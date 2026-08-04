El juez pide un informe "exhaustivo" a la UDEF para conocer la propiedad venezolana de Plus Ultra
- Acepta la petición de Anticorrupción para investigar los cambios accionariales en la empresa
- "Comenzó a estar controlada por socios que realizan aparentemente aportaciones de capital", apunta el magistrado
El juez de la Audiencia Nacional que investiga el 'caso Plus Ultra', José Luis Calama, ha pedido a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional que realice "un estudio exhaustivo sobre la evolución de la propiedad del capital social" de la aerolínea dentro de la investigación del rescate de esta empresa aprobado por el Gobierno por 53 millones de euros. El juez quiere conocer el capital venezolano que "supuestamente" se invirtió en la compañía, por el "impacto" que pueda tener en la "consideración" de Plus Ultra cuando fue rescatada en 2021.
En una providencia conocida este martes, el juez acepta la solicitud de la Fiscalía para que se investigue cómo ha evolucionado la propiedad de esta aerolínea desde su fundación en 2011 por Julio Martínez Sola, imputado en la causa, y Fernando González Enfedaque. Desde entonces, se han producido diversos cambios accionariales, "particularmente significativos a partir del año 2017", cuando entran en el capital social y en los órganos de gestión personas de origen venezolano, según el relato de la Fiscalía asumido ahora por el juez.
"La sociedad comenzó a estar controlada por socios que realizan aparentemente aportaciones de capital", se explica en el escrito, aportaciones sobre la que pide una investigación. Entre otros socios, el empresario Rodolfo Reyes, que se encuentra en busca y captura. "El acceso del capital venezolano a la sociedad española Plus Ultra se produjo a través de diversas escrituras públicas, cuyo alcance y eventual impacto en la propia consideración de la aerolínea al solicitar la ayuda pública el 1 de septiembre de 2021 debe ser objeto de análisis", razona.
Por ello, el juez acepta la solicitud de la Fiscalía para que la UDEF realice "un exhaustivo informe de la historia registral completa de Plus Ultra desde su constitución hasta la fecha actual: cambios accionariales, desembolsos concretos y efectivos, evolución de la propiedad y cuantos aspectos sobre la financiación de la empresa puedan ser interesantes al caso.
Un rescate de 53 millones de euros
La causa que investiga el juez Calama aborda presuntas irregularidades con el rescate por valor de 53 millones del Gobierno a la aerolínea Plus Ultra durante la pandemia. El magistrado sitúa a Zapatero como líder de una supuesta red de tráfico de influencias que habría obtenido beneficios económicos a cambio de influir supuestamente en dicha concesión, hechos por los que acordó su imputación.
Este lunes, el expresidente del Gobierno solicitó al juez instructor del caso que ponga "límites" a la investigación de la UDEF de sus cuentas bancarias para proteger sus derechos fundamentales y cargó contra el organismo policial por haber elaborado una tesis "altamente elucubrativa": "Falta concreción, parece más próxima a una investigación prospectiva".
En un escrito al que ha tuvo acceso RTVE, el abogado de Zapatero, Víctor Moreno, recurre la autorización del juez para que la Policía Nacional, a través de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal, pudiera "ampliar la información que considere pertinente" sobre sus cuentas bancarias y las de sus hijas, Alba y Laura, así como su secretaria Gertrudis Alcázar, o su socio Julio Martínez, entre otros. El magistrado también ordenó una pieza separada al respecto.