Italia prorroga otros 15 días los controles fronterizos a los viajeros procedentes de España
- Roma restablece los controles tras la llegada masiva de migrantes a Ceuta desde Marruecos
- La medida afecta a los pasajeros que llegan a Italia desde España por vía aérea o marítima
El Gobierno italiano ha decidido prorrogar durante otros 15 días los controles fronterizos a los viajeros procedentes de España, una medida que debía expirar este lunes, según ha informado el Ejecutivo de Giorgia Meloni.
Roma restableció el pasado 1 de agosto los controles en los aeropuertos y puertos italianos para las personas llegadas desde España. La decisión se produjo después de la entrada masiva de migrantes desde Marruecos en la ciudad autónoma de Ceuta y ante el riesgo, alegado por Italia, de que se produjeran desplazamientos irregulares hacia otros países europeos.
La prórroga mantendrá los controles hasta mediados de septiembre. Al no existir una frontera terrestre entre ambos países, las inspecciones se realizan en las conexiones aéreas y marítimas y afectan principalmente a ciudadanos de países ajenos a la Unión Europea.
Controles sí, pero no cierre de fronteras
La medida no supone el cierre de las fronteras ni la suspensión del derecho de libre circulación de los ciudadanos comunitarios, aunque estos pueden verse sometidos a controles de identidad y sufrir retrasos en sus desplazamientos.
El Código de Fronteras Schengen permite a los Estados miembros restablecer temporalmente los controles en sus fronteras interiores cuando consideran que existe una amenaza grave para el orden público o la seguridad. La Comisión Europea establece que estas medidas deben ser excepcionales, proporcionadas y mantenerse durante el menor tiempo posible.
España respondió a la decisión italiana introduciendo el 8 de agosto controles temporales sobre los viajeros llegados desde Italia por vía aérea y marítima. Esas medidas están previstas, por el momento, hasta el 7 de septiembre.
Roma mantiene la alerta pese a no detectar llegadas desde Ceuta
El Gobierno italiano justifica la prórroga por la situación que persiste en la ciudad autónoma. El ministro del Interior, Matteo Piantedosi, calcula que todavía permanecen allí entre 5.000 y 10.000 migrantes, muchos sin identificar completamente, y asegura que los servicios de inteligencia españoles han advertido de la posible presencia de personas con perfiles yihadistas. Roma sostiene por ello que todavía existe riesgo de desplazamientos irregulares hacia otros países europeos.
Sin embargo, el primer mes de controles no ha permitido establecer ninguna conexión directa con la crisis de Ceuta. Según La Stampa y Sky TG24, las autoridades italianas han detectado pocas irregularidades y ninguna de las personas interceptadas procedía de la ciudad autónoma.
Se trataba principalmente de viajeros con visados o permisos de residencia caducados y, en algunos casos, con antecedentes policiales.
Ceuta cuenta además con un régimen fronterizo especial: quienes parten hacia la España peninsular u otro territorio Schengen deben pasar controles de identidad y documentación.
Un pulso bilateral dentro del espacio Schengen
En su momento, España consideró injustificada la medida italiana y respondió el 8 de agosto con controles sobre los pasajeros llegados desde Italia, inicialmente previstos hasta el 7 de septiembre.
La nueva prórroga aprobada por Roma deja abierta la posibilidad de que Madrid prolongue también sus inspecciones y mantenga un pulso que ha tensado las relaciones entre los gobiernos de Giorgia Meloni y Pedro Sánchez.
Ahora Italia deberá comunicar formalmente la prórroga a la Comisión Europea, que supervisa su justificación, aunque la decisión corresponde en última instancia a cada Estado. De este modo, una crisis iniciada en la frontera de Ceuta con Marruecos ha terminado trasladándose a las conexiones entre dos socios comunitarios.