EE.UU. aún no ha decidido sobre la retirada de tropas de España o Italia por su oposición a la guerra en Irán

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ha revelado este viernes en Roma que el presidente Donald Trump todavía no ha decidido sobre una posible retirada de las tropas de EE.UU. de países como España e Italia por su oposición a la guerra en Irán.

Así lo ha señalado tras verse por separado con la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, y su homólogo Antonio Tajani, después de las recientes críticas de Trump a su antigua aliada por su postura sobre el conflicto en Oriente Medio. "Una de las ventajas de estar en la OTAN es que nos permite tener fuerzas desplegadas en Europa y bases que nos permiten tener la capacidad logística para proyectar nuestra fuerza en el caso de contingencias", ha explicado Rubio en declaraciones a la prensa.

Trump no ha decidido sobre una retirada de tropas de España Rubio durante una rueda de prensa en Roma tras reunirse con la primera ministra italiana, Giorgia Meloni Stefano Rellandini/Pool Photo via AP

"Algunos países en Europa, como por ejemplo España —ha continuado—, nos han negado el uso de esas bases para una contingencia muy importante, lo que de alguna manera ha impedido la misión, no de forma grave, pero a un coste y, de hecho, ha creado algunos peligros innecesarios", ha dicho Rubio, en alusión al ataque estadounidense contra Irán.

Sobre la retirada, "esa es una decisión que el presidente debe tomar, su equipo y gente como yo y otros le aportarán opciones potenciales, pero al final él tendrá que tomar una decisión, que todavía no ha tomado", ha agregado el responsable.

Rubio no ha hablado de los detalles con Meloni En ese sentido, Rubio ha asegurado que no ha hablado sobre los detalles de este tema durante su reunión de este viernes con Meloni. El jefe de la diplomacia de Estados Unidos ha mencionado también el caso de Alemania, donde EE.UU. está llevando a cabo una retirada de tropas, que, de acuerdo a sus datos, representan menos del 14 % del total de fuerzas que tiene en ese país. Rubio ha mantenido un encuentro con Meloni al mediodía en el Palacio Chigi, sede del Ejecutivo italiano, después de entrevistarse a primera hora de la mañana con Tajani. En declaraciones a la prensa tras la reunión con Rubio, el ministro italiano ha explicado que ha defendido ante su homólogo que Estados Unidos necesita a Europa, pese al alejamiento de Trump de sus aliados europeos, del mismo modo que estos precisan de Washington. "Esas son las relaciones transatlánticas y la unidad de Occidente es fundamental", ha dicho Tajani, quien ha apuntado que para su país es "importante" la presencia estadounidense en el continente europeo para reforzar la OTAN, al igual que es clave "un compromiso fuerte de los europeos" con la Alianza Atlántica. Trump, contra el mundo: EE.UU. pierde aliados a golpe de amenazas Daniel Herrero Ambos han conversado, además, sobre Venezuela y Cuba, aunque el italiano no ha dado detalles sobre el contenido de su diálogo en estos puntos. La situación por la guerra en Irán también ha centrado su discusión. "He expuesto nuestra posición sobre la situación en Medio Oriente. Somos favorables y apoyamos todas las iniciativas que puedan conducir a un alto el fuego permanente", ha señalado Tajani, quien ha reiterado durante la reunión con Rubio la disponibilidad de Italia a enviar un dispositivo para el desminado del estrecho de Ormuz, siempre y cuando se alcance una tregua "estable". Rubio ha indicado en su rueda de prensa que no entiende por qué "nadie" apoya los esfuerzos de EE.UU. para evitar que Irán tenga armamento nuclear. "Ahora Irán afirma que tiene el derecho a controlar un paso naval, dice que tiene el derecho a controlarlo. ¿Y qué va a hacer el mundo sobre eso?", se ha preguntado Rubio.