Carlos Alcaraz saca su mejor versión ante Tommy Paul para asegurarse el billete a cuartos de final del US Open

Caros Alcaraz está de vuelta. Ha ido dejando destellos durante las tres primeras rondas, pero ante el primer rival de entidad que tuvo demostró que su muñeca está más fina que nunca para poner rumbo hacia el tercer US Open. Tommy Paul no tuvo ninguna opción ante el buen rendimiento del español (6-4, 6-3, 6-4), que llega a la segunda semana del último grande del año con las mejores sensaciones posibles.

Cogiendo confianza antes de atacar en el juego definitivo El comienzo de partido fue un duelo muy ajustado. Ambos muy seguros con su servicio, sin opciones para la rotura de ninguno, hasta el 5-4 favorable a Alcaraz. Fue en ese momento cuando el de El Palmar activó el 'modo tiburón' para sacar su mejor tenis, atacando desde el resto, para pasar de no tener ninguna opción al saque de Paul a tres para ganar la primera manga. “Carlos Alcaraz wins a 12th consecutive set against Paul!



He breaks to seal the opener 6-4. pic.twitter.com/vCRKPOEHvF“ — US Open Tennis (@usopen) September 6, 2026 Sus piernas volvían a sentirse ágiles para llegar a cualquier bola con la derecha y el revés, dominando como si nunca se hubiese ido. Llevó al límite a un Paul que falló en la derecha definitiva para allanar el camino al español con el 6-4 inicial.

Se destapa el tarro de los 'breaks' De no haber uno, a tres seguidos. El inicio de la segunda manga cambió el guion, con Alcaraz demostrando que le había cogido el truco al saque de Paul con dos 'breaks' seguidos, uno en blanco y otro con 15-40, mientras que el estadounidense respondía con otro para mantenerse con vida en el set. Pero con el 3-1 de ventaja para el español, Alcaraz seguía poniendo presión al jugador local, llegando a tener incluso seis opciones de rotura más en lo que quedaba de manga. “Así se ve una derecha a 102 MPH 😳 pic.twitter.com/eyLKGiQGwf“ — US Open Tennis (@usopen) September 6, 2026 Alcaraz hizo borrón y cuenta nueva del desliz con su saque y no dejó hueco a Paul para meterse en un set que acabó definiendo el número 3 del mundo por 6-3, quedándose a uno de la victoria.