El auge de la ultraderecha en Europa: ¿qué vendrá después del triunfo de AfD en Sajonia-Anhalt?
- El partido de extrema derecha alemán se ha quedado a tres escaños de la mayoría absoluta
- En Francia, la ultraderechista Marine Le Pen parte como favorita de cara a las elecciones presidenciales
El panorama político europeo en el último lustro muestra una clara tendencia al alza de los partidos de extrema derecha. La amplia victoria de Alternativa para Alemania (AfD) este domingo en Sajonia-Anhalt solo es el último ejemplo de un auge que ya se ha traducido en gobiernos liderados por formaciones de ultraderecha en varios países.
Con un 43,8% de los votos, AfD se ha quedado a tres escaños de la mayoría absoluta y necesitará pactos para formar lo que sería el primer gobierno regional con participación ultraderechista en Alemania desde el fin de la Segunda Guerra Mundial.
Esta formación ya venció en Turingia en 2024, pero con un 32% y no pudo gobernar porque se conformó un tripartito de conservadores, socialdemócratas y la izquierda populista.
Su nueva victoria, ahora con más apoyo popular, legitima su discurso del control migratorio y pone en jaque al gobierno nacional y la permanencia del cordón sanitario clásico en el país a la ultraderecha.
punto vamos a buscar más análisis.
Conectamos con
Frédéric Mertens de Vilmars, es experto en Políticas europeas de la Universidad
de Valencia.
Frédéric, buenas tardes
y gracias por acompañarnos hoy.
Muy buenas tardes. Frederic, ¿qué lectura haces
hoy Bruselas de ese casi 50% de los votos,
del 48% de los votos cuando estamos como al 50% de momento
del escrutinio? Pues en Bruselas tienen la misma
percepción..
que mis compañeros ahí en el plató, es decir que
es un terremoto político cargado de mucho simbolismo porque
hablamos de la extrema derecha en Alemania ya al poder eso nos recuerda
años a
bastante sombríos hace ya varias décadas y además no es una
real sorpresa porque en otros países europeos hemos tenido bueno
algo parecido, semejante.
El país vecino de Alemania, por excelencia,
que es Francia, pues sin entrar en los detalles, pero
hay regiones donde la extrema derecha francesa ha ganado
altamente las elecciones cuando históricamente eran pues
regiones o áreas donde el electorado era de izquierda
de izquierda incluso extrema con lo cual a nivel europeo
hay la conciencia de que lo que está pasando a nivel
de Zelanda, esto puede extenderse en otra parte de Alemania y
eso también entra en un movimiento incluso más global
por lo menos a nivel europeo, donde la derecha clásica,
moderada está perdiendo peso al mismo tiempo que el discurso es
progresista o socialdemocrata y a favor de una derecha
más fuerte en algunas circunstancias más extrema
También un aviso sobre la política migratoria europea.
¿Puede este resultado endurecer más la política europea de
inmigración? Ya estamos asistiendo a un..
efecto de mimetismo entre los Gobiernos.
Por excelencia, el gobierno
Meloni es casi la caricatura
de esta idea de ofrecer un discurso más duro
para captar más electoral que está
descontento con la gestión clásica de..
la democracia europea con temas la economía la
inmigración el paro las inversiones
etcétera. Hablamos de geopolítica porque la FD
quiere también otra relación con Rusia, quiere un acercamiento
de nuevo a Rusia. ¿Este resultado podría acabar afectando
al
apoyo europeo a Ucrania?
Bueno, lo que podría afectar sobre todo es una
cierta prudencia por parte de los aliados con
¿Qué podría ocurrir si hay unas informaciones sensibles que pasan por
Alemania, aunque el canciller Merz y a
nivel federal no creo que debía haber muchas inquietudes pero
Alemania?
y que podría ir hasta Moscú con lo cual es un
motivo más para los aliados de Alemania a observar
lo que está pasando en el zelander y el futuro las próximas
convocatorias. Está alrededor del 20 de septiembre y
entiendo que tanto en la Unión
Europea como otra organización tipo OTAN,
pues se sigue de cerca la evolución así esas elecciones en berlín próximamente
y en mecklenburgo
en Pomerania Occidental.
¿El resultado alemán puede arrastrar
también a las derechas tradicionales hacia esas posiciones más soberanistas?
Sí, sí, sí, y puede, pero esto yo no creo que sea necesariamente
el posible causante.
Ya observamos en países últimamente en Italia..
Meloni está endureciendo su discurso también
soberanista porque a su derecha está apareciendo
otro partido más extremo más soberanista más anti migración más anti
anti y entonces bueno pues lo que está pasando en Alemania puede efectivamente
arrastrar los partidos de conservadores hacia un discurso más..
duro o más conservador aún para evitar de desaparecer del mapa político
si Alemania sigue siendo la primera economía Europea yo no sé si una
alemania
más fragmentada puede significar también una Unión Europea más difícil
de gobernar
bueno pues ya ya esa europea esa Europa
unificada está sufriendo esas brechas y
lo que está pasando en alemania que como has dicho es sino la primera
economía una de las
primeras economías europeas porque podemos matizar esto pues es una mala
señal en cuanto a lo que es europa que tratamos
de fortalecer frente a amenazas o frente al
retos externos que sean China, Estados Unidos o Rusia
Frederic, una última pregunta, porque Alemania desde luego podemos decir que
es decisiva para España, por ejemplo en industria,
en automoción, en exportaciones, en política europea, ¿qué consecuencias
puede tener para nuestro país?
