El PP y Vox apuntan a Moncloa tras la confesión de Julio Martínez por Plus Ultra: "Zapatero y Sánchez son lo mismo"

El PP y Vox coinciden en el mensaje que lanzan tras la declaración y confesión en la Audiencia Nacional del empresario y amigo íntimo del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, Julio Martínez, en el caso Plus Ultra. Todo ello, un día después de que Martínez enviara un escrito al juzgado apuntando directamente al expresidente del Gobierno como la persona que "marcaba los pasos a seguir" en el rescate de 53 millones de euros de dinero público a la aerolínea venezolana.

"La ley del silencio socialista ya no funciona. Lo grave no es que las confesiones apunten a Zapatero, lo relevante es que apuntan a Moncloa", ha señalado la portavoz en el Congreso, Ester Muñoz. "Es evidente que Zapatero, Moncloa y el PSOE llevan semanas mintiendo a todos los españoles. Mienten porque no les queda otra opción", ha recalcado Muñoz. "Zapatero y Sánchez son lo mismo. Todo lo que han hecho, lo han hecho juntos", ha señalado en rueda de prensa desde la Cámara Baja.

Según Muñoz, la confesión "no solo apuntala a Zapatero, sino que señalan a Moncloa. Ya no hay ningún lawfare, no eran bulos ni presudomendios, no eran mentiras o conspiraciones", ha resumido la 'popular'.