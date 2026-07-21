El PP y Vox apuntan a Moncloa tras la confesión de Julio Martínez por Plus Ultra: "Zapatero y Sánchez son lo mismo"
- El empresario investigado en el caso Plus Ultra y amigo íntimo de Zapatero ha declarado en la Audiencia Nacional
- Este lunes, Julio Martínez confesó en un escrito remitido al juez que Zapatero intermedió en el rescate de Plus Ultra
El PP y Vox coinciden en el mensaje que lanzan tras la declaración y confesión en la Audiencia Nacional del empresario y amigo íntimo del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, Julio Martínez, en el caso Plus Ultra. Todo ello, un día después de que Martínez enviara un escrito al juzgado apuntando directamente al expresidente del Gobierno como la persona que "marcaba los pasos a seguir" en el rescate de 53 millones de euros de dinero público a la aerolínea venezolana.
"La ley del silencio socialista ya no funciona. Lo grave no es que las confesiones apunten a Zapatero, lo relevante es que apuntan a Moncloa", ha señalado la portavoz en el Congreso, Ester Muñoz. "Es evidente que Zapatero, Moncloa y el PSOE llevan semanas mintiendo a todos los españoles. Mienten porque no les queda otra opción", ha recalcado Muñoz. "Zapatero y Sánchez son lo mismo. Todo lo que han hecho, lo han hecho juntos", ha señalado en rueda de prensa desde la Cámara Baja.
Según Muñoz, la confesión "no solo apuntala a Zapatero, sino que señalan a Moncloa. Ya no hay ningún lawfare, no eran bulos ni presudomendios, no eran mentiras o conspiraciones", ha resumido la 'popular'.
Vox insiste en vincular la trama con Sánchez
Desde Vox, la portavoz en el Congreso, Pepa Millán, considera "evidente" que el rescate de Plus Ultra no se podría haber llevado a cabo "sin la mediación del Consejo de Ministros". "Las declaraciones y confesiones del testaferro de Zapatero habrá que comprobarlas, pero si se demuestra, hay varios interrogantes", ha avisado Millán. "¿Por qué ha mentido Zapatero en sede judicial? ¿Por qué sabía Zapatero antes de que ese asunto fuera al Consejo que se iba a rescatar a Plus Ultra?", ha cuestionado.
Las preguntas retóricas no se han quedado ahí, y Vox pone el foco en la influencia que Zapatero podría haber ejercido sobre el Gobierno. "¿Quién decide los asuntos del Consejo de Ministros, Zapatero?". "Ese rescate ha sido irregular y todavía están por comprobar esas declaraciones del testaferro, pero si se comprueban, es una trama que trasciende nuestras fronteras y que afecta al presidente del Gobierno", ha avisado Millán.
"Sin el Gobierno de España, sin el conocimiento o tolerancia de Sánchez, no se podrían haber llevado a cabo todas estas actividades", ha zanjado Vox, que Zapatero "sería el líder de una macrotrama" en la que "Sánchez es socio y artífice de la peor corrupción".
En el escrito remitido al juez, Martínez implicó al expresidente y confirmó que Zapatero cobró una comisión del 1% por mediar en el rescate de la aerolínea Plus Ultra en 2021. "Julito", como se le conoce coloquialmente en el caso, fue detenido en diciembre, y, como el resto de detenidos -entre ellos el presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola- se negó a declarar.
Ahora, su testimonio puede ser determinante en una investigación en la que el juez sitúa a Zapatero en el "vértice" de una presunta red de tráfico de influencias en favor de la aerolínea a cambio de supuestas comisiones. Unos hechos que el exlíder socialista ha negado en todo momento.