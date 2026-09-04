Alcaraz supera con mucha comodidad a Wu y accede por la vía rápida a octavos de final del US Open
- El murciano sigue dejando buenas sensaciones en el torneo de su regreso tras cuatro meses parado
El tenista español Carlos Alcaraz sigue avanzando en el US Open, cuarto y último 'Grand Slam' de la temporada y ya está en los octavos de final tras imponerse este viernes al chino Yibing Wu en tres sets por 6-3, 6-4, 6-1 en un choque donde no estuvo a su mejor nivel.
El murciano, defensor del título, se clasificó entre los 16 mejores del 'grande' neoyorquino y ahora buscará los cuartos de final en los que se avecina un examen serio ante el estadounidense Tommy Paul, el primer cabeza de serie (20) que se va a encontrar y un rival que se le ha dado bastante bien en su carrera, pero frente al que necesitará acercarse más a su mejor tenis de lo que lo hizo ante Wu, lo que incluso hizo que expresase su enfado.
Poco fiable al servicio, contundente al resto
Con todo, el ganador de siete 'Grand Slams' supo mantener la calma y eso le hizo aprovechar sus momentos y que sus 33 errores no forzados, seguramente demasiados, con su derecha sin conseguir tener la consistencia deseada, evidencian que todavía necesita partidos. Su versión más errática la ofreció en la segunda manga (17), pero aun así, y pese a conceder siete bolas de 'break' y dos servicios, con cuatro dobles faltas, solventó la contienda por la vía rápida y después de dos horas y 20 minutos.
Alcaraz empezó bien con rotura rápida y casi una segunda que le habría permitido encarrilar sin problemas la primera manga, pero el chino levantó el 15-40 y eso le dio confianza. Wu logró incluso recuperar el saque perdido a continuación para poner el 3-3, pero ahí el español no se desesperó y rápidamente recuperó el mando del choque para cerrar el primer set con dos 'breaks'.
El murciano aprovechó ese impulso para romper de nuevo y ponerse ya por delante en el segundo set, momento en el que vino su peor momento en la Arthur Ashe. El actual campeón empezó a conectar mal los golpes y su rival supo meterse de nuevo en el encuentro e incluso amenazar con tomar la iniciativa al gozar de bola de rotura con 3-3. Alcaraz salvó la situación y luego tiró de experiencia para lograr un nuevo quiebre en el décimo juego del set que le valió para poner el 2-0.
Wu no quiso rendirse, pero tras desperdiciar un 15-40 en el inicio del tercer y definitivo set, se minó su resistencia y ya no puso más problemas al de El Palmar, más fiable en esta manga final, donde apenas cedió un juego en 38 minutos y dejó destellos del Alcaraz que fue antes de la lesión y que puede conseguir un nuevo US Open.