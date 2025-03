Preocupación y descontento entre los alemanes en España: "la desafección" es la que provoca que "los populistas entren"

"Preocupación" es la palabra que más se repite entre muchos de los más de 177.000 alemanes que residen en España de cara a las elecciones de este 23 de febrero. El país acude a las urnas en mitad del auge de los discursos de odio en contra de la inmigración, una sensación generalizada de crisis económica y el descontento de la población con el actual Gobierno.

"Estas elecciones salen fuera de lo habitual en Alemania porque hay una gran polarización actualmente", cuenta a RTVE.es Alvin Klotz, arquitecto alemán que reside en Calella, Barcelona. "Los partidos están muy ensimismados mirándose el ombligo a ver quién lo hace mejor y están más atentos a las próximas elecciones que a lo que realmente le interesa al pueblo", lamenta y alerta de que "la desafección política del pueblo" es la que provoca que "los grupos populistas entren".

Su compatriota Ciro Krauthausen, director del periódico mallorquín de destinado a los residentes germanos, Mallorca Zeitung, coincide: "Desde Mallorca se percibe un mal ambiente en Alemania. Hay una sensación de estar atravesando una severa crisis económica en comparación a como era antes la pujanza alemana; hay pérdida de confianza en el país y también existe un temor al avance del populismo, a este incipiente fascismo".

La extrema derecha, segunda fuerza en Alemania

El partido ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD), liderado por Alice Weidel, se presenta como la segunda fuerza política, según los sondeos, justo por detrás de los conservadores de Friedrich Merz. Este auge, según el presidente del Círculo de directivos de habla alemana, Oliver Wiethaus, se debe a tres factores: "El económico, la gente percibe una inseguridad hacia dónde va el país; la migración, que muchas personas perciben como un tema a discutir; y la guerra de Ucrania".

"El Gobierno actual no ha llegado a cuajar bien. Ha habido demasiadas peleas y conflictos internos. Alemania sale del reinado de Angela Merkel, que ha estado muchos años, ha sido muy constante y ha sabido conectar la política de centro. Y el Gobierno actual no ha llegado a establecerse igual de bien", asegura a RTVE.es Nikolas Wirtzich, alemán residente en Mallorca desde hace 12 años.

En el país germano hay algo que está cambiando y es mencionar a la extrema derecha: "Durante muchos años ha sido un tema tabú y de repente es algo de lo que ya se está hablando, ya están tomando decisiones dentro del Parlamento", asegura Wirtzich y añade que "hay muchas personas que por protesta se van a partidos más radicales, ya sea hacia la izquierda o la derecha".

El corresponsal en España para el periódico alemán Süddeutsche Zeitung, Patrcik Illinger, comenta a RTVE.es que "cada vez hay más gente que ve a la AfD como la única oposición que hay en Alemania". Para el magnate estadounidense Elon Musk, este partido es el único que puede "salvar" a Alemania. El asesor del presidente de Estados Unidos se reunió con la líder de la AfD el pasado 9 de febrero: un encuentro que causó polémica y ante el cual el Gobierno alemán aseguró que Musk estaba intentando interferir en las elecciones del país.

Para Krauthausen, esta injerencia "no deja de ser preocupante". Klotz, por su parte, asegura que "desde el punto de vista democrático, [Elon Musk] tiene todo el derecho del mundo a decir lo que quiera y a hablar con quien quiera" y recuerda que la AfD cuenta con el 30% del apoyo de la población, algo que "no se puede ignorar". "Hay que sentarse a hablar y delimitar lo que puedan hacer, pero no establecer un cordón sanitario para que nadie pacte con ellos. No puedes gobernar contra el 30% de la población", asegura.

Heidi, una alemana que disfruta de su jubilación en la localidad de Calella, se ríe cuando el equipo de RTVE.es le pregunta sobre la situación en su país: "En estos momentos tendría que venir un santo a salvarnos". La mujer asegura que los últimos atentados terroristas que han dejado víctimas mortales en el país han tenido mucho que ver: "Eso ha hecho mucho mal. La gente tiene mucha rabia. Pero, sobre todo, los que no han pasado por una dictadura piensan que estos [la AfD] lo arreglarían todo. Si les votan a ellos, la democracia, adiós".