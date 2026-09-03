Alcaraz salva el susto inicial y coge vuelo en su clasificación a la tercera ronda del US Open
- El tenista murciano ha ganado 4-6, 6-0, 6-3 y 6-2 en dos horas y 39 minutos al portugués Jaime Faria
- El jugador de El Palmar se enfrentará en tercera ronda al chino Wu Yibing
El tenista español Carlos Alcaraz sigue en su proceso de recuperar sensaciones tras cuatro meses de lesión y, pese a perder el primer set, se ha impuesto 4-6, 6-0, 6-3 y 6-2 en dos horas y 39 minutos ante el portugués Jaime Faria.
A la seguridad demostrada en la primera ronda, la madrugada de este jueves Carlitos se ha soltado más tanto con su derecha como con el revés, y ha regalado puntos más vistosos al público neoyorquino. Al consumar la victoria, Carlitos ha celebrado 'tirando una flecha', quién sabe si a lo Odiseo, tras una larga travesía fuera de las pistas.
El jugador de El Palmar se enfrentará en tercera ronda al chino Wu Yibing, contra quien no querrá que le pase lo mismo que a Rafa Jódar, que se ha visto sorprendido en primera ronda contra el también asiático Bu Yunchaokete.
Del buen inicio al giro de guion
Alcaraz mostró mucha autoridad de inicio, imponiendo el peso de su derecha ante Faria, por primera vez en la pista Arthur Ashe del Abierto de Estados Unidos.
Faria mantenía el saque gracias a su buen servicio, pero al resto no mostraba tener ninguna opción frente a los derechazos de Alcaraz.
En el sexto juego llegó la primera opción de rotura para Carlitos, gracias al único resquicio del portugués al servicio, las dobles faltas. Alcaraz tiró ancha la derecha, y aunque siguió presionando a Faria en el deuce, su rival volvió a refugiarse en el saque.
Salvar el break envalentonó a Faria, que logró presionar al fin a Carlos al resto y materializó la segunda bola de rotura que dispuso. Al jugador luso no le pesó la presión de tener enfrente al vigente campeón del torneo y cerró el set 6-4.
Alcaraz se reencontró consigo mismo
Los problemas para Carlitos aumentaron nada más arrancar el segundo set, con dos bolas de break en contra. "¿Qué hago con el saque?", se llegó a cuestionar el murciano dirigiéndose a su equipo. No obstante, Alcaraz lo sacó adelante y lo celebró con un "¡vamos!".
El tenista portugués seguía encadenando saques por encima de los 200 kilómetros por hora con dobles faltas, y ahora así, Carlos aprovechó ese resquicio para iniciar el parcial 2-0 arriba.
El rumbo del choque se mantuvo y Alcaraz triplicó el marcador para cerrar el set con un rosco (6-0).
En esa tesitura, el español se reencontró consigo mismo y empezó a intercalar dejadas y globos entre sus golpes.
Un final plácido
Una vez que Carlitos destapó el tarro de las esencias, tanto la derecha como el revés le corrían de forma fluida y el murciano encadenó otros dos juegos seguidos, sacando a relucir la sonrisa incluso con bolas de break en contra, que Faria finalmente aprovechó para meterse de nuevo en el partido.
Un espejismo, Alcaraz se impuso al resto una vez más y ya no dejó escapar la ventaja. Ambos intercambiaron buenos puntos antes de que el murciano cerrara el tercer set 6-3.
Antes de arrancar la cuarta manga, Carlitos aprovechó el tiempo en el baño del luso y repasó la táctica con Samu López, su hermano Álvaro y el resto del equipo, a la vez que entraba en calor y se distendía con alguna broma.
Con esa relajación afrontó Alcaraz el resto del partido, donde las opciones de rotura le llegaron por inercia y Faria fue bajando el nivel de su juego al tiempo que se cerraba el techo de la pista.