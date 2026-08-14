Farage revalida su escaño en el sur de Inglaterra pero sigue sin esclarecer las sospechas sobre sus finanzas

El líder ultraderechista británico Nigel Farage ha revalidado su escaño para el parlamento de Westminster por la circunscripción de Clacton on Sea (en Essex, en el este de Inglaterra), con una clara victoria sobre su oponente satírico, Count Binface, tal como se esperaba según los resultados y tras dimitir por un posible caso de corrupción en sus finanzas.

Farage, líder del partido populista Reform UK, obtuvo 22.239 votos —más incluso que en las elecciones de 2024, cuando tuvo 21.225—, en unas elecciones que han sido boicoteadas por las principales fuerzas políticas británicas: laboristas, conservadores, liberaldemócratas y verdes.

La elección fue motivada por la propia dimisión de Farage hace un mes, tras publicarse en la prensa que había recibido cinco millones de libras que no declaró y cuyo origen levanta sospechas. Convencido de que gracias a su alta popularidad pasaría el examen de las urnas, Farage forzó esta convocatoria electoral, movimiento rechazado por el resto de partidos.

Así, fue significativa la tasa de abstención, que alcanzó el 55 %, mucho más elevada que en las legislativas de 2024, cuando supuso un 41 % de un electorado de 79.785 personas.

De forma sorprendente, Farage no se personó en el centro de recuento de votos, como es la tradición, alegando en un encuentro con sus seguidores que la policía local le había advertido de que había en marcha "una campaña para perturbar y degradar los resultados", aunque varios medios lo contradijeron al asegurar que no hubo ninguna advertencia oficial en este sentido.

En realidad, Farage dio otra razón: "Estaría loco si me presentara en ese escenario, habiendo obtenido una victoria arrolladora (...) para ser rebajado y humillado por los nadies", en alusión al variopinto conjunto de candidatos que se presentaron contra él y que sí estuvieron presentes en el recuento.

Farage logró entrar en Westminster por primera vez en su carrera política precisamente en las pasadas legislativas por Clacton, cuando se hizo entonces con un 46 % de los votos. Los dos años transcurridos desde entonces no parecen haber hecho mella en la popularidad de este político y de su partido, que últimamente encabeza los sondeos de intención de voto. Reform UK, la formación que lidera, arrasó en las elecciones locales que se celebraron en mayo.

Papeletas de la votación entre fNigel Farage y Count BinFace en la lección parcial de Clacton en Clacton-on-Sea, Reino Unido EFE

Una elección surrealista Han sido los escándalos financieros asociados a su partido los que explican esta particular elección en Clacton: solo así se entiende que Farage renunciara a su escaño por Clacton el pasado 7 de julio y de inmediato presentara de nuevo su candidatura para volverlo a ocupar. ¿Qué había sucedido entonces? Un diario británico reveló que Farage recibió un regalo de cinco millones de libras del empresario e inversor en criptomonedas Christopher Harborne poco antes de anunciar que concurriría a las elecciones generales de 2024. Aunque en el momento de la entrega todavía no era diputado, las normas parlamentarias obligan a registrar determinados beneficios recibidos durante los doce meses anteriores a la entrada en la Cámara de los Comunes si guardan relación con la actividad política. Farage ha reconocido que recibió el dinero, pero sostiene que fue un regalo personal e incondicional destinado a sufragar su seguridad y niega haber incumplido la normativa. El comisionado parlamentario de estándares investiga precisamente si esa cantidad debía figurar en su declaración de intereses. El líder 'ultra' replicó que no había infringido ninguna norma, pero al dimitir paralizó cualquier investigación que pudiera abrirse sobre su caso. Aun así, él justificó su maniobra diciendo que prefería poner su escaño en manos de los electores y no de los medios de comunicación. El líder de la ultraderecha británica Farage renuncia como diputado para forzar una elección parcial Álex Mateos