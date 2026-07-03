Hacienda informa al juez que tiene abierta una inspección a Zapatero, su mujer, sus hijas y al empresario Julio Martínez

La Agencia Tributaria ha revelado al juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, que ha abierto una inspección fiscal al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, a sus hijas y al empresario y amigo suyo Julio Martínez Martínez, investigados en el caso Plus Ultra, y ha preguntado al magistrado si paraliza estos procedimientos.

En sendos escritos remitidos a Calama, Hacienda indica que tienen inspecciones abiertas en materia de IRPF, IVA o impuesto sobre el patrimonio, entre otros conceptos, desde 2021 a 2024 a varios de los acusados e indicando que, si las paraliza, se interrumpen los plazos de prescripción para determinar la deuda tributaria.

“#14HorasRNE | Hacienda informa al juez Calama de que tiene abierta una investigación sobre José Luis Rodríguez Zapatero y a su familia por los últimos ejercicios fiscales



▪️Pide que ordene parar las inspecciones de la vía tributaria para evitar que prescriban



🎙️@gema_alfaro pic.twitter.com/P9jIXknB8q“ — Radio 5 (@radio5_rne) July 3, 2026

Sin embargo, estos organismos de Hacienda solo pueden suspender los procedimientos inspectores abiertos por una "prejudicialidad penal" con orden del órgano jurisdiccional.

En respuesta a ambos escritos, con fecha 29 de junio, Calama ha dictado una providencia en la que traslada esta cuestión a la Fiscalía para que informe.

Según el auto, la investigación de Hacienda, que abarca también a varias personas jurídicas, versará sobre los impuestos de Sociedades, Valor Añadido, Renta de las Personas Físicas, Patrimonio y Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas.

El juez acuerda integrar estas actuaciones en el procedimiento y "confiere traslado de la indicada documentación al Ministerio Fiscal" para que emita un informe al respecto, añade la resolución.