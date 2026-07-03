El juez Calama da la razón a Zapatero y pide a la UDEF excluir de sus informes datos personales ajenos al caso Plus Ultra

El juez que investiga el caso Plus Ultra en la Audiencia Nacional, José Luis Calama, ha dado la razón al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y ha ordenado a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional que no incluya en los anexos a sus informes información innecesaria o irrelevante ni tampoco datos personales ajenos a los hechos investigados.

De esta manera, Calama atiende la petición de la defensa, que el pasado 26 de junio emplazó al juez a que tomase medidas "para evitar la difusión indiscriminada de datos personales" de Zapatero, tras trascender los anexos del informe policial del pasado 22 de junio, entre los que se incluían las agendas íntegras y conversaciones de WhatsApp del expresidente.

A través de un auto dictado este viernes, el magistrado acuerda manifestar a la UDEF que "los anexos que se incorporen a sus informes se limiten estrictamente a los hechos a los que estos hagan referencia, evitando la inclusión de información innecesaria o irrelevante para el objeto del procedimiento, así como de datos personales ajenos a los hechos investigados".