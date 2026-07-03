El grupo empresarial peruano Gloria reconoce pagos de 200.000 euros a Zapatero por intermediar con Bolivia
- Los pagos aparecían en un informe de la UDEF entregado al juez Calama en el caso Plus Ultra
- Zapatero habría mediado ante el gobierno de Luis Arce para que Bolivia pagara una indemnización
El grupo empresarial peruano Gloria ha reconocido al supervisor del mercado de valores de Perú que pagó 200.000 euros en 2024 a José Luis Rodríguez Zapatero como intermediario ante las autoridades de Bolivia para cobrar una indemnización, según una comunicación de Grupo Gloria a la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) de Perú, y que puede consultarse a través de la página web del interventor del mercado.
Un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, conocido el 24 de junio, ya recogía estos pagos, que se justificaron, según los investigadores, con "contratos de asesoría simulados" y servicios "no prestados". El informe citaba reuniones en 2024 en Bolivia entre Zapatero y el entonces presidente del país, Luis Arce; el ministro de economía, Marcelo Montenegro, y el ministro de justicia, César Adalid Siles. Las conversaciones se repitieron en 2025 con los mismos interlocutores y con el Procurador General (Abogado del Estado) de Bolivia, Ricardo Condori.
La UDEF entregó el informe al juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, que ha imputado al expresidente del Gobierno en el caso Plus Ultra al entender que Zapatero lidera una "trama organizada de tráfico de influencias" para obtener "beneficios económicos" con la intermediación ante instancias públicas en favor de la aerolínea.
La empresa niega que pretendiera "interferir" en procesos judiciales
El Grupo Gloria, un conglomerado de empresas con inversiones en distintos sectores y países en América Latina, envió el pasado 1 de julio una comunicación a la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) de Perú, después de que esta le pediera explicaciones por las informaciones periodísticas que relacionaban a la empresa con el expresidente español.
En su respuesta, Grupo Gloria confirma que solicitó la asesoría e intermediación de Zapatero para que la Sociedad Boliviana de Cemento (Soboce), una de las filiales del grupo en Bolivia, recibiese una indemnización por la expropiación hace 16 años de la Fábrica Nacional de Cemento (Fancesa). Soboce tenía el 33 % de las acciones de Fancesa.
La empresa niega la versión dada por los medios sobre las gestiones del expresidente español y asegura que la participación de Zapatero no supuso tráfico de influencias porque "en ningún caso tuvo como misión o función interferir en procesos judiciales" en Bolivia. "Se circunscribió a promover un acuerdo razonable entre las partes para que se cumpla con el pago de las acciones expropiadas, lo cual no se logró", ha afirmado Grupo Gloria.
Los investigadores de la UDEF aseguraban en su informe entregado a la Audiencia Nacional que en el registro del despacho de Zapatero encontraron "diversa documentación" de tres transferencias a una cuenta a nombre del expresidente por valor de 200.000 euros en total y procedentes de la empresa Focus Social Research. Los investigadores afirmaban también que en el móvil de la secretaria de Zapatero, Gertrudis Alcázar, han encontrado mensajes relacionados con estos pagos.
El juez Calama ha imputado a Zapatero como presunto líder de "una estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias", e investiga también a sus hijas, Alba y Laura Rodríguez Espinosa, y a su secretaria. El expresidente del Gobierno está investigado por el cobro de comisiones por sus labores de intermediación, que incluyen el polémico rescate de la aerolínea Plus Ultra, que recibió 53 millones de euros de dinero público.