Julio Martínez confiesa en un escrito al juez que Zapatero medió en el rescate de Plus Ultra:" Marcaba los pasos"

Un día antes de su declaración en la audiencia Nacional por el rescate a la aerolínea Plus Ultra, el empresario Julio Martínez Martínez, principal accionista de la empresa Análisis Relevante, ha enviado un escrito al juzgado en el que confiesa que el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero medió en el rescate de la aerolínea Plus Ultra.

El empresario ha elaborado este texto, al que ha tenido acceso RTVE y ha adelantado El Mundo, "con el fin de colaborar y contribuir al esclarecimiento de los hechos que se investigan". "Desea anticipar", dice, "sin perjuicio de lo que pueda decir en la declaración, una breve exposición de sus vínculos y relaciones con el expresidente y también investigado José Luis Rodríguez Zapatero, la compañía Plus Ultra" y el resto de empresas que contrataron con Análisis Relevante.

Martínez explica en ese texto cómo se constituyó la sociedad Análisis Relevante, en el que él mismo era el principal accionista, con un 75%, perteneciendo el 25% restante a Sergio Sánchez. Aunque "Zapatero quedó fuera del accionariado y órganos formales de la empresa", dice "era quien lideraba y decidía todas aquellas cuestiones de la estrategia y captación de clientes". Algo que hacía "precisamente por su condición de expresidente del Gobierno".

“‼️#14HorasRNE | Horas antes de declarar, Julio Martínez ha presentado un escrito en el que reconoce que José Luis Rodríguez Zapatero intermedió en el rescate de Plus Ultra, por el que una empresa de Martínez se llevaba el 1% del rescate



🎙️@gema_alfaro pic.twitter.com/qROzArUdvX“ — Radio 5 (@radio5_rne) July 20, 2026

Cuenta, además, que "tuvo conocimiento de la existencia de Plus Ultra" cuando Rodríguez Zapatero "le adelantó que iba a recibir una llamada de los directivos de la compañía", que le pusieron al tanto de los problemas económicos de la misma y la "necesidad de buscar financiación".

"El señor Rodríguez Zapatero era quien marcaba los pasos a seguir" A partir de ahí, su misión, fue la de "intermediar entre cliente y consultor", labor que ejercía Rodríguez Zapatero, "quien marcaba los pasos a seguir" y entre otras cosas, "sugirió que enviaran una carta, de su parte al vicepresidente del Banco de Santander, para la concesión de un crédito ICO". Ni esta gestión, ni otra que hicieron con La Caixa, dio resultado. Cuando en julio de 2020 se constituyó el Fondo Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas gestionado por la SEPI, "las gestiones de Plus Ultra se dirigieron a la obtención de la ayuda ofrecida por este organismo". A final de ese mes, relata Martínez, la aerolínea y Análisis Relevante firmaron un contrato con unos honorarios de 5.000 euros mensuales y "con independencia de la redacción del contrato, la realidad fue que los honorarios a cobrar eran en concepto del asesoramiento" de Rodríguez Zapatero. Adicionalmente, explica, "en contraprestación de los servicios prestados y al éxito de la operación", un contrato entre Plus Ultra y la mercantil Idella Consulenza Stratégica S.L., mediante el cual "la primera se comprometía a abonar el 1% de la financiación obtenida a Idella, en el supuesto de que finalmente se aprobara la ayuda solicitada". La labor de Martínez durante los meses siguientes, según explica, fue de "acompañamiento del cliente para la obtención de la financiación solicitada". Más adelante, Martínez Martínez explica que, en cuanto al cobro de los honorarios y dada la "presión mediática" que existía "sobre la financiación pública concedida a la aerolínea", se decidió "diferir el pago a lo largo del tiempo, hasta el año 2026, y que parte de esas cantidades se facturaran a través de otras empresas" de Martínez Martínez. "En total, la cuantía abonada en concepto de honorarios por mediar en la obtención de la ayuda pública ascendió, aproximadamente, al 1% de la cantidad obtenida conforme a lo acordado", prosigue.