Bueno, respecto a España, pues si Alemania está afectada e influenciada
por
ese primer resultado y los que podían aparecer, pues me
temo que España se quede un poco sola en algunas
Políticas como justamente la política de extranjería de la inmigración
Y ahí podríamos tener un Estado europeo..
con más dificultades respecto a España en comparación con
Italia o los países nórdicos de europa
que también pues tienen algunas dificultades con españa sobre esta
cuestión. Frédéric Martens de Williams, experto
en Políticas Europeas de la Universidad de Valencia
muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde en el Canal 24 Horas y por
ayudarnos a desganar estos resultados aterrizar qué es lo que está pasando
qué es lo que ha pasado y qué es lo que puede suceder
Muchísimas gracias por estar con nosotros
Muchísimas gracias, hasta luego.
Un panorama de incertidumbre que ya se vive en otros países como en Francia, donde la ultraderechista Marine Le Pen parte como favorita de cara a las próximas elecciones presidenciales según los sondeos. La extrema derecha accedió desde marzo al poder en varias decenas de ciudades francesas.
En Reino Unido, Nigel Farage está consolidado como líder de la principal fuerza de la ultraderecha, Reform UK, partido que presenta la mayor proyección electoral del país. Actualmente tiene cinco diputados en el Parlamento y Farage revalidó el suyo recientemente pese al caso de posible corrupción en su contra.
Y en España, Vox ya lleva años logrando entrar en gobiernos regionales, en una coalición con el Partido Popular que se podría extender al Gobierno de España en las próximas elecciones generales, para las que las encuestas le dan en torno al 50% de los votos.
¿Qué sucede donde ya gobierna la ultraderecha?
Pero mientras en cuatro de las cinco potencias europeas los partidos tradicionales y de izquierdas alertan de la pérdida de derechos que podría significar la llegada de la extrema derecha al poder, en Italia ha roto el récord como Ejecutivo más longevo de la historia democrática del país.
Liderados por Giorgia Meloni, Hermanos de Italia venció en 2022 con un 26% de los votos y formó una coalición con Forza Italia y la Liga de Matteo Salvini.
En estos años, el debilitamiento tanto de sus socios como de la oposición, el crecimiento por encima o en línea con Europa, la estabilidad de las finanzas públicas, la creación de empleo, la posición internacional y la mano dura con la inmigración han prevalecido frente a las críticas a su política de recortes y falta de inversión en servicios públicos como la sanidad o la educación.
Sin embargo, de forma opuesta, en Países Bajos el Partido por la Libertad (PVV) —antieuropeísta, islamófobo y antiinmigración— de Geert Wilders solo logró estar un año en el poder tras su victoria en las elecciones de 2023. Formó una breve coalición de gobierno con otros tres partidos de derechas, liderada por Dick Schoof, que decidió romper en 2025 ante el rechazo de sus socios al plan radical de línea dura contra el asilo de migrantes.
Después de la caída del Ejecutivo, se redujo su representación a 26 escaños, aunque se mantiene como segundo partido más votado del país.
La ultraderecha también ganó en Austria en 2024. No obstante, el FPÖ, partido de origen xenófobo y centrado en el lema "los austríacos primero", no logró gobernar y ahora ronda el 40% en las encuestas, manteniéndose como la fuerza con mayor músculo electoral en el país.
Situaciones ambivalentes
En Hungría, la histórica derrota de Viktor Orbán no supone el fin de la extrema derecha, sino una evolución hacia un carácter más europeísta. De hecho, ningún partido de izquierdas ha logrado escaños en el Parlamento.
La propuesta de Péter Magyar es mantener la agenda conservadora en política interna mientras se reduce la confrontación sistemática en la externa. Más que un giro ideológico, Magyar intentará mezclar las medidas duras en carácter de inmigración con el acercamiento al mismo tiempo a Bruselas, en una salida al aislamiento progresivo que ha sufrido el país dentro del bloque comunitario.
Una situación que se vivió en Polonia, donde el partido ultra Ley y Justicia perdió el poder tras gobernar el país entre 2015 y 2023. Ahora gobierna una coalición liderada por Donald Tusk, que se enmarca en la centroderecha liberal, europeísta y demócrata, y que tras los resultados de AfD en Sajonia-Anhalt ha escrito en X: "En Polonia, solo idiotas o traidores pueden alegrarse del triunfo de AfD en Alemania. Se han acumulado unos cuantos en Konfederacja y PiS".
Precisamente, partidos como Konfederacja, considerado antisistema y fuera del panorama político, son ahora un socio conveniente para acceder al poder. Los sondeos le conceden un 30% en la intención de voto, que llega al 35% entre los jóvenes.