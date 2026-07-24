Anticorrupción pide al juez del caso Plus Ultra que solicite un informe ampliatorio sobre las joyas de Zapatero

La Fiscalía Anticorrupción ha pedido al juez del caso Plus Ultra, José Luis Calama, que pida un informe ampliatorio a la joyería Ansorena para saber el valor de mercado y la fecha de montaje de las joyas encontradas por la UDEF durante el registro al despacho del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, según han confirmado fuentes judiciales a RTVE.

Según la tasación que realizó la joyería Ansorena a raíz de un requerimiento de Calama, las joyas tendrían un valor de 1,3 millones de euros, aunque ahora Anticorrupción sospecha que podría ser superior y pide más averiguaciones.

Este jueves el expresidente del Gobierno aseguró en una entrevista en TVE que "no había ningún afán patrimonial" con las joyas. "No tiene nada que ver con ninugna tarea política, ni nada; es un regalo de cortesía personal de hace muchos años", justificó al señalar que no tenía "intención de defraudar" a la Hacienda Pública, ni intenció de cometer un delito de contrabando: "Lo vamos a sustanciar de manera adecuada", especificó.

Además, Zapatero dijo que por "respeto al procedimiento judicial, colaboración con la justicia y derecho a la defensa" aclarará su procedencia ante el juez Calama, por lo que quería ser "prudente", pero que eran regalo "personal fruto de una amistad" pero evitó decir de quién.

"Ni tenían uso, ni destino, ni hemos pensado en ellas", insitió el expresidente, que aseguró que no conocía el valor de las joyas y que en todo caso, el peritaje realizado al respecto "será sometido a contradicción".

Las joyas fueron encontradas en el interior de la caja fuerte que tenía el expresidente en su despacho en la calle Ferraz de Madrid. En concreto, en el interior de la caja había tres collares plateados: uno con 13 piedras azules, otro con cinco piedras de color granate y el tercero con piedras de color verde. También se encontraron tres pulseras plateadas con piedras de distintos colores y dos pendientes y una sortija con piedras verdes, así como dos conjuntos de pendientes y sortijas plateados, otro conjunto de tres collares de color verde, cruz dorada y plateada y dos brazaletes dorados.

Además, fueron hallados tres relojes: uno de la marca Krono con una inscripción que dice "tus compañeros", otro Dogna y otro Lorenz Theatre. En una bolsa, con inscripción Presidencia del Gobierno, los agentes encontraron también tres pares de pendientes dorados con bolas blancas, un brazalete con bolas blancas y piedra color verde, una sortija plateada con una bola blanca, un reloj dorado Longines y otro Omega con un colgante con el número 13.

En esa misma bolsa también hallaron una sortija plateada con piedra de color violeta, una cruz de color dorado y plateado, un brazalete dorado con un conjunto de piedras de color blanco, un collar de color dorado con tres formas doradas, un alfiler de color dorado, una cadena de color dorado, un cordón de color plateado, una bola blanca y un pendiente dorado forma ovalada.