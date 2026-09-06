Cientos de ceutíes marchan contra el Gobierno en la ciudad autónoma por su gestión de la crisis migratoria

Cientos de vecinos ceutíes marchan por el centro de las calles de la ciudad autónoma, después de haberse concentrado frente a la sede de la Delegación del Gobierno, para protestar por la gestión que está haciendo el Ejecutivo central de la crisis migratoria tras la entrada masiva de cerca de 80.000 personas el pasado 30 de julio. Los manifestantes denuncian inseguridad, especialmente para sus hijos, y aseguran que no hay espacio físico para acoger a los migrantes.

Los manifestantes están exigiendo que puedan recuperar los parques, las playas y el resto de espacios públicos y que se garantice la seguridad en las escuelas para que los niños puedan volver al colegio esta semana y salir a la calle tranquilos.

"En cualquier lugar que los pongan, da igual, nosotros no tenemos sitio", ha dicho uno de los manifestantes a RNE. Otra mujer cargaba contra la decisión del Gobierno de habilitar la acogida de unos 1.000 migrantes en el Puerto de Ceuta: "Igual que está esta Loma Colmenar, que está todo rodeado por todos lados, así se nos va a poner también en la zona del Puerto, del centro, y los parques en Ceuta".