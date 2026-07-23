Las frases más destacadas de Zapatero en la entrevista en RTVE

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha concedido al programa Mañaneros 360, de TVE, su primera entrevista desde que fue imputado por el caso del rescate de la aerolínea Plus Ultra. El que fuera jefe del Ejecutivo entre 2004 y 2011 ha negado su influencia en la concesión de esta ayuda y no ha aclarado el origen de las joyas halladas en su despacho. Estas son las frases más destacadas del expresidente a las preguntas de Javier Ruiz.

1 “No hablé con nadie de la SEPI ni del Gobierno del rescate de Plus Ultra”

El expresidente niega haberse corrompido y haber cometido los delitos por los que le investiga la Audiencia Nacional: “Nadie va a poder decir que hice ninguna una sola influencia ni que hablé con nadie ni de la SEPI ni del Gobierno para el rescate de Plus Ultra”. “Por tanto, tengo una convicción absoluta de mi inocencia”, ha apostillado Zapatero. En otro momento de la entrevista ha asegurado que su trabajo con Análisis Relevante era “de consultoría y asesoramiento” y que no aparecerán conversaciones suyas con directivos de Plus Ultra relacionadas con el rescate.

2 El origen sin aclarar de las joyas: “Me producen una alergia profunda”

“¿De dónde salen esas joyas?”, ha preguntado Javier Ruiz al expresidente en reiteradas ocasiones. Zapatero sostiene que “es una historia sin intención” y “sin afán patrimonial”, “un regalo de cortesía, personal, de hace muchos años”, pero no aclara quién se lo hizo porque prefiere hacerlo “ante la justicia”. “Me producen una alergia profunda”, ha añadido.

El juez Calama encargó una tasación de las joyas halladas por la Policía Nacional en su despacho y fueron valoradas en 1,3 millones de euros, una cantidad que según Zapatero “será sometida a contradicción”. Javier Ruiz le ha preguntado si proceden de Arabia Saudí: “No voy a decir el país”, ha respondido Zapatero. El exdirigente socialista ha restado importancia a que estuvieran bajo su posesión: “Estaban ahí y nada más”, ha afirmado, al tiempo que ha asegurado que se encontraban con joyas de su familia.

3 “Lo que faltaba es que yo hubiera implicado a mis hijas para que fueran testaferro”

El exjefe del Ejecutivo reconoce que “Análisis Relevante es una consultora” en la que sus hijas “han trabajado, “igual que con otros clientes”, pero desmiente que What The Fav sea una empresa creada para desviar fondos.

“Mis hijas y What The Fav van a presentar en el procedimiento judicial todos sus trabajos y toda su tarea y todos sus contratos”, asegura Zapatero, que, cuestionado sobre si la empresa de sus hijas ejercía como testaferro, responde: “Me parece la pregunta increíble. Lo que faltaba es que yo hubiera implicado a mis hijas para que fueran testaferro de algo. Hombre, por favor”.

4 “Hasta que no haya una sentencia firme aquí no delinque nadie”

Zapatero respondió directamente a las palabras del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que este miércoles afirmó que “sin Sánchez, Zapatero no habría podido delinquir”. El exlíder socialista ha pedido a Feijóo “respeto a la presunción de inocencia” en un procedimiento judicial que aún está en fase de instrucción: “Hasta que no haya una sentencia firme, aquí no delinque nadie”. “Nadie me puede decir que he delinquido hasta que haya una sentencia firme. Es el abecé del estado de derecho. Y pretende ser presidente del Gobierno”, ha añadido Zapatero, refiriéndose a Feijóo.

5 Responde a Felipe González sobre las ‘offshore’: “Él sabrá de eso”

El expresidente del Gobierno ha negado rotundamente que participara en una sociedad offshore de Dubái (Emiratos Árabes Unidos). En el auto de imputación, el juez Calama responsabilizaba a Zapatero de dar instrucciones para crear esta sociedad para blanquear dinero de la trama. “Jamás en mi vida he hablado con nadie de una sociedad offshore”. Zapatero dice que “la primera vez que vio” el nombre de la sociedad, Landside Dubai Fzco, “fue cuando salió en los medios de comunicación” y que “es absolutamente una invención”.

En otro momento de la entrevista, el presentador de Mañaneros 360, Javier Ruiz, ha recordado que Felipe González indicó cuando estalló el caso que no ve a Zapatero “con capacidad para montar ingeniería financiera”. “Él sabrá de eso quizá, yo desde luego no sé. Y por tanto, en eso le doy la razón. Nunca he pensado en una offshore, nunca he mirado lo que es una offshore y, por tanto, efectivamente, no sé lo que es una offshore”.

6 "No voy a entrar en la estrategia de defensa de Julio Martínez”

Esta entrevista se produce solo dos días después de que Julio Martínez asegurara ante el juez José Luis Calama que Rodríguez Zapatero medió en el rescate de Plus Ultra. El expresidente reconoce que mantiene “una amistad de hace años” con él pero añade: “No voy a entrar en la estrategia de defensa de Julio Martínez”. “Él está como investigado, yo también y cada uno tenemos nuestra estrategia de defensa”, ha contestado. “Las relaciones humanas tienen su ámbito y el proceso judicial, el suyo”, ha añadido.