El auge de la ultraderecha en Europa: ¿qué vendrá después del triunfo de AfD en Sajonia-Anhalt?

punto vamos a buscar más análisis.

Conectamos con

Frédéric Mertens de Vilmars, es experto en Políticas europeas de la Universidad

de Valencia.

Frédéric, buenas tardes

y gracias por acompañarnos hoy.

Muy buenas tardes. Frederic, ¿qué lectura haces

hoy Bruselas de ese casi 50% de los votos,

del 48% de los votos cuando estamos como al 50% de momento

del escrutinio? Pues en Bruselas tienen la misma

percepción..

que mis compañeros ahí en el plató, es decir que

es un terremoto político cargado de mucho simbolismo porque

hablamos de la extrema derecha en Alemania ya al poder eso nos recuerda

años a

bastante sombríos hace ya varias décadas y además no es una

real sorpresa porque en otros países europeos hemos tenido bueno

algo parecido, semejante.

El país vecino de Alemania, por excelencia,

que es Francia, pues sin entrar en los detalles, pero

hay regiones donde la extrema derecha francesa ha ganado

altamente las elecciones cuando históricamente eran pues

regiones o áreas donde el electorado era de izquierda

de izquierda incluso extrema con lo cual a nivel europeo

hay la conciencia de que lo que está pasando a nivel

de Zelanda, esto puede extenderse en otra parte de Alemania y

eso también entra en un movimiento incluso más global

por lo menos a nivel europeo, donde la derecha clásica,

moderada está perdiendo peso al mismo tiempo que el discurso es

progresista o socialdemocrata y a favor de una derecha

más fuerte en algunas circunstancias más extrema

También un aviso sobre la política migratoria europea.

¿Puede este resultado endurecer más la política europea de

inmigración? Ya estamos asistiendo a un..

efecto de mimetismo entre los Gobiernos.

Por excelencia, el gobierno

Meloni es casi la caricatura

de esta idea de ofrecer un discurso más duro

para captar más electoral que está

descontento con la gestión clásica de..

la democracia europea con temas la economía la

inmigración el paro las inversiones

etcétera. Hablamos de geopolítica porque la FD

quiere también otra relación con Rusia, quiere un acercamiento

de nuevo a Rusia. ¿Este resultado podría acabar afectando

al

apoyo europeo a Ucrania?

Bueno, lo que podría afectar sobre todo es una

cierta prudencia por parte de los aliados con

¿Qué podría ocurrir si hay unas informaciones sensibles que pasan por

Alemania, aunque el canciller Merz y a

nivel federal no creo que debía haber muchas inquietudes pero

Alemania?

y que podría ir hasta Moscú con lo cual es un

motivo más para los aliados de Alemania a observar

lo que está pasando en el zelander y el futuro las próximas

convocatorias. Está alrededor del 20 de septiembre y

entiendo que tanto en la Unión

Europea como otra organización tipo OTAN,

pues se sigue de cerca la evolución así esas elecciones en berlín próximamente

y en mecklenburgo

en Pomerania Occidental.

¿El resultado alemán puede arrastrar

también a las derechas tradicionales hacia esas posiciones más soberanistas?

Sí, sí, sí, y puede, pero esto yo no creo que sea necesariamente

el posible causante.

Ya observamos en países últimamente en Italia..

Meloni está endureciendo su discurso también

soberanista porque a su derecha está apareciendo

otro partido más extremo más soberanista más anti migración más anti

anti y entonces bueno pues lo que está pasando en Alemania puede efectivamente

arrastrar los partidos de conservadores hacia un discurso más..

duro o más conservador aún para evitar de desaparecer del mapa político

si Alemania sigue siendo la primera economía Europea yo no sé si una

alemania

más fragmentada puede significar también una Unión Europea más difícil

de gobernar

bueno pues ya ya esa europea esa Europa

unificada está sufriendo esas brechas y

lo que está pasando en alemania que como has dicho es sino la primera

economía una de las

primeras economías europeas porque podemos matizar esto pues es una mala

señal en cuanto a lo que es europa que tratamos

de fortalecer frente a amenazas o frente al

retos externos que sean China, Estados Unidos o Rusia

Frederic, una última pregunta, porque Alemania desde luego podemos decir que

es decisiva para España, por ejemplo en industria,

en automoción, en exportaciones, en política europea, ¿qué consecuencias

puede tener para nuestro país?

Bueno, respecto a España, pues si Alemania está afectada e influenciada

por

ese primer resultado y los que podían aparecer, pues me

temo que España se quede un poco sola en algunas

Políticas como justamente la política de extranjería de la inmigración

Y ahí podríamos tener un Estado europeo..

con más dificultades respecto a España en comparación con

Italia o los países nórdicos de europa

que también pues tienen algunas dificultades con españa sobre esta

cuestión. Frédéric Martens de Williams, experto

en Políticas Europeas de la Universidad de Valencia

muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde en el Canal 24 Horas y por

ayudarnos a desganar estos resultados aterrizar qué es lo que está pasando

qué es lo que ha pasado y qué es lo que puede suceder

Muchísimas gracias por estar con nosotros

Muchísimas gracias, hasta luego.