El grupo empresarial peruano Gloria reconoce pagos de 200.000 euros a Zapatero por intermediar con Bolivia

El grupo empresarial peruano Gloria ha reconocido al supervisor del mercado de valores de Perú que pagó 200.000 euros en 2024 a José Luis Rodríguez Zapatero como intermediario ante las autoridades de Bolivia para cobrar una indemnización, según una comunicación de Grupo Gloria a la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) de Perú, y que puede consultarse a través de la página web del interventor del mercado.

Un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, conocido el 24 de junio, ya recogía estos pagos, que se justificaron, según los investigadores, con "contratos de asesoría simulados" y servicios "no prestados". El informe citaba reuniones en 2024 en Bolivia entre Zapatero y el entonces presidente del país, Luis Arce; el ministro de economía, Marcelo Montenegro, y el ministro de justicia, César Adalid Siles. Las conversaciones se repitieron en 2025 con los mismos interlocutores y con el Procurador General (Abogado del Estado) de Bolivia, Ricardo Condori.

La UDEF entregó el informe al juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, que ha imputado al expresidente del Gobierno en el caso Plus Ultra al entender que Zapatero lidera una "trama organizada de tráfico de influencias" para obtener "beneficios económicos" con la intermediación ante instancias públicas en favor de la aerolínea.