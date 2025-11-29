AfD refunda su organización juvenil como 'Generación Alemania' frente a las protestas de miles de personas

El partido de ultraderecha Alternativa para Alemania (AfD) ha refundado este sábado su organización juvenil, bautizada ahora como 'Generación Alemania', tras la disolución el pasado mes de marzo de su predecesora, la 'Joven Alternativa' (JA), que fue catalogada como "caso seguro de extremismo de derechas".

La jornada ha estado marcada por manifestaciones de protesta con miles de asistentes que han dejado algunas imágenes violentas, varios detenidos y diez agentes heridos en enfrentamientos.

Cientos de manifestantes encienden bengalas durante una protesta matutina contra la convención de AfD Sascha Schuermann / AFP

La ciudad de Giessen, en el oeste alemán, ha acogido el congreso en un clima tenso y con un gran dispositivo policial. Las movilizaciones, que incluyeron tentativas de impedir el tráfico rodado en la ciudad, obligaron a AfD a iniciar su congreso con dos horas y cuarto de retraso, puesto que en lugar de comenzar a las 10:00 lo hizo a las 12:15.

Esas acciones de protesta no han impedido que se funde la nueva organización juvenil de AfD ni la elección de su nuevo presidente. Jean-Pascal Hohm, diputado regional de AfD en Brandeburgo, de 28 años, ha sido elegido responsable de la nueva organización con un 90,43% de los votos de los delegados.

La gente bloquea una autopista para impedir la fundación de una nueva organización juvenil de AfD en Giessen REUTERS/Christian Mang