La Abogacía del Estado se va a personar en la investigación sobre las joyas incautadas a Zapatero

La Abogacía del Estado se va a personar para defender los derechos de Hacienda en la pieza separada del caso Plus Ultra que investiga al expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, por un presunto delito fiscal y contrabando en relación con las joyas —valoradas en más de un millón de euros— incautadas en su despacho en los registros de la Policía Nacional.

Según ha podido saber RTVE, va a ser durante la mañana de este jueves cuando Abogacía del Estado se persone, después de que el juez que investiga el caso en la Audiencia Nacional, José Luis Calama, ofreciese acciones a la Agencia Tributaria como "potencial perjudicada" por los hechos investigados en la causa abierta tras ser localizadadas las joyas en la caja fuerte del despacho de Zapatero el pasado 19 de mayo.

Las joyas encontradas por la Policía Nacional no constaban en ninguna declaración a Hacienda y Calama investiga a Zapatero porque aprecia posibles hechos que serían "constitutivos de un delito contra la Hacienda Pública y de un delito de contrabando".

Desde el momento en el que se produjo el hallazgo, la secretaria de Zapatero y su entorno han atribuidoel origen de las joyas a la herencia familiar de Sonsoles Espinosa, mujer del exlíder socialista, y a "regalos de viajes". La joyería Ansorena, a la que Calama solicitó una tasación, valoró en 1,3 millones de euros las joyas.

En el interior de la caja fuerte de Zapatero había tres collares plateados: uno con 13 piedras azules, otro con cinco piedras de color granate y el tercero con piedras de color verde. También se encontraron tres pulseras plateadas con piedras de distintos colores y dos pendientes y una sortija con piedras verdes, así como dos conjuntos de pendientes y sortijas plateados, otro conjunto de tres collares de color verde, cruz dorada y plateada y dos brazaletes dorados.

Además, fueron hallados tres relojes: uno de la marca Krono con una inscripción que dice "tus compañeros", otro Dogna y otro Lorenz Theatre. En una bolsa, con inscripción Presidencia del Gobierno, los agentes encontraron también tres pares de pendientes dorados con bolas blancas, un brazalete con bolas blancas y piedra color verde, una sortija plateada con una bola blanca, un reloj dorado Longines y otro Omega con un colgante con el número 13.

En esa misma bolsa también hallaron una sortija plateada con piedra de color violeta, una cruz de color dorado y plateado, un brazalete dorado con un conjunto de piedras de color blanco, un collar de color dorado con tres formas doradas, un alfiler de color dorado, una cadena de color dorado, un cordón de color plateado, una bola blanca y un pendiente dorado forma ovalada.

Zapatero está imputado en el marco del caso Plus Ultra por organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental. El juez Calama le atribuye el liderazgo de una "trama organizada de tráfico de influencias" para obtener "beneficios económicos" con la intermediación ante instancias públicas en favor del rescate de la aerolínea venezolana Plus Ultra en marzo de 2021 por 53 millones de euros procedentes de la SEPI.

El expresidente del Gobierno declaró por este motivo en la Audiencia Nacional a finales de junio. Allí negó por activa y por pasiva a Calama cualquier injerencia e intervención en el rescate de Plus Ultra "No he ejercido absolutamente ninguna influencia en el rescate y toda mi actividad profesionalidad ha sido conforme a la legalidad", afirmó nada más comenzar el interrogatorio que duró cerca de tres horas y al que tuvo acceso RTVE. "Lo reafirmo rotundamente, no tuve ninguna intervención, no hablé con nadie del sector público sobre el rescate. Eso es una verdad incuestionable y no habrá nadie que pueda decir lo contrario", llegó a afirmar tajantemente el expresidente.

La parte en la que no contestó fue justo la relativa a las joyas. "Las dichosas joyas", le llegó a decir Calama cuando le preguntó si quería declarar sobre ellas. "No deseo declarar", se limitó a responder Zapatero.