AfD refunda su organización juvenil como 'Generación Alemania' frente a las protestas de miles de personas
- Su predecesora fue catalogada como "caso seguro de extremismo de derechas"
- Las manifestaciones han dejado algunas imágenes violentas, varios detenidos y diez agentes heridos
El partido de ultraderecha Alternativa para Alemania (AfD) ha refundado este sábado su organización juvenil, bautizada ahora como 'Generación Alemania', tras la disolución el pasado mes de marzo de su predecesora, la 'Joven Alternativa' (JA), que fue catalogada como "caso seguro de extremismo de derechas".
La jornada ha estado marcada por manifestaciones de protesta con miles de asistentes que han dejado algunas imágenes violentas, varios detenidos y diez agentes heridos en enfrentamientos.
La ciudad de Giessen, en el oeste alemán, ha acogido el congreso en un clima tenso y con un gran dispositivo policial. Las movilizaciones, que incluyeron tentativas de impedir el tráfico rodado en la ciudad, obligaron a AfD a iniciar su congreso con dos horas y cuarto de retraso, puesto que en lugar de comenzar a las 10:00 lo hizo a las 12:15.
Esas acciones de protesta no han impedido que se funde la nueva organización juvenil de AfD ni la elección de su nuevo presidente. Jean-Pascal Hohm, diputado regional de AfD en Brandeburgo, de 28 años, ha sido elegido responsable de la nueva organización con un 90,43% de los votos de los delegados.
"La generación buena"
El copresidente de AfD ha querido diferenciar a sus militantes con los protestantes diciendo que en Alemania "hay algo que no va bien, y por eso es importante fundar aquí y hoy la Generación Alemania, la generación buena", aludiendo a las movilizaciones de rechazo a su organización.
La edición digital del semanario 'Focus' ha recogido escenas de un vídeo en el que, supuestamente, Schmidt, de 35 años y diputado de la circunscripción de Marburgo (oeste), se enfrenta a un grupo de personas que llevaban el rostro cubierto. Esa es una de las imágenes violentas del día, marcado por las movilizaciones contra AfD, que en su mayoría se desarrollaron sin incidentes.
La mayor de esas manifestaciones, en la que participaba la Federación Alemana de Sindicatos (DGB), reunió a 20.000 personas, según recoge el diario 'Bild'. En su primer balance, la Policía contó, en total, entre 25.000 y 30.000 personas en las calles de Giessen.
Esas protestas, según explica a EFE Kilian Hempe, investigador de la Universidad de Constanza, sirven para mostrar que "la sociedad civil es más numerosa que el extremismo de derechas", pero también permiten a AfD "jugar el papel de víctima".
AfD se separó oficialmente de la JA en enero, cuando parecía inevitable que los cachorros del partido iban a ser catalogados como "caso seguro de extremismo de derechas" por la Oficina Federal para la Protección de la Constitución (BfV), nombre que reciben en Alemania los servicios de inteligencia del Ministerio del Interior.
Tras la desaparición de la JA, AfD buscó formar una nueva agrupación para poder organizar a sus jóvenes, algo de lo que se ocupará ahora, entre otras cosas, la "Generación Alemania".