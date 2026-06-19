Trump asegura que accedió a fotografiarse con Meloni porque le dio "pena" y provoca una crisis diplomática con Italia
- El ministro de Exteriores italiano, Antonio Tajani, anula una visita prevista a EE.UU.
- Meloni: "Ni yo ni Italia imploramos nunca"
Unas palabras despectivas del presidente de EE.UU., Donald Trump, sobre la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, han provocado un crisis diplomática entre ambos países y un nuevo desencuentro entre los dos líderes ultraderechistas, antiguamente aliados ideológicos y hoy distanciados.
El canal de televisión italiano La 7 ha difundido este viernes la transcripción al italiano de una entrevista telefónica con Trump. En ella, según el canal, el estadounidense aseguró que accedió a tener un encuentro y dejarse fotografiar con Meloni durante la cumbre del G7 que se celebró a principios de semana en Évian (Francia) porque esta se lo "rogó" y le "dio pena".
"¡Seguro que está contenta de que haya hablado con ella! ¡No tenía por qué hacerlo! ¡No sé qué decir! ¡Me rogó que me tomara una foto con ella! Tenía muchísimas ganas de una foto conmigo. No la habría aceptado, ¡pero me dio pena!", dijo Trump, según la transcripción al italiano de La 7 que recoge Efe.
La primera reacción ha sido la del ministro de Exteriores italiano, Antonio Tajani, que ha cancelado una visita prevista a Miami los días 21 y 22 de junio. Tajani ha dicho que las palabras de Trump son "graves y ofensivas" y "ofenden a toda Italia".
Meloni: "Ni yo ni Italia imploramos nunca"
Meloni ha negado la versión de Trump sobre el encuentro y ha afirmado que es un "invento". La primera ministra italiana se ha declarado "atónita" y, en un mensaje en sus redes sociales, ha asegurado que "ni yo ni Italia imploramos nunca".
"No sé por qué el presidente de Estados Unidos se comporta así con sus aliados - ha añadido Meloni. Además, no es la primera vez que ocurre. Solo puedo decir que lamento que no muestre la misma determinación con los enemigos de Occidente, con los enemigos de Estados Unidos, con unos líderes con los que se muestra mucho más complaciente".
Nuevo desencuentro entre antiguos aliados ideológicos
Este último choque entre Meloni y Trump viene a ahondar la distancia que separa a estos dos antiguos aliados ideológicos, ambas figuras destacas del campo de la extrema derecha mundial.
Meloni asistió a la investidura del segundo mandato de Trump y posteriormente se entrevistó con él en varias ocasiones. Sin embargo, chocó con el republicano por sus críticas al papa León XIV, y de nuevo cuando se negó a alinear a Italia con EE.UU. en la guerra contra Irán. No sólo se negó a participar en la guerra, como el resto de aliados de la OTAN, sino que denegó a EE.UU. el uso de una base aérea en Sicilia, y no ha renovado el memorándum de asociación defensiva con Israel.
"Ella es la inaceptable (...) Pensaba que era valiente, pero me equivoqué", dijo Trump entonces.
Sin embargo, durante la cumbre del G7 en Francia, Meloni negó que la relación con Trump hubiera cambiado, y achacó los malentendidos al "carácter fuerte" de ambos.
Políticos italianos apoyan a Meloni
Como ya ocurrió con las críticas de Trump al papa y el consiguiente roce con Meloni, los políticos italianos, también los de la oposición, han salido en defensa de la primera ministra.
Maurizio Lupi, presidente del partido Noi Moderati (Nosotros moderados), que forma parte del Ejecutivo, ha asegurado que las palabras de Trump "son injustificadas e inaceptables (...) Cualquiera que conozca a Giorgia Meloni sabe perfectamente que ella jamás le pediría limosna a nadie".
El líder del partido Azione, Carlo Candela, ha calificado a Trump de "mentiroso compulsivo" y "matón de cómic". "Personalmente, no creo en absoluto que Giorgia Meloni haya rogado por nada. En cualquier caso, estos insultos deben ser rechazados, ya que atentan contra el honor de la nación", ha añadido, según informa Efe.
Para Maurizio Lupi, presidente del partido Noi Moderati (Nosotros moderados), que forma parte del Ejecutivo, "las palabras de Trump son injustificadas e inaceptables (...) Cualquiera que conozca a Giorgia Meloni sabe perfectamente que ella jamás le pediría limosna a nadie".
"Solidaridad con Meloni por las palabras indescriptibles de Trump", ha escrito el senador del opositor Partido Demócrata, Filippo Sensi .
Desde el M5S, también en la oposición, el ex primer ministro y líder de la formación, Giuseppe Conte, ha afirmado que "Italia no merece verse humillada de forma tan flagrante". "Lo digo como ciudadano italiano antes que como político. Es inaceptable que un aliado se atreva a hablar así de nuestros líderes", ha añadido Conte en un mensaje en redes sociales.