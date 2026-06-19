Trump asegura que accedió a fotografiarse con Meloni porque le dio "pena" y provoca una crisis diplomática con Italia

Unas palabras despectivas del presidente de EE.UU., Donald Trump, sobre la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, han provocado un crisis diplomática entre ambos países y un nuevo desencuentro entre los dos líderes ultraderechistas, antiguamente aliados ideológicos y hoy distanciados.

El canal de televisión italiano La 7 ha difundido este viernes la transcripción al italiano de una entrevista telefónica con Trump. En ella, según el canal, el estadounidense aseguró que accedió a tener un encuentro y dejarse fotografiar con Meloni durante la cumbre del G7 que se celebró a principios de semana en Évian (Francia) porque esta se lo "rogó" y le "dio pena".

"¡Seguro que está contenta de que haya hablado con ella! ¡No tenía por qué hacerlo! ¡No sé qué decir! ¡Me rogó que me tomara una foto con ella! Tenía muchísimas ganas de una foto conmigo. No la habría aceptado, ¡pero me dio pena!", dijo Trump, según la transcripción al italiano de La 7 que recoge Efe.

La primera reacción ha sido la del ministro de Exteriores italiano, Antonio Tajani, que ha cancelado una visita prevista a Miami los días 21 y 22 de junio. Tajani ha dicho que las palabras de Trump son "graves y ofensivas" y "ofenden a toda Italia".

Imagen del encuentro entre Trump y Meloni durante la cumbre del G7 en Francia, el 17 de junio. Photo by Handout / Palazzo Chigi press office / AFP)

Meloni: "Ni yo ni Italia imploramos nunca" Meloni ha negado la versión de Trump sobre el encuentro y ha afirmado que es un "invento". La primera ministra italiana se ha declarado "atónita" y, en un mensaje en sus redes sociales, ha asegurado que "ni yo ni Italia imploramos nunca". ““ "No sé por qué el presidente de Estados Unidos se comporta así con sus aliados - ha añadido Meloni. Además, no es la primera vez que ocurre. Solo puedo decir que lamento que no muestre la misma determinación con los enemigos de Occidente, con los enemigos de Estados Unidos, con unos líderes con los que se muestra mucho más complaciente".

Nuevo desencuentro entre antiguos aliados ideológicos Este último choque entre Meloni y Trump viene a ahondar la distancia que separa a estos dos antiguos aliados ideológicos, ambas figuras destacas del campo de la extrema derecha mundial. Meloni asistió a la investidura del segundo mandato de Trump y posteriormente se entrevistó con él en varias ocasiones. Sin embargo, chocó con el republicano por sus críticas al papa León XIV, y de nuevo cuando se negó a alinear a Italia con EE.UU. en la guerra contra Irán. No sólo se negó a participar en la guerra, como el resto de aliados de la OTAN, sino que denegó a EE.UU. el uso de una base aérea en Sicilia, y no ha renovado el memorándum de asociación defensiva con Israel. "Ella es la inaceptable (...) Pensaba que era valiente, pero me equivoqué", dijo Trump entonces. Trump, contra el mundo: EE.UU. pierde aliados a golpe de amenazas Daniel Herrero Sin embargo, durante la cumbre del G7 en Francia, Meloni negó que la relación con Trump hubiera cambiado, y achacó los malentendidos al "carácter fuerte" de ambos.