Zapatero informa al juez Calama que ha solicitado a Hacienda paralizar la inspección contra él y su familia

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha informado al juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, que le investiga por delitos de tráfico de influencias y malversación, que ha solicitiado a Hacienda que paralice la inspección abierta contra él y su familia. En el escrito, al que ha tenido acceso RTVE, Zapatero recuerda que no se pueden tener dos casos paralelos.

La defensa del expresidente sostiene que "habiendo sido la propia AEAT quien ha puesto de manifiesto ante el órgano judicial la concurrencia de una situación de prejudicialidad penal y quien ha interesado la paralización de las actuaciones inspectoras, procede que sea la propia Administración Tributaria la que, en ejercicio de sus competencias, acuerde de oficio la suspensión del procedimiento inspector".

En el mismo escrito, Zapatero considera la inspección de Hacienda "unilateral" e iniciada "caprichosamente". También sostiene que los hechos inspectores son "al menos parcialmente coincidentes" con los que están también en manos de la Audiencia Nacional.