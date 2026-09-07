El expresidente de Plus Ultra, que ya admitió pagos por la mediación de Zapatero, comparece este lunes ante el juez

El expresidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, comparece este lunes ante el juez en la primera declaración tras el parón veraniego dentro de la causa que investiga, entre otros, al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, en relación al préstamo público dado por el Gobierno en 2021 a la aerolínea. La declaración se produce antes de la ceremonia de apertura del año judicial del 10 de septiembre, tradicional pistoletazo de salida de los tribunales.

En concreto, el magistrado mantiene imputado al expresidente del Gobierno desde el pasado mes de mayo por organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental en el caso que investiga si una parte del dinero aprobado por el Gobierno para el rescate de la compañía se destinó a fines ilícitos. En el auto, el juez le acusa de liderar una "trama organizada de tráfico de influencias" para obtener "beneficios económicos" con la intermediación ante instancias públicas en favor de la aerolínea.

La última actuación de Calama antes de las vacaciones fue la petición a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional, la UDEF, para que realizara "un estudio exhaustivo sobre la evolución de la propiedad del capital social" de la aerolínea. La intención es conocer el capital venezolano que "supuestamente" se invirtió en la compañía, por el "impacto" que pueda tener en la "consideración" de Plus Ultra cuando fue rescatada en 2021.

Además, el magistrado autorizó en julio a la UDEF a investigar y rastrear decenas de cuentas de Rodríguez Zapatero, sus hijas Alba y Laura, su socio Julio Martínez, su secretaria Gertrudis Alcázar y varias empresas vinculadas con la trama.

Dimisiones tras reconocer pagos por la mediación de Zapatero Julio Martínez Sola dimitió de su cargo como presidente de Plus Ultra el pasado 15 de julio. Lo hizo junto al consejero delegado, Roberto Roselli, que comparecerá este martes, 8 de septiembre, ante el juez. Ambos son investigados por el préstamo recibido por la aerolínea. La renuncia llegó después de que reconocieran en sendos escritos ante la Audiencia Nacional que la aerolínea suscribió un contrato con una empresa de Julio Martínez Martínez en el que se asumía el pago de "elevadas cantidades de dinero (el 1%)" por las labores de "acompañamiento" en el préstamo para la aerolínea. 01.21 min Julio Martínez ratifica ante el juez Calama que Zapatero medió en el rescate a Plus Ultra Julio Martínez Martínez, amigo personal de Zapatero, es un empresario alicantino y propietario de Análisis Relevante S.L, empresa que contrató al expresidente del Gobierno como consultor y mantuvo también relaciones comerciales con la agencia de las hijas del exjefe del Ejecutivo. Según el juez Calama, es una figura "relevante" dentro de la presunta trama, pues ejercería como "interlocutor habitual de los clientes de la red", como receptor y ejecutor de las instrucciones de Zapatero y como responsable de un entramado societario destinado a canalizar los fondos percibidos de los clientes.

Zapatero tenía la "pretensión de cobrar por las gestiones" Según la versión transmitida al juez tanto por el expresidente como por el exconsejero de Plus Ultra, ellos "tuvieron plena conciencia" de que Martínez Martínez y Zapatero "sí tenían la pretensión de cobrar por las gestiones a realizar, lo cual fue asumido por ambos de forma sobrevenida de salvar a la compañía, aun cuando desconociesen qué acuerdos internos pudiesen tener". A esa "pretensión de cobrar", las defensas de ambos exdirectivos lo definieron como "mordida", recogiendo una conversación entre Roselli y Rodolfo Reyes, empresario venezolano y exconsejero de la aerolínea, intervenida por la Policía Nacional e incorporada en uno de los informes policiales remitidos al juez, en la que el exCEO de la aerolínea señaló: "Así que por ahí vendrá la mordida". Los ya directivos de la compañía explicaron que el pago del 1% del rescate, valorado en 530.000 euros, se realizó desglosado entre 2020 y 2025. Así, 249.000 fueron ingresados a Análisis Relevante, mientras que 98.617 fueron a parar a Voli Analítica y otros 110.799 euros a Domotic Europe, empresas vinculadas a Martínez Martínez. También indicaron que aunque el socio de Zapatero "tenía la pretensión inicial de recibir el líquido completo hasta completar los 530.000 euros comprometidos", finalmente "aceptó que entre los abonos quedara comprendido el pago en especie de 69.000 euros y consistente en los billetes de clase 'business' que Plus Ultra fue poniendo a su disposición durante 2021 y siguientes" años. Zapatero vuelve a recurrir el auto de Calama porque dice que hay elementos ajenos a la investigación de Plus Ultra Además, detallaron que se emitieron unas 40 facturas por un coste de entre 6.050 y 7.250 euros con el concepto "Honorarios mensuales. Elaboración de informe", todo ello "pese a que no existió tal informe o la materialidad de los seis o siete informes que se hicieron llegar eran irrelevantes para Plus Ultra y simplemente" una actividad "encubridora". Asimismo, expresaron que la aerolínea quiso realizar "una regularización completa y más exacta" del pago de 530.000 euros a las empresas de la supuesta trama, pero que la misma "quedó frustrada por la operación policial, pues ni siquiera se efectuó la datación de cuentas definitiva".

Zapatero llamó desde un número oculto, según la excúpula de Plus Ultra Las defensas de ambos situaron en abril de 2020 los primeros pasos de la operación debido a la paralización del espacio aéreo durante el confinamiento por la pandemia de coronavirus. Martínez Sola y Roselli indicaron que Rodolfo Reyes, empresario venezolano y exconsejero de la aerolínea, contactó con el primero para consultarle "a qué contactos podrían arribar con personas en puestos de influencia" para "favorecer el acceso a cualquier tipo de ayuda". Siguiendo el relato de los exdirectivos de Plus Ultra, Reyes le emplazó para que contactara con Manuel Fajardo quien, a su vez, le indicó que Zapatero "podría ayudarle y que este y Julio Martínez Martínez se pondrían en contacto con él". "En efecto, al día siguiente, 30 de abril de 2020, Martínez Sola recibió una llamada desde un número oculto, resultando ser José Luis Rodríguez Zapatero", aseveraron. Indicaron que la conversación "duró aproximadamente diez minutos y, en la misma, Martínez Sola hizo una breve exposición a Zapatero sobre la compañía, trasladándole la difícil situación financiera en la que se encontraba y la necesidad de acceder a un crédito ICO".

¿Quién es Julio Martínez Sola? El ya expresidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, fue la persona que pidió el rescate del Gobierno para la compañía, aprobado en marzo de 2021 por 53 millones de euros y con cargo a la SEPI, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, al considerarse que era una empresa "estratégica". Sola es un empresario español que fundó Plus Ultra en 2011. Las operaciones comenzaron formalmente en 2015 con vuelos de Madrid a Tenerife, Caracas y Lima, unas rutas que posteriormente se ampliaron a otros destinos de Latinoamérica. La empresa cuenta con un 56% de participación venezolana a través de inversores como Rodolfo Reyes y Roberto Roselli, entre otros. Julio Martínez Sola fue detenido el pasado mes de diciembre en el marco de la misma operación en la que fue detenido también Julio Martínez Martínez, el amigo de Zapatero, por el presunto blanqueo de dinero procedente de Venezuela. Todos los detenidos en esa operación quedaron en libertad al día siguiente con medidas cautelares: prohibición de salir del país, retirada del pasaporte y la obligación de comparecer semanalmente.