El juez del caso Plus Ultra autoriza a la UDEF a investigar las cuentas de Zapatero, su entorno y varias empresas
- El magistrado ha autorizado a rastrear 60 cuentas bancarias vinculadas con la trama
- La UDEF pone en el foco a su secretaria Gertrudis Alcázar por comptrar una casa de 132.000 euros sin hipoteca
El juez que investiga el caso Plus Ultra en la Audiencia Nacional, José Luis Calama, ha autorizado a la UDEF a investigar y rastrear decenas de cuentas del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, sus hijas Alba y Laura, su socio Julio Martínez, su secretaria Gertrudis Alcázar o varias empresas vinculadas con la trama.
En un escrito al que ha tenido acceso RTVE, el juez apunta que "los avances en la investigación muestran que los pagos realizados por los clientes de la organización serían abonados directamente" a Zapatero y la empresa de sus hijas Whathefav o "canalizados a través del entorno societario controlado por Julio Martínez Martínez".
Según la investigación, el papel de Julio Martínez, 'Julito', "no se circunscribiría al de un mero canalizador de fondos, sino que actuaría como persona de confianza del expresidente y ejercería como interlocutor directo con los clientes de la red organizada".
Con esta decisión, el juez da orden de recabar los movimientos realizados en cerca de 60 cuentas de más de diez entidades bancarias desde el 1 de enero de 2020. La UDEF pretende cruzar esos datos con los movimientos que ha detectado y que apuntan a transferencias de cientos de miles de euros a Zapatero y sus hijas en lo que los investigadores sospechan que constituye una trama de tráfico de influencias.
Entre las novedades que pretende investigar el juez está el patrimonio de Gertrudis Alcázar tras averiguar que compró una vivienda en Velilla de San Antonio (Madrid) por 132.055 euros sin hipoteca mediante pagos periódicos por transferencia entre 2021 y 2023. Según los agentes, Alcázar "tendría un papel relevante en la operativa de la Organización Criminal, constatándose su intervención en la gestión en las comunicaciones, el intercambio de documentación, el control de la agenda, todo ello en relación al referido ejercicio de influencias de la organización y con conocimiento suficiente del desarrollo de los mismos".
Estas diligencias se enmarcan en el caso Plus Ultra, en el que se investigan presuntas irregularidades en el rescate de 53 millones de euros otorgado por el Gobierno a la aerolínea Plus Ultra en pandemia. En ese rescate el juez sitúa a Zapatero como líder de una presunta red de tráfico de influencias que habría obtenido beneficios económicos a cambio de influir supuestamente en dicha concesión, hechos por los que acordó su imputación.
También se rastrean cuentas vinculadas a Julio Martínez
Calama también ha permitido a los agentes que investiguen determinadas cuentas vinculadas al empresario Julio Martínez Martínez, socio de Zapatero y dueño de Análisis Relevante, mercantil investigada en el proceso por haber realizado pagos bajo sospecha al entorno del expresidente, supuestamente a cambio de su presunta mediación en el rescate.
De la misma forma, el instructor ha dado luz verde a los investigadores para que analicen otros productos bancarios de sociedades bajo sospecha en el proceso, tales como Inteligencia Prospectiva.
El juez ha ordenado también la apertura de una pieza separada en la que incorporará íntegramente la información bancaria que sea remitida, "quedando dicha documentación depositada en ese ámbito restringido a fin de proceder, en ese mismo marco, a la depuración y eliminación de los datos irrelevantes para la causa o susceptibles de afectar a la intimidad de las personas implicadas".
"Una vez realizada dicha depuración conforme a los criterios establecidos, únicamente se incorporarán a las actuaciones principales los informes que contengan el análisis de la información recibida, así como los anexos que incluyan los datos a los que dichos informes hagan referencia expresa, quedando todo ello accesible para las partes personadas", añade Calama.