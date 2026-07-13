La exdirectora de la AEAT sobre la investigación a Zapatero: "Es nuestra obligación" tras la petición del juez
- Soledad Fernández ha asegurado que es el procedimiento habitual y que se tardó "4 días" tras indicarlo el juez Calama
- Admite que la Agencia Tributaria ha iniciado "alguna actuación" sobre Julio Martínez, presunto testaferro de Zapatero
"Hemos abierto las investigaciones cuando creíamos que debíamos hacerlas", ha explicado en el Senado la ex directora de la Agencia Tributaria (AEAT) Soledad Fernández en su comparecencia en la comisión de investigación de la SEPI. Sobre si Hacienda había empezado a inspeccionar la tributación de las joyas encontradas en el despacho del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero ha sido tajante: "Es nuestra obligación". Respondía al senador del PP Salvador de Foronda sobre este tema.
Las fechas del inicio de las pesquisas de la AEAT ha motivado el enfrentamiento entre Foronda y Fernández. La ex directora desde el inicio de la sesión ha defendido su obligación de guardar silencio para evitar un delito de revelación de secretos y no ha desvelado cuándo la Agencia Tributaria ha empezado la inspección al expresidente Zapatero y a su familia. "¿Cuándo se han iniciado?", ha insistido Foronda. "Cuando se hayan iniciado", ha zanjado Fernández.
Separa su salida de la AEAT del caso Zapatero
Fernández también ha desvinculado su reciente salida de la Agencia Tributara con la inspección al expresidente Zapatero. Ha asegurado que quería dejar el puesto "mucho tiempo antes" y hace meses había solicitado su relevo. Ha alegado motivos personales. "Llevo 4 años y un mes. Son puestos complicados que exigen mucha dedicación; uno aparca la vida familiar y su hobbies", ha explicado. También el ministro de Hacienda, Arcadi España, ha enmarcado este cambio en la "normalidad".
Este lunes, Fernández se sienta en el Senado para que dar explicaciones sobre las presuntas irregularidades en los rescates concedidos por la SEPI a varias empresas.
La comparecencia se produce pocos días después de que el Consejo de Ministros aprobará el nombramiento de Antonio Ansón como su sustito al frente de la AEAT.
No obstante, la sucesión ha coincidido con las investigaciones judiciales del denominado caso Plus Ultra. La semana pasada trascendió que la AEAT se personará en la pieza separada de la causa relativa a las joyas encontradas en un registro en el despacho del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. Hacienda ha dado el paso tras indicarle el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama que podía hacerlo al considerarla "potencial perjudicada".