Calama toma medidas y pide investigar las filtraciones del caso Plus Ultra

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama investigará las filtraciones producidas en el caso Plus Ultra, que afectaron, este miércoles, a las agendas personales del expresidente Rodríguez Zapatero y los mensajes del teléfono de su secretaria, Gertrudis Alcázar. Calama quiere identificar a sus responsables ante su eventual carácter delictivo “dada la gravedad de los hechos y su potencial encaje en tipos penales de revelación de actuaciones declaradas reservadas”. El entorno del Zapatero asegura que estudia medidas legales por ese volcado masivo de sus conversaciones privadas.

En un auto al que ha tenido acceso RTVE, el magistrado acuerda también que se forme una pieza de “información sensible” en la que se incluirán las grabaciones audiovisuales de las declaraciones de testigos e investigados en esta causa y que será accesible únicamente para el juzgado y el Ministerio Fiscal.

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El juez Calama ordena investigar las filtraciones del caso Zapatero https://t.co/oDjyczL6BV pic.twitter.com/xlvqt394KU“ — RTVE Noticias (@rtvenoticias) June 25, 2026

El juez explica que una vez que se practiquen dichas declaraciones, se facilitará a la acusación popular agrupada y a las defensas la trascripción de su contenido, que proporciona automáticamente el programa de grabación. No obstante, aclara, si alguno de los abogados de la acusación o las defensas precisaran consultar las declaraciones, podrán hacerlo en la Secretaría del juzgado, sin que se les facilite copia de la grabación hasta la hipotética apertura de juicio oral.

Como tercera medida para prevenir las filtraciones, el juez ha acordado, respecto a las acusaciones populares, que sea solo la agrupada bajo la dirección del PP la que pueda acceder a esos documentos almacenados en la nube del juzgado.

Calama denuncia "filtraciones constantes" El magistrado advierte que, desde el momento en que las actuaciones fueron puestas a disposición de las partes, se han producido filtraciones constantes e inmediatas a los medios de comunicación. De "no puedo tener inglés. Lío con Junts" a "me ha gustado Leire": los mensajes entre Zapatero y su secretaria Félix Donate Mazcuñán, María José Artuch Estas filtraciones, indica Calama, alcanzaron su máxima expresión ayer, cuando se difundió íntegramente el informe de la UDEF, pese a contener datos "incompatibles con su publicación indiscriminada". Se refire a la filtración de la agenda de Zapatero y más de mil páginas con los whasap privados entre el expresidente y su secretaria. Calama señala que la persistencia de estas filtraciones revela que las medidas actuales han resultado insuficientes para garantizar la reserva de las actuaciones, lo que lleva al juzgado a adoptar medidas para garantizar el secreto externo y evitar “que la publicidad ilícita de actuaciones pueda afectar tanto a la investigación como a los derechos de los investigados”.