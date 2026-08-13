Farage contra el Conde Cara Cubo de Basura: una elección parcial en el Reino Unido que bate récord de candidatos

El líder del partido Reform UK, el ultraderechista Nigel Farage, concurre este jueves a una elección parcial que ha forzado él mismo en la circunscripción de Clacton-on-Sea, a la que representa en el Parlamento británico, frente al 'Conde Cara Cubo de Basura', un aspirante satírico y su principal oponente, según las encuestas, en una votación con un número récord de candidatos, 34, aunque ninguno de los partidos principales se ha presentado, al considerar esta votación como una pantomima.

Un total de 79.785 electores están llamados este jueves a las urnas entre las 7.00 y las 22.00 hora local (6.00 y 21.00 hora peninsular) en este distrito electoral del condado de Essex, que incluye zonas rurales y pueblos costeros, como Jaywick, Frinton y Walton-on-the-Naze. No se espera que los resultados se conozcan antes del viernes.

Farage, que ha descrito esta votación como una elección del "pueblo contra el establishment" (el aparato político), se habría gastado más de 10.000 libras esterlinas (11.700 euros) en propaganda electoral en plataformas de Meta, como Facebook e Instagram, indica el medio Político, para unos comicios parciales donde tiene todas las probabilidades de ser reelegido y que él mismo ha forzado.

El dirigente ultra renunció a sus escaño el pasado 7 de julio para provocar estas elecciones parciales, que justificó alegando que quería que fueran los habitantes de Clacton quienes juzgaran sus acciones, en medio de lo que considera "un linchamiento" en los medios, como una investigación del periódico The Sunday Times, que filtró que no había declarado ante el Parlamento las donaciones recibidas del aristócrata británico George Cottrell, condenado en Estados Unidos en 2017 a ocho meses de prisión por fraude electrónico. Farage siempre ha asegurado no haber hecho nada ilegal.

Investigado por una donación de inversor en criptomonedas A esta polémica se suma una indagación abierta por el Parlamento por una donación de cinco millones de libras (unos 5,8 millones de euros) que recibió de un empresario inversor en criptomonedas y donante del partido, que no declaró porque, como apuntó Farage, fue un regalo personal para sufragar su seguridad. El examen en las urnas de los ultras Le Pen y Farage: que te juzgue el pueblo y no la ley Álex Mateos Ninguno de los partidos mayoritarios, como los laboristas, conservadores, liberal demócratas y verdes, han postulado en esta ocasión aspirantes para Clacton. El Partido Laborista ha denunciado que Farage está intentando cambiar de tema "desesperadamente", en medio de un escándalo por falta de ética, por lo que no se va a prestar a ello, mientras que los 'tories' han asegurado que presentarán candidatos "serios" si finalmente hay una investigación parlamentaria -interrumpida por esta elección parcial- sobre Farage. El que fuera uno de los principales impulsores del Brexit, de 62 años, ha precipitado esta votación después de que en los comicios municipales del pasado mes de mayo Reform UK arrasara abogando por mano dura en inmigración. Es, además, uno de los candidatos mejor valorados de cara a las generales previstas para 2029. Esta será la duodécima vez que los votantes en Clacton-On-Sea acuden a las urnas en los últimos doce años para elegir a su representante en la Cámara Baja.