Trump vuelve a arremeter contra Meloni por no implicarse en la guerra en Irán: "A la hora de la verdad no están ahí"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha vuelto a arremeter este domingo contra Italia y su primera ministra, Giorgia Meloni, al asegurar que no se han implicado en la guerra contra Irán.

"Después de gastar billones de dólares en la OTAN, Italia, y su primera ministra, ni siquiera considerarían involucrarse con la República Islámica de Irán y su gravísima amenaza nuclear", ha escrito Trump en su red social Truth.

El mandatario estadounidense ha insistido en el mensaje en una de las ideas que repite desde que comenzó la guerra en Irán y es la falta de ayuda que, en su opinión, ha recibido de sus aliados. Ha lamentado que "durante décadas" los han defendido "pero a la hora de la verdad no están ahí para defendernos a nosotros ni al resto del mundo".

Estos comentarios de Trump son el colofón a una semana de tensión con Meloni. Todo empezó por unos comentarios del inquilino de la Casa Blanca en una entrevista con la cadena italiana La7, en la cual dijo que Meloni le "rogó" hacerse una foto con él durante la cumbre del G7 celebrada en Francia y que él accedió "porque le daba lástima". Explicó que Meloni estaba teniendo problemas de popularidad y que la foto con él ayudaría a mejorarla.

La respuesta de Meloni no se hizo esperar y negó tajantemente la versión de Trump, calificó la historia de "inventada" y aseguró: "Italia y yo nunca suplicamos".

El choque entre los dos líderes, aliados en otro tiempo, escaló al ámbito diplomático cuando el ministro de Exteriores italiano, Antonio Tajani, canceló una visita prevista a Washington y declaró que las palabras de Trump "ofenden a toda Italia".

00.53 min La relación de Trump y Meloni, en horas bajas