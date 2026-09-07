Carlos Cuerpo inaugura el curso de 'Los Desayunos' de RTVE y EFE marcado por la crisis migratoria en Ceuta

El vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, responde este lunes a las preguntas de 'Los Desayunos' de RTVE y la Agencia EFE desde el Instituto Cervantes de Madrid. El encuentro es el primero de un nuevo curso político marcado por la crisis migratoria en Ceuta, la presentación de los presupuestos generales del Estado 2027 o la marcha económica del país, en medio de una inflación creciente por la guerra en Oriente Medio.

Conducirán la entrevista, desde las 9.30 horas, los periodistas Pepa Bueno, directora y presentadora del Telediario 2; Carlos Núñez, director y presentador del informativo ’Mediodía’ de Radio Nacional, y Mamen Jiménez, jefa de Economía de la Agencia EFE.

El vicepresidente responde a sus preguntas solo unas horas después de la última manifestación en Ceuta, en la que centenares de vecinos han marchado para protestar contra la gestión del Ejecutivo central desde la entrada de cerca de 80.000 personas el pasado 30 de julio. Los manifestantes de la ciudad autónoma denuncian inseguridad en las calles, especialmente para sus hijos, y aseguran que no hay espacio físico para acoger a todos los migrantes en situación irregular.

En la respuesta a esta crisis, el Gobierno ha movilizado 309 millones de euros en 2026 para la reactivación económica y social de la ciudad autónoma, de los que 36,6 millones son ayudas directas a autónomos y empresas. Además, ha anunciado un plan para reforzar la frontera, que incluye una dotación de 180 millones de euros.

De los presupuestos a la inflación Entre el resto de asuntos sobre la mesa del vicepresidente, destacan la presentación de unos presupuestos generales del Estado —sobre lo que Cuerpo ya se ha mostrado confiado en el pasado, a pesar de que no ha ocurrido en lo que llevamos de legislatura— y la respuesta a la inflación por la guerra en Irán iniciada por Estados Unidos e Israel. Esto último abarca desde las ayudas a los combustibles a la pérdida del poder adquisitivo de los salarios en España. De momento, el Ejecutivo ha confirmado que habrá una nueva subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para 2027 y que se tendrá en cuenta el encarecimiento del coste de vida, después de que la inflación se haya disparado en agosto al 4,3%, el nivel más alto en más de tres años, por el precio de los combustibles.