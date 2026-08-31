Djokovic sufre su primer batacazo en 20 años al no superar su debut en el US Open

Desde el Abierto de Australia en 2006 han pasado dos décadas, y esa fue la última vez que Novak Djokovic era eliminado en primera ronda. Este domingo le volvió a ocurrir. El tenista sufrió físicamente en el encuentro contra el argentino Navone del US Open. Un desenlace que no se podía prever desde su arranque.

Nada más iniciar el partido Djokovic consiguió un break a favor. Una situación que dio la vuelta, cuando su falta de finura se trasladó a un gran número de errores no forzados, 17 en el set, que permitieron a su rival quebrar el saque del serbio y forzar la disputa del tie-break.

Navone se llevó el set. Djokovic tenía que reaccionar, y lo hizo ajustando el saque y tratando de no cometer errores. Eso le bastó para remontar el partido y sumar puntos a su marcador con un break en cada uno de los siguientes sets. Sin embargo, su cuerpo notó el sobreesfuerzo. El serbio vomitó en varias ocasiones y tuvo que ser atendido por problemas en la espalda. Su rival aprovechó la ocasión para, en los últimos dos sets, pasar por encima de Djokovic, que solo sumó dos juegos.