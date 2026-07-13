La exdirectora de la AEAT sobre la investigación a Zapatero: "Es nuestra obligación" tras la petición del juez

"Hemos abierto las investigaciones cuando creíamos que debíamos hacerlas", ha explicado en el Senado la ex directora de la Agencia Tributaria (AEAT) Soledad Fernández en su comparecencia en la comisión de investigación de la SEPI. Sobre si Hacienda había empezado a inspeccionar la tributación de las joyas encontradas en el despacho del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero ha sido tajante: "Es nuestra obligación". Respondía al senador del PP Salvador de Foronda sobre este tema.

Las fechas del inicio de las pesquisas de la AEAT ha motivado el enfrentamiento entre Foronda y Fernández. La ex directora desde el inicio de la sesión ha defendido su obligación de guardar silencio para evitar un delito de revelación de secretos y no ha desvelado cuándo la Agencia Tributaria ha empezado la inspección al expresidente Zapatero y a su familia. "¿Cuándo se han iniciado?", ha insistido Foronda. "Cuando se hayan iniciado", ha zanjado Fernández.