Cientos de ceutíes marchan contra el Gobierno en la ciudad autónoma por su gestión de la crisis migratoria
- Denuncian la inseguridad en las calles y aseguran que no hay espacio para acoger a los migrantes
- Aseguran que el Gobierno sigue sin tomar "medidas reales" para proteger las fronteras y a los ceutíes
Cientos de vecinos ceutíes marchan por el centro de las calles de la ciudad autónoma, después de haberse concentrado frente a la sede de la Delegación del Gobierno, para protestar por la gestión que está haciendo el Ejecutivo central de la crisis migratoria tras la entrada masiva de cerca de 80.000 personas el pasado 30 de julio. Los manifestantes denuncian inseguridad, especialmente para sus hijos, y aseguran que no hay espacio físico para acoger a los migrantes.
Los manifestantes están exigiendo que puedan recuperar los parques, las playas y el resto de espacios públicos y que se garantice la seguridad en las escuelas para que los niños puedan volver al colegio esta semana y salir a la calle tranquilos.
"En cualquier lugar que los pongan, da igual, nosotros no tenemos sitio", ha dicho uno de los manifestantes a RNE. Otra mujer cargaba contra la decisión del Gobierno de habilitar la acogida de unos 1.000 migrantes en el Puerto de Ceuta: "Igual que está esta Loma Colmenar, que está todo rodeado por todos lados, así se nos va a poner también en la zona del Puerto, del centro, y los parques en Ceuta".
Denuncian que el Gobierno sigue sin tomar "medidas reales"
En un comunicado, los convocantes de la marcha denuncian que han pasado 39 días de la "invasión" y de la pedida de "auxilio" de los ceutíes. 39 días, prosiguen, "sin que el gobierno central tome medidas reales para proteger sus fronteras y a sus habitantes".
Los convocantes denuncian que, en este tiempo, "no se ha añadido ni una sola piedra a ese espigón (el del Tarajal) incapaz de contener a nadie y que es la risa de todas las fronteras del mundo".
"Se limitaron a poner un flotador ridículo que es la vergüenza de Europa. Y los que tienen que proteger la frontera, nuestra Guardia Civil, tiene prohibido el uso y el lanzamiento de medios disuasorios como pelotas y gases. Este gobierno ha convertido la frontera sur de Europa en el hazmerreir del mundo", sentencian.
Dicho esto, los convocantes lanzan su "súplica" a Europa y denuncian que se les ha querido "silenciar" pero "no contaban con las agallas de los caballos". "No contaban con que Ceuta siempre fue la fidelísima noble y leal" ni con "la gran creatividad, colaboración y coordinación ciudadana", prosiguen.
Además, subrayan el "gran corazón y la voz de los ceutíes", que a su juicio "contagiarán a todo el mundo".
"Hemos sido el pegamento de España, una España rota, que se ha unido en una sola voz. Ceuta es La Palma (en referencia al volcán). Ceuta es Valencia en la dana. Ceuta es Adamud (donde ocurrió el terrible accidente ferroviario) y toda España ahora también es Ceuta", concluye el comunicado.