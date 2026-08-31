Italia prorroga otros 15 días los controles fronterizos a los viajeros procedentes de España

El Gobierno italiano ha decidido prorrogar durante otros 15 días los controles fronterizos a los viajeros procedentes de España, una medida que debía expirar este lunes, según ha informado el Ejecutivo de Giorgia Meloni.

Roma restableció el pasado 1 de agosto los controles en los aeropuertos y puertos italianos para las personas llegadas desde España. La decisión se produjo después de la entrada masiva de migrantes desde Marruecos en la ciudad autónoma de Ceuta y ante el riesgo, alegado por Italia, de que se produjeran desplazamientos irregulares hacia otros países europeos.

La prórroga mantendrá los controles hasta mediados de septiembre. Al no existir una frontera terrestre entre ambos países, las inspecciones se realizan en las conexiones aéreas y marítimas y afectan principalmente a ciudadanos de países ajenos a la Unión Europea.