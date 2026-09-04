Alcaraz supera con mucha comodidad a Wu y accede por la vía rápida a octavos de final del US Open

El tenista español Carlos Alcaraz sigue avanzando en el US Open, cuarto y último 'Grand Slam' de la temporada y ya está en los octavos de final tras imponerse este viernes al chino Yibing Wu en tres sets por 6-3, 6-4, 6-1 en un choque donde no estuvo a su mejor nivel.

El murciano, defensor del título, se clasificó entre los 16 mejores del 'grande' neoyorquino y ahora buscará los cuartos de final en los que se avecina un examen serio ante el estadounidense Tommy Paul, el primer cabeza de serie (20) que se va a encontrar y un rival que se le ha dado bastante bien en su carrera, pero frente al que necesitará acercarse más a su mejor tenis de lo que lo hizo ante Wu, lo que incluso hizo que expresase su enfado.