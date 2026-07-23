Moncloa mantiene su apoyo a Zapatero tras una entrevista que el PP ve como "tomadura de pelo"

El Gobierno no mueve su discurso respecto al expresidente Zapatero tras su entrevista en TVE y mantiene el mismo desde que estalló el caso Plus Ultra. "Apoyamos y pedimos respeto a la presunción de inocencia del Presidente Zapatero y su derecho a defenderse en el procedimiento abierto", se han limitado a señalar fuentes de Moncloa reaccionando a las declaraciones del expresidente.

También desde el PSOE valoran positivamente la entrevista en TVE de Zapatero y las explicaciones que ha dado sobre el caso Plus Ultra. De hecho, voces del PSOE han valorado que haya salido a hablar porque "no tiene nada que esconder ni miedo a dar la cara".

"El PSOE mantiene exactamente la misma posición que ha defendido desde el primer día: respeto absoluto al procedimiento judicial y defensa de la presunción de inocencia. Por ello, mantenemos nuestro apoyo al presidente José Luis Rodríguez Zapatero", han señalado pro su parte desde Ferraz.

Para el portavoz del partido en el Congreso, Zapatero "ha negado la participación en todas las acusaciones" y cree que "quién tiene que demostrar la acusación es quién acusa", aunque no ha respondido si le han parecido suficientes las explicaciones dadas por el expresidente.

En privado, fuentes del PSOE han mostrado una vez más su convicción en la inocencia de Zapatero. "Le defendemos porque le creemos", han afirmado tajantemente voces socialistas.

Después de semanas en las que tanto al PSOE como al propio Zapatero se le pedían explicaciones, en las filas socialistas también valorar que haya salido a hablar por ese motivo, aunque reconocen que se iba a criticar igual lo que hiciese. Si hablaba o si no. "El que calla otorga dicen, pues él sale a hablar para decir que no otorga", le han defendido.

"Tenenemos ganas de que llegue el juicio porque se va a demostrar si ser comisionista de derechas es bueno o si ser comisionista de izquierdas es malo", ha añadido fuentes socialistas alusión al caso del novio de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador.

El PP dice que Zapatero "no ha dado ninguna explicación" En el PP la posición es radicalmente opuesta. "Ha sido una tomadura de pelo", ha valorado tajantemente la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz. "No ha dado ninguna explicación de las joyas y por qué no las tiributó. No ha respondido a ninguna de las dudas que tenían los españoles. Ha dicho que todo es mentira. Quiero recordar todos los episodios de Ábalos por todos los programas de televisión diciendo que todo era mentira. Es evidente que tiene derecho a mentir porque está imputado pero es evidente que no ha contestado a ninguna de las dudas que tienen los españoles", ha criticado Muñoz. Según Muñoz, toda la entrevista "ha sido una auténtica tomadura de pelo. Zapatero, lejos de mostrar, explicar y que alguien pueda creer en su inocencia, ha hecho todo lo contrario", ha insistido en el pasillo del Congreso de los Diputados a los periodistas que le preguntaban por su reacción a la entrevista. En la misma línea se ha expresado al portavoz de Vox en la Cámara Baja, Pepa Millán. "Sigue sin explicar la procedencia de las joyas. Sigue sin explicar cuál fue su papel en el rescate de compañía Plus Ultra y sigue sin explicar cuál fue el papel de sus hijas. Esta macrotrama no podria haber sido ser posible sin la tolerancia Sánchez", ha señalado Millán. "Es una situación completamente anómal. La corrupción cerca al autor intelectual de la ruptura social en España como es Zapatero", ha añadido Millán.