Zapatero vuelve a recurrir el auto de Calama porque dice que hay elementos ajenos a la investigación de Plus Ultra

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, imputado por el rescate a la aerolínea Plus Ultra, efectuado en 2021 con 53 millones de euros dinero público y a quien se acusa de una presunta mordida del 1% de esa cantidad, ha presentado un nuevo escrito ante el juez Calama, que investiga el caso, pidiendo que queden fuera de la causa "hechos ajenos al objeto" de la misma.

El escrito llega el mismo día en que Julio Martínez Martínez presta declaración como imputado por estos hechos ante el juez Calama. Horas antes el empresario, y también el presidente y el director financiero de la compañía Plus Ultra señalaban en diferentes escritos a Rodríguez Zapatero.

A través de su abogado, el expresidente del Gobierno insiste en que "faltó la cobertura judicial" para el tratamiento de inteligencia financiera sobre sus cuentas, lo cual produjo una "vulneración de derechos fundamentales" del expresidente, ya que, según el abogado de Zapatero "la información procede de fuentes de prueba que no se han obtenido con autorización judicial" y su análisis "excede del merco de la investigación". Denuncia, además una "intromisión ilegítima en la intimidad" del expresidente, que ha derivado en "una investigación general" sobre su vida.

El letrado del expresidente denuncia además que se está llevando a cabo "una investigación prospectiva", realizando un "inventario total de ingresos de terceros ajenos a la causa" en las cuentas de Zapatero, usando la causa "como puerta de entrada para explorar" toda su vida, algo que prohíbe expresamente la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

En su escrito, asegura que "se ha pasado de intentar determinar “cómo se obtuvo el rescate de la compañía Plus Ultra a analizar cuánto y de quién ha obtenido ingresos el investigado y su familia en cinco años".

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