¿Quién es Julio Martínez Martínez? Alicantino de 58 años, Julio Martínez Martínez, íntimo amigo del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, ha sido un compañero habitual en la práctica deportiva para el expresidente. El propio Zapatero lo confirmó cuando le preguntaron en el Senado por una reunión que había mantenido con Martínez Martínez a finales de 2008: "Corrimos ese día como todos los días", dijo. En su escrito, Martínez explica que se conocieron en el año 2011, cuando un amigo común, trasladó al empresario la adquisición de una vivienda en Vera (Almería), propiedad del matrimonio Zapatero. El empresario, que se dedicaba a la "inversión inmobiliaria", detalla que la escritura de compraventa se firmó en el Palacio de la Moncloa. A partir de ahí establecieron una "buena relación", aunque su práctica conjunta de deporte fue escasa mientras Zapatero fue presidente del Gobierno. Más allá de lo personal, la relación se convirtió también en empresarial. Martínez, que tiene un piso ubicado en el madrileño barrio de Salamanca, fijó allí la sede de una de sus muchas compañías: Análisis Relevante, para la que Zapatero trabajó como asesor. La empresa se considera parte del entramado financiero utilizado para la supuesta ejecución de mordidas del rescate a la aerolínea Plus Ultra: El Gobierno concedió 53 millones de euros a la empresa y el instructor considera que el expresidente y su entorno habrían obtenido dos millones. Julio Martínez Martínez, el amigo de Zapatero con 39 empresas y con 300.000 euros ocultos en casa Inés P. Chávarri Según el juez, Análisis Relevante sería una sociedad instrumental, clave dentro de una estructura financiera para canalizar fondos de otras empresas hacia Zapatero y su entorno. El expresidente recibió de ella 490.780 euros entre 2020 y 2025; y la empresa de sus hijas, What The Fav, 239.755 euros. Para el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, es el "lugarteniente", "testaferro" o "figura visible" de Rodríguez Zapatero, su mano derecha en la supuesta red de tráfico de influencias ilícitas en torno al rescate de la aerolínea. La investigación apunta a que Martínez era el receptor y ejecutor de instrucciones directas del expresidente del Gobierno, y responsable de un entramado societario destinado a canalizar los fondos. El juez Calama sitúa a Zapatero en el vértice de una presunta red de tráfico de influencias en favor de la aerolínea Plus Ultra a cambio de supuestas comisiones. Unos hechos que el exlíder socialista niega de plano. En el escrito dado a conocer por Martínez Martínez este lunes, "de manera paralela a Plus Ultra", Rodríguez Zapatero captó para trabajar con Análisis Relevante a Softgestor S.L., con la que se firmó "un contrato tipo con idéntico objeto social al que aparece en Plus Ultra", ya que el titular de esa empresa, ya fallecido quería contar con el "asesoramiento directo del expresidente". Después vino un contrato "idéntico a los anteriores" con Alaska Ilimitada, después denominada Inteligencia Prospectiva y uno más con el grupo Aldesa.

Investigado por blanqueo Durante el registro del piso de Martínez Martínez en una de las mejores zonas de Madrid, la UDEF encontró 280.000 euros ocultos. En el escrito presentado este lunes, Martínez insiste, como hiciera en un primer momento, que ese dinero fue "obtenido por la venta de activos inmobiliarios no relacionados con los hechos objeto de este procedimiento". Sin embargo los investigadores apuntan al cobro de comisiones ilegales. El testimonio de Martínez puede ser determinante en una investigación que ya se ha dirigido también contra las hijas del expresidente del Gobierno y su secretaria. Poco después de la declaración como imputado de Zapatero y de un cambio de abogado, Calama le citó a declarar, lo que motivó especulaciones sobre si su interrogatorio desembocaría en una colaboración con la Justicia. La exfiscal María Dolores Márquez de Prado, que representó en su día a la mujer del extesorero del PP Luis Bárcenas, Rosalía Iglesias, en el caso Gürtel, ejerce la defensa de Martínez Martínez. Las agendas de Julio Martínez contienen anotaciones sobre la liberación de presos y la repatriación de Edmundo González Mª Carmen Cruz Martín

Explicaciones que se pedirán a Martínez Julio Martínez tendrá que explicar los trabajos que realizaba su empresa y la naturaleza de los pagos que efectuó a Zapatero y a sus hijas. La intervención de Análisis Relevante revela una operativa financiera diseñada para simular servicios de asesoramiento, generar contratos y facturas que otorgaran apariencia de legalidad a los pagos, y canalizar fondos procedentes de sociedades con intereses en la obtención de ayudas públicas hacia miembros de la red, señalaba el juez en el auto de imputación a Zapatero. Martínez Martínez, a quienes directivos de Plus Ultra se referían como el lacayo de Zapatero, controlaba -según la investigación- un entramado de 39 mercantiles entre 2020 y 2024, veinte de ellas ahora inactivas; y un informe policial identificó una mercantil presidida por él y radicada en Islas Vírgenes Británicas.

Investigado también por la Agencia Tributaria El nombre de Julio Martínez saltaba de nuevo esta semana a la palestra cuando la ex directora de la Agencia Tributaria Soledad Fernández Doctor compareció en la comisión del Senado que investiga la gestión de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Confirmó que la Agencia Tributaria ha iniciado un procedimiento de inspección sobre el entramado societario de Julio Martínez -al igual que ha hecho con respecto a Zapatero y su familia – y dijo que no entiende que no saltara una alerta de que éste no hizo declaraciones de la renta entre 2020 y 2023, si -como asegura el PP- la agencia debía conocer que éste cobraba como consejero administrador unas rentas de 50.200 euros y pagaba un inmueble de 60.000 euros al mes. El juez del caso Plus Ultra accede a la petición de Zapatero y retrasa su comparecencia al 17 y 18 de junio Si lo hubiéramos visto, tendríamos que haberlo iniciado (el procedimiento de inspección) en ese momento. No entiendo, si teníamos esos datos, que no hayan saltado en nuestros mecanismos. No lo comprendo. Si eso es así es un lamentable error y lo lamento profundamente, se disculpó.