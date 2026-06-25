La defensa de Zapatero pide la nulidad del caso al considerar vulnerado su derecho a un proceso "con todas las garantías"
- El incidente denuncia la vulneración de varios derechos fundamentales, entre ellos al juez ordinario predeterminado por ley
- Solicita que se excluyan del proceso las evidencias obtenidas en "todas las entradas y registros" acordadas
La defensa del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha pedido la nulidad de todas las actuaciones en el caso sobre las presuntas irregularidades con la utilización del rescate a la aerolínea Plus Ultra que investiga el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama.
En el incidente de nulidad general, al que ha tenido acceso RTVE, el abogado considera que se han vulnerado el derecho al juez ordinario predeterminado por la ley, a un proceso "con todas las garantías" a la tutela judicial efectiva sin indefensión y a la presunción de inocencia.
Además, la defensa de Zapatero apunta a "maniobras dirigidas a conducir el proceso hacia los órganos judiciales de mayor conveniencia, soslayando al juez ordinario legalmente competente".
El letrado argumenta que se ha incorporado al procedimiento una prueba "ilícitamente" analizada vulnerando el derecho a la intimidad en este caso, y que el procedimiento "parte de unos análisis de conversaciones privadas no autorizados", como el teléfono móvil del presidente de Plus Ultra, Rodolfo Reyes.
Solicita que se excluyan las evidencias obtenidas en todos los registros
Además, la defensa de Zapatero ve vulnerado el derecho a la protección de datos y al secreto de las comunicaciones de terceros con transcendencia para su representado, y cree que esto ha servido para justificar la adopción de otras diligencias limitativas de "derechos fundamentales" representado.
Solicita que se excluyan del proceso las evidencias obtenidas en "todas las entradas y registros" acordadas tanto por el Juzgado de Instrucción Número 15 de Madrid, que empezó a investigar el caso, como por la Audiencia Nacional.
"La nulidad de actuaciones tiene origen en la propia génesis" de la investigación —que arrancó en un juzgado de Madrid— y "germina en actuaciones policiales" y de la Fiscalía y "arrastra" el resto del procedimiento.
Cuestiona la validez de dos de los dispositivos
La representación letrada del expresidente del Gobierno ha pedido averiguar en qué circunstancias Estados Unidos obtuvo los mensajes del teléfono del presidente de Plus Ultra, Rodolfo Reyes, que aparecen reflejados en el sumario por el que se le investiga.
En un escrito, la defensa de Zapatero recuerda que ya el pasado 10 de junio el expresidente pidió determinar la "licitud y utilizabilidad" del dispositivo. El juez José Luis Calama desestimó esta decisión ocho días después, por lo que Zapatero insiste y ha presentado un recurso de reforma contra esa decisión".
Además, el expresidente quiere saber si el disco duro denominado "Crucial", con conversaciones privadas del abogado Miguel Palomero, se analizó con autorización judicial o no. El objetivo, averiguar, explica el letrado, "si han sido vulnerados los derechos fundamentales" del expresidente.