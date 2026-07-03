Hacienda informa al juez que tiene abierta una inspección a Zapatero, su mujer, sus hijas y al empresario Julio Martínez
- Calama ha dictado una providencia en la que traslada esta cuestión a la Fiscalía para que informe
- Las inspecciones abiertas se llevan a cabo sobre el IRPF, el IVA o impuesto sobre patrimonio desde 2021 a 2024
La Agencia Tributaria ha revelado al juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, que ha abierto una inspección fiscal al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, a sus hijas y al empresario y amigo suyo Julio Martínez Martínez, investigados en el caso Plus Ultra, y ha preguntado al magistrado si paraliza estos procedimientos.
En sendos escritos remitidos a Calama, Hacienda indica que tienen inspecciones abiertas en materia de IRPF, IVA o impuesto sobre el patrimonio, entre otros conceptos, desde 2021 a 2024 a varios de los acusados e indicando que, si las paraliza, se interrumpen los plazos de prescripción para determinar la deuda tributaria.
“#14HorasRNE | Hacienda informa al juez Calama de que tiene abierta una investigación sobre José Luis Rodríguez Zapatero y a su familia por los últimos ejercicios fiscales— Radio 5 (@radio5_rne) July 3, 2026
▪️Pide que ordene parar las inspecciones de la vía tributaria para evitar que prescriban
🎙️@gema_alfaro pic.twitter.com/P9jIXknB8q“
Sin embargo, estos organismos de Hacienda solo pueden suspender los procedimientos inspectores abiertos por una "prejudicialidad penal" con orden del órgano jurisdiccional.
En respuesta a ambos escritos, con fecha 29 de junio, Calama ha dictado una providencia en la que traslada esta cuestión a la Fiscalía para que informe.
Según el auto, la investigación de Hacienda, que abarca también a varias personas jurídicas, versará sobre los impuestos de Sociedades, Valor Añadido, Renta de las Personas Físicas, Patrimonio y Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas.
El juez acuerda integrar estas actuaciones en el procedimiento y "confiere traslado de la indicada documentación al Ministerio Fiscal" para que emita un informe al respecto, añade la resolución.
Hacienda se persona como perjudicada
Por otro lado, según una providencia, el juez Calama informa de que "se tiene por personada" como perjudicada a la Agencia Tributaria, representada por la Abogacía del Estado, en la pieza relacionada con las joyas que le fueron encontradas al expresidente socialista en su despacho, y que arrojaron un valor de 1,3 millones de euros en una tasación preliminar.
El juez Calama indicó en un auto que "la naturaleza" de los hechos investigados pueden ser "constitutivos de un delito contra la Hacienda Pública y de un delito de contrabando", los mismos por los que se investiga a Zapatero en esa pieza separada de la causa.
A su juicio, ese extremo "revela un perjuicio patrimonial directamente conectado con ingresos de titularidad estatal cuya gestión corresponde" a la Agencia Tributaria. Por ello, Calama situó a Hacienda "como potencial perjudicada" y, por tanto, la ve legitimada "para ejercitar las acciones penales y civiles que resulten procedentes".
El magistrado investiga al expresidente Zapatero, sus hijas y el empresario Julio Martínez Martínez tras apreciar indicios de que formaban parte de una red que intermediaba ante instancias públicas a favor de terceros, principalmente Plus Ultra. El exlíder del PSOE tiene además abierta otra investigación por presuntos delitos de fraude fiscal y contrabando tras hallar la policía joyas por valor de 1,3 millones de euros en su oficina, en la que se ha personado Hacienda a través de la Abogacía del Estado.