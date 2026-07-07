Zapatero informa al juez Calama que ha solicitado a Hacienda paralizar la inspección contra él y su familia
- La semana pasada la Agencia Tributaria reveló al juez Calama que había abierto una inspección fiscal a Zapatero
- El expresidente considera la inspección de Hacienda "unilateral" e iniciada "caprichosamente"
El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha informado al juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, que le investiga por delitos de tráfico de influencias y malversación, que ha solicitiado a Hacienda que paralice la inspección abierta contra él y su familia. En el escrito, al que ha tenido acceso RTVE, Zapatero recuerda que no se pueden tener dos casos paralelos.
La defensa del expresidente sostiene que "habiendo sido la propia AEAT quien ha puesto de manifiesto ante el órgano judicial la concurrencia de una situación de prejudicialidad penal y quien ha interesado la paralización de las actuaciones inspectoras, procede que sea la propia Administración Tributaria la que, en ejercicio de sus competencias, acuerde de oficio la suspensión del procedimiento inspector".
En el mismo escrito, Zapatero considera la inspección de Hacienda "unilateral" e iniciada "caprichosamente". También sostiene que los hechos inspectores son "al menos parcialmente coincidentes" con los que están también en manos de la Audiencia Nacional.
Hacienda informó a Calama de una inspección abierta a Zapatero
Fue la semana pasada cuando la Agencia Tributaria reveló al juez Calama que había abierto una inspección fiscal al expresidente del Gobierno, a sus hijas y al empresario y amigo suyo Julio Martínez Martínez, investigados en el caso Plus Ultra, y preguntó al magistrado si paralizaba estos procedimientos.
En sendos escritos remitidos a Calama, Hacienda indicaba que tienen inspecciones abiertas en materia de IRPF, IVA o impuesto sobre el patrimonio, entre otros conceptos, desde 2021 a 2024 a varios de los acusados e indicando que, si las paraliza, se interrumpen los plazos de prescripción para determinar la deuda tributaria.