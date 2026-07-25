Dimiten el presidente y el consejero delegado de Plus Ultra, investigados por el préstamo a la aerolínea

El presidente de Plus Ultra Líneas Aéreas, Julio Martínez Sola, y el consejero delegado, Roberto Roselli, han dimitido de sus cargos en la compañía. Ambos son investigados por el préstamo recibido en pandemia por la aerolínea, según ha adelantado ABC. También ha dejado la empresa el director de negocio Alejandro Delgado Crego.

Después de más de un año de investigación, en diciembre de 2025 Martínez Sola y Roselli fueron detenidos —y posteriormente puestos en libertad— por los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, en una operación impulsada por la Fiscalía Anticorrupción.

El nuevo presidente ejecutivo, que agrupará las funciones de Martínez y Roselli, será el accionista minoritario Hugo Castaño. Sin embargo, este nombramiento tiene que tener el visto bueno de la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI) al tratarse de una empresa "supervisada" tras el préstamo público recibido.

Estas dimisiones se produjeron el 15 de julio, aunque se conocen ahora. Llegan después de que Martínez y Roselli hayan reconocido en sendos escritos ante la Audiencia Nacional que la aerolínea suscribió un contrato con una empresa de Julio Martínez Martínez en el que se asumía el pago de "elevadas cantidades de dinero (el 1 %)" por las labores de "acompañamiento" en el préstamo para la aerolínea.

El presidente de la sociedad aseguró en ese escrito que Plus Ultra pagó el 1 % del dinero obtenido, que asciende a 530.000 euros, a través de tres sociedades: Análisis Relevante S.L., Voli Analítica S.L. y IOT Domotic Europe, vinculadas todas ellas a Martínez Martínez.

La firma de este contrato con la sociedad Idella Consulenza, propiedad de Martínez Martínez, agrega el gestor de Plus Ultra, vinculaba "directamente la remuneración al resultado del procedimiento ante la SEPI", y estipulaba este 1 % del total más IVA.

La cifra abonada a las tres sociedades, "junto con otros pagos en especie que se le reconocieron como efectuados a Julio Martínez Martínez por los numerosísimos vuelos en clase business que solicitó y no pagó (hasta un total de 46), arrojan la suma total de 530.000 euros, es decir, un 1 % de los 53 millones", apunta en el escrito.