoyo tácito de la AfD), una coalición formal CDU/AfD (que actualmente descartan), o nuevas elecciones", expone.

La cuestión ahora es si los socialdemócratas están dispuestos a entrar en una coalición con los unionistas, explica Riedl, que cree que los de Scholz terminarán aceptando y habla del "deber político" de evitar la entrada de la ultraderecha en el Gobierno. Lo harán, dice, "en favor de la democracia" y porque también es "una especie de juego político: si el SPD dijera que no a la coalición con la CDU, entonces la CDU todavía puede decir, bueno, no tenemos otra opción".