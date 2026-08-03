Zapatero pide al juez establecer "límites" a la UDEF en la investigación de sus cuentas: "Su tesis es elucubrativa"

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha solicitado al juez instructor del caso Plus Ultra, José Luis Calama, que ponga "límites" a la investigación de la UDEF de sus cuentas bancarias para proteger sus derechos fundamentales y carga contra el organismo policial por haber elaborado una tesis "altamente elucubrativa": "Falta concreción, parece más próxima a una investigación prospectiva".

En un escrito, al que ha tenido acceso RTVE.es, el abogado de Zapatero Víctor Moreno recurre la autorización del juez para que la Policía Nacional, a través de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal, pudiera "ampliar la información que considere pertinente" sobre sus cuentas bancarias y las de sus hijas, Alba y Laura, así como su secretaria Gertrudis Alcázar, o su socio Julio Martínez, entre otros. El magistrado también ordenó una pieza separada al respecto.

Solicita centrarse en "hechos concretos" y solo hasta 2025 Para el expresidente, se trata de una autorización demasiado genérica al entender que "la investigación debe centrarse en hechos concretos y no convertirse en una fishing expedition (expresión referida a una búsqueda a ciegas). De esta forma, reclama que la información adicional que pueda recabar la UDEF se obtenga "con previa autorización judicial" y con el fin de realizar ese análisis patrimonial para ver si se han canalizado pagos" sospechosos. Zapatero critica que la tesis policial se ha asumido "prima facie" en la resolución judicial, "con una descripción muy incriminatoria y poco respetuosa del derecho a la presunción de inocencia". Y considera que permitiendo a la UDEF investigar lo que considere oportuno puede "indebidamente, socavar el derecho fundamental a la intimidad y los datos personales" del expresidente. El juez del caso Plus Ultra autoriza a la UDEF a investigar las cuentas de Zapatero, su entorno y varias empresas La defensa de Zapatero argumenta que la información bancaria a la que Calama dio acceso "es muy extensa y se pide al máximo nivel de detalle". "Esa habilitación adicional a la UDEF difumina el ámbito del objetivo que la propia resolución establece en el marco de una medida restrictiva de derechos fundamentales", se queja. "En definitiva, no se puede permitir, por la vía de esta amplia habilitación, que se analice una información potencialmente íntima sin autorización judicial ni la indagación prospectiva en cuestiones ajenas al proceso", agrega. Y pide también poner límites en el tiempo objeto de la instrucción. En sus argumentos, esgrime que el auto "se extiende sin razón hasta la fecha presente, desbordando el período temporal objeto de instrucción", y dice que extiende la información que se busca a datos que "entendemos que no son propiamente datos bancarios". De esta forma, solicita que se fije un término final expreso "al período objeto de requerimiento, acotando su marco temporal hasta como máximo diciembre de 2025": "No se comprende la proporcionalidad ni la utilidad de obtener información más allá de esta fecha".