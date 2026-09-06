TVE accede al campamento del Muelle de Poniente: así son las carpas que acogerán a los migrantes de Ceuta

Un equipo de TVE ha accedido al campamento del Muelle de Poniente en Ceuta que se prepara para acoger a cientos de personas migrantes que permanecen en la ciudad autónoma tras la entrada masiva del pasado 30 de julio. Aquí, unas 50 carpas servirán para atender a las necesidades más básicas de personas que todavía siguen deambulando por la ciudad.

Se calcula que los trabajos para la puesta en marcha del campamento acaben en los próximos dos días. Todo, después de que el Gobierno central tomara el control del puerto de Ceuta este sábado, pese al rechazo previo del gobierno autonómico.

Son carpas de la AECID, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Algunas de estas vienen de haber servido en las labores de búsqueda y rescate por el terremoto de Venezuela.

"La primera misión fue en Turquía en 2023, luego en Jamaica y la última en Venezuela", confirma José Francisco Sigüenza, subdirector de la AECID, que explica que lo habitual es, cuando se va a una misión, que las carpas se parcelen por dentro y "se compartimentan para alojar a los equipos médicos".