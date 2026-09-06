TVE accede al campamento del Muelle de Poniente: así son las carpas que acogerán a los migrantes de Ceuta
- En dos días se habilitarán un total de 50 carpas, después de que el Gobierno tomara el control del puerto de Ceuta
- Servirán como dormitorios, comedores, zonas médicas y baños públicos
Un equipo de TVE ha accedido al campamento del Muelle de Poniente en Ceuta que se prepara para acoger a cientos de personas migrantes que permanecen en la ciudad autónoma tras la entrada masiva del pasado 30 de julio. Aquí, unas 50 carpas servirán para atender a las necesidades más básicas de personas que todavía siguen deambulando por la ciudad.
Se calcula que los trabajos para la puesta en marcha del campamento acaben en los próximos dos días. Todo, después de que el Gobierno central tomara el control del puerto de Ceuta este sábado, pese al rechazo previo del gobierno autonómico.
Son carpas de la AECID, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Algunas de estas vienen de haber servido en las labores de búsqueda y rescate por el terremoto de Venezuela.
"La primera misión fue en Turquía en 2023, luego en Jamaica y la última en Venezuela", confirma José Francisco Sigüenza, subdirector de la AECID, que explica que lo habitual es, cuando se va a una misión, que las carpas se parcelen por dentro y "se compartimentan para alojar a los equipos médicos".
Lugares para dormir, para comer o para ejercer de baños públicos
Dicho esto, pone el foco sobre una que todavía tiene puesto un cartel referido a la consulta de reanimación. Y es que el uso habitual de estas carpas es el de hospitales de campaña. "En este caso", prosigue, "se van a preparar para alojar a personas", matiza el subdirector de la AECID.
Respecto a la capacidad de las tiendas para el alojamiento, ha respondido así: "Nosotros, en las misiones, normalmente hemos dormido aquí (en una carpa) 16 personas. En las literas se pueden poner hasta cuatro en cada una de las paredes".
Habrá carpas que servirán a modo de habitaciones y, a pocos metros, habrá zonas comunes como el comedor o los servicios de aseo. "Tiene que haber un sitio donde comer, uno de atención médica, unos baños seguros…", prosigue el experto.
Para poner en pie el campamento, hay un equipo de cinco personas que han llegado bajo el paraguas del Ministerio de Asuntos Exteriores, explica Sigüenza. Aparte, hay una misión "del componente logista" que está colaborando y tienen ya "mucha experiencia" en otras misiones: "Saben perfectamente cómo funcionan las tiendas".