El juez Calama da la razón a Zapatero y pide a la UDEF excluir de sus informes datos personales ajenos al caso Plus Ultra
- Los anexos del informe del 22 de junio incluían las agendas íntegras y conversaciones de WhatsApp de Rodríguez Zapatero
- El magistrado recuerda en el auto que se acordó la apertura de una investigación "destinada a determinar la autoría de las filtraciones"
El juez que investiga el caso Plus Ultra en la Audiencia Nacional, José Luis Calama, ha dado la razón al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y ha ordenado a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional que no incluya en los anexos a sus informes información innecesaria o irrelevante ni tampoco datos personales ajenos a los hechos investigados.
De esta manera, Calama atiende la petición de la defensa, que el pasado 26 de junio emplazó al juez a que tomase medidas "para evitar la difusión indiscriminada de datos personales" de Zapatero, tras trascender los anexos del informe policial del pasado 22 de junio, entre los que se incluían las agendas íntegras y conversaciones de WhatsApp del expresidente.
A través de un auto dictado este viernes, el magistrado acuerda manifestar a la UDEF que "los anexos que se incorporen a sus informes se limiten estrictamente a los hechos a los que estos hagan referencia, evitando la inclusión de información innecesaria o irrelevante para el objeto del procedimiento, así como de datos personales ajenos a los hechos investigados".
Hay una investigación para determinar la autoría de las filtraciones
En el auto, Calama expone que el tribunal "comparte la preocupación manifestada en relación con la salida al exterior de datos incluidos en las presentes actuaciones", y recuerda que se acordó la apertura de una investigación "destinada a determinar la autoría de las filtraciones".
La defensa de Zapatero también había solicitado la apertura de una pieza separada de expurgo accesible solo al Ministerio Fiscal y al afectado, "para eliminar datos ajenos al objeto procesal antes de subirlos a la nube".
Aunque el juez apunta que los anexos al informe "no pueden ser objeto de expurgo en sentido propio", indica que ordenará que los documentos que se incorporen "se limiten estrictamente a los hechos a los que los informes hagan referencia, evitando la inclusión de información innecesaria o irrelevante para el objeto del procedimiento, así como de datos personales ajenos a los hechos investigados".
El juez también reclama a la Subdirección General de Impulso e Innovación que emita un informe técnico sobre medidas adicionales que puedan incrementar la protección de los documentos subidos a la nube y "evitar que su contenido pueda ser extendido a terceros sin autorización judicial".
La defensa de Zapatero también solicitaba que se devolviera a la UDEF el informe para que "se desglose y extraiga de los autos, al tratarse de hechos ajenos a los aquí investigados y haber sido analizados como resultado de una investigación prospectiva y no autorizada”, si bien Calama no se ha pronunciado al respecto en este auto.