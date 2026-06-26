El juez ofrece a Hacienda la posibilidad de personarse en la investigación de las joyas de Zapatero

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha abierto este viernes la posibilidad de que la Abogacía del Estado se persone para defender los derechos de Hacienda en la pieza separada del caso Plus Ultra que investiga al expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, por un presunto delito fiscal y contrabando en relación con las joyas —valoradas en más de un millón de euros— incautadas en su despacho en los registros de la Policía Nacional.

En un auto, al que ha tenido acceso RTVE, el juez realiza el ofrecimiento de acciones a la Agencia Tributaria como "potencial perjudicada" por los hechos investigados en la causa abierta tras ser localizadadas las joyas en la caja fuerte del despacho de Zapatero el pasado 19 de mayo.

“🔴 El juez Calama abre la puerta a la posibilidad de que la Abogacía del Estado se persone para defender los derechos de Hacienda en el caso de las joyas que Zapatero guardaba en la caja fuerte de su despacho



▪️La Agencia Tributaria sería la afectada por contrabando y delito… pic.twitter.com/7aDxjSBMaA“ — Radio 5 (@radio5_rne) June 26, 2026

El juez Calama rechazó la pasada semana la petición de la defensa de Zapatero, que compareció la semana pasada en la Audiencia Nacional por su imputación en el caso Plus Ultra, de aplazar la declaración sobre las joyas halladas en la caja fuerte de su despacho, valoradas en 1,3 millones de euros.

Se investiga a Zapatero por presunto contrabando y delito fiscal Calama, que también investiga por presunto blanqueo a Zapatero en esta pieza separada, indica que "la naturaleza" de los hechos investigados pueden ser "constitutivos de un delito contra la Hacienda Pública y de un delito de contrabando". Este extremo "revela un perjuicio patrimonial directamente conectado con ingresos de titularidad estatal cuya gestión corresponde" a la Agencia Tributaria, abunda, lo que la legitima, a su juicio, para "ejercitar las acciones penales y civiles que resulten procedentes". Según el atestado de la Policía sobre la entrada y registro en el despacho del expresidente, la secretaria de Zapatero, presente en las diligencias, atribuyó el origen de las joyas a la herencia familiar de Sonsoles Espinosa, esposa del exlíder socialista, y a "regalos de viajes". Por otro lado, rechaza que la empresa Softgestor pueda personarse en la causa "al no existir conexión material entre su posición procesal y los hechos examinados, ni riesgo alguno de afectación de sus derechos de defensa".