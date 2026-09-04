El Gobierno de Meloni se convierte en el más longevo de la Italia moderna

El Gobierno de Giorgia Meloni se ha convertido este viernes en el más longevo de la República italiana con 1.413 días consecutivos, un insólito hito de estabilidad en una democracia jalonada de volatilidad y turbulencias.

En el poder desde octubre de 2022, la primera mujer en dirigir un Gobierno en Italia ha superado el récord de Silvio Berlusconi en su segundo mandato (2001-2005), si bien "Il Cavaliere" mantiene la marca del gobernante que más tiempo ha ocupado el cargo de primer ministro: nueve años, pero repartidos en cuatro legislaturas.

La primera ministra italiana ha celebrado con "gratitud y profundo sentido de la responsabilidad" el récord y lo atribuye a las alianzas de centroderecha la capacidad de dar estabilidad al país: "No creo que sea una coincidencia que, hasta la fecha, los tres gobiernos más longevos de la historia de la República sean todos de centroderecha. La estabilidad se construye cuando una alianza comparte valores, objetivos y una visión de la nación, no cuando la única razón para permanecer unidos es impedir que otros gobiernen".

En su mensaje en redes sociales, Meloni destaca el esfuerzo de su gobierno para "aumentar el empleo, reducir el paro, apoyar a las familias y las empresas, fortalecer la seguridad, gestionar las finanzas públicas con integridad y recuperar el peso y la credibilidad de Italia en el ámbito internacional".

La estabilidad lograda en su mandato, añade, "no es mérito de una sola persona. Es el resultado de una coalición unida que ha gobernado durante cuatro años con una visión común y ha optado por permanecer unidos, no contra nadie, sino para hacer realidad un proyecto para Italia".