El Gobierno de Meloni se convierte en el más longevo de la Italia moderna
- Lleva un total de 1.413 días consecutivos en el poder
- "La estabilidad se construye cuando una alianza comparte valores", asegura la primera ministra
El Gobierno de Giorgia Meloni se ha convertido este viernes en el más longevo de la República italiana con 1.413 días consecutivos, un insólito hito de estabilidad en una democracia jalonada de volatilidad y turbulencias.
En el poder desde octubre de 2022, la primera mujer en dirigir un Gobierno en Italia ha superado el récord de Silvio Berlusconi en su segundo mandato (2001-2005), si bien "Il Cavaliere" mantiene la marca del gobernante que más tiempo ha ocupado el cargo de primer ministro: nueve años, pero repartidos en cuatro legislaturas.
La primera ministra italiana ha celebrado con "gratitud y profundo sentido de la responsabilidad" el récord y lo atribuye a las alianzas de centroderecha la capacidad de dar estabilidad al país: "No creo que sea una coincidencia que, hasta la fecha, los tres gobiernos más longevos de la historia de la República sean todos de centroderecha. La estabilidad se construye cuando una alianza comparte valores, objetivos y una visión de la nación, no cuando la única razón para permanecer unidos es impedir que otros gobiernen".
En su mensaje en redes sociales, Meloni destaca el esfuerzo de su gobierno para "aumentar el empleo, reducir el paro, apoyar a las familias y las empresas, fortalecer la seguridad, gestionar las finanzas públicas con integridad y recuperar el peso y la credibilidad de Italia en el ámbito internacional".
La estabilidad lograda en su mandato, añade, "no es mérito de una sola persona. Es el resultado de una coalición unida que ha gobernado durante cuatro años con una visión común y ha optado por permanecer unidos, no contra nadie, sino para hacer realidad un proyecto para Italia".
Un acto en Bari para celebrar el longevo Gobierno
"Pero, sobre todo, esta estabilidad existe gracias a los italianos que depositaron su confianza en nosotros en 2022. Una confianza que nunca hemos considerado un cheque en blanco y que jamás daremos por sentada", dice Meloni. Y ha añadido, en referencia a las elecciones generales de 202, que "el próximo año volveremos a presentar a la ciudadanía lo que hemos logrado, lo que queda por lograr y nuestra visión de futuro".
Giorgia Meloni tiene previsto celebrar esta tarde en Bari (Puglia, sur) este récord de permanencia en un acto organizado por su partido, Hermanos de Italia: "Será una oportunidad para mirarnos a los ojos, hacer balance del camino recorrido y, sobre todo, debatir sobre lo que nos depara el futuro. Adelante, con los pies en la tierra y la mirada fija en el futuro", concluye su mensaje la primera ministra italiana.
Tras la victoria de su partido, Hermanos de Italia, en las elecciones de 2022 con un 26% de los votos, Meloni armó una coalición de centroderecha con la berlusconiana Forza Italia y la Liga de Matteo Salvini que ha funcionado con cohesión y a favor de la primera ministra, entre otros motivos, por el progresivo debilitamiento y tensiones internas de sus socios.