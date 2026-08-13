Farage contra el Conde Cara Cubo de Basura: una elección parcial en el Reino Unido que bate récord de candidatos
- Los comicios parciales en Clacton tienen el mayor número de aspirantes en la historia del país
- Los partidos mayoritarios ven esta votación como una pantomima y no se presentan
El líder del partido Reform UK, el ultraderechista Nigel Farage, concurre este jueves a una elección parcial que ha forzado él mismo en la circunscripción de Clacton-on-Sea, a la que representa en el Parlamento británico, frente al 'Conde Cara Cubo de Basura', un aspirante satírico y su principal oponente, según las encuestas, en una votación con un número récord de candidatos, 34, aunque ninguno de los partidos principales se ha presentado, al considerar esta votación como una pantomima.
Un total de 79.785 electores están llamados este jueves a las urnas entre las 7.00 y las 22.00 hora local (6.00 y 21.00 hora peninsular) en este distrito electoral del condado de Essex, que incluye zonas rurales y pueblos costeros, como Jaywick, Frinton y Walton-on-the-Naze. No se espera que los resultados se conozcan antes del viernes.
Farage, que ha descrito esta votación como una elección del "pueblo contra el establishment" (el aparato político), se habría gastado más de 10.000 libras esterlinas (11.700 euros) en propaganda electoral en plataformas de Meta, como Facebook e Instagram, indica el medio Político, para unos comicios parciales donde tiene todas las probabilidades de ser reelegido y que él mismo ha forzado.
El dirigente ultra renunció a sus escaño el pasado 7 de julio para provocar estas elecciones parciales, que justificó alegando que quería que fueran los habitantes de Clacton quienes juzgaran sus acciones, en medio de lo que considera "un linchamiento" en los medios, como una investigación del periódico The Sunday Times, que filtró que no había declarado ante el Parlamento las donaciones recibidas del aristócrata británico George Cottrell, condenado en Estados Unidos en 2017 a ocho meses de prisión por fraude electrónico. Farage siempre ha asegurado no haber hecho nada ilegal.
Investigado por una donación de inversor en criptomonedas
A esta polémica se suma una indagación abierta por el Parlamento por una donación de cinco millones de libras (unos 5,8 millones de euros) que recibió de un empresario inversor en criptomonedas y donante del partido, que no declaró porque, como apuntó Farage, fue un regalo personal para sufragar su seguridad.
Ninguno de los partidos mayoritarios, como los laboristas, conservadores, liberal demócratas y verdes, han postulado en esta ocasión aspirantes para Clacton. El Partido Laborista ha denunciado que Farage está intentando cambiar de tema "desesperadamente", en medio de un escándalo por falta de ética, por lo que no se va a prestar a ello, mientras que los 'tories' han asegurado que presentarán candidatos "serios" si finalmente hay una investigación parlamentaria -interrumpida por esta elección parcial- sobre Farage.
El que fuera uno de los principales impulsores del Brexit, de 62 años, ha precipitado esta votación después de que en los comicios municipales del pasado mes de mayo Reform UK arrasara abogando por mano dura en inmigración. Es, además, uno de los candidatos mejor valorados de cara a las generales previstas para 2029.
Esta será la duodécima vez que los votantes en Clacton-On-Sea acuden a las urnas en los últimos doce años para elegir a su representante en la Cámara Baja.
Un guerrero espacial intergaláctico
El cómico Jon Harvey, que suele presentarse a este tipo de elecciones parciales en el Reino Unido bajo el seudónimo de 'Conde Cara Cubo de Basura', tapando su cabeza con una papelera metálica y una especie de traje de astronauta, ha afirmado que su principal atractivo para los electores es que no es Nigel Farage. 'Count Binface', como se escribe su nombre en inglés, fue rival del actual primer ministro Andy Burnham en la elección parcial de Makerfield de junio, que permitió al laborista postularse con líder de su partido para sustituir en el número 10 de Downing Street a Keir Starmer. Se describe como un "guerrero espacial intergaláctico" y es el principal adversario de Farage en esta votación, según las encuestas. El sondeo publicado el 2 de agosto por la empresa especializada 'Survation' apuntaba que Farage encabezaba la intención de voto, con el 73 %, frente al aspirante satírico, con el 20 %, de acuerdo con el cuestionario realizado entre el 16 y el 24 de julio a 502 adultos de Clacton.
Aparte del "conde", entre los candidatos hay 20 independientes -aquí también se bate el récord en el Reino Unido de aspirantes no vinculados a ningún grupo que concurren a unas elecciones- y de formaciones como el Partido Forward, cuyo aspirante es Adham Alkhatip, un estudiante de ingeniería y que lanzó su candidatura en TikTok, o el satírico Monster Raving Loony Party (Partido de los Monstruos Locos), con tres candidatos: Nick, The Flying Brick (Nick, el ladrillo volador increíble), "Howling Laud Hope" (Esperanza del Elogio Aullador) y "Baron Von Thunderclap" (Barón von Estruendo).
Según una investigación de la BBC, nueve de los 34 aspirantes que concurren por Clacton-on-Sea han aparecido en papeletas de voto en el pasado por escaños en el Parlamento o por la Alcaldía de Londres. El que tiene el récord es 'Howling Laud Hope', líder de su partido, que se ha postulado 37 veces en unos comicios desde 1983. Su nombre real es Alan Hope y alcanzó su mayor logro electoral en los comicios parciales de Leicester South, donde quedó el último de los cinco candidatos que concurrían, al obtener 553 sufragios a su favor (el 1,6 %).
Los candidatos humorísticos han sido una constante en los comicios en el Reino Unido desde el siglo XIX, con los más diversos objetivos, como burlarse de los partidos y políticos principales, llamar la atención sobre un tema en concreto, reírse de la totalidad del sistema o simplemente para promover sus proyectos o negocios, o a sí mismos.
La legislación británica permite que un partido presente más de un candidato a las elecciones parciales. Farage se ha presentado a siete comicios parlamentarios desde 1994 en el Reino Unido y se convirtió en diputado por Clacton en las elecciones generales de 2024. Los candidatos a un puesto en el Parlamento no tienen que ser de la zona por la que se presentan, aunque necesitan ser nominados por diez personas que residan en esa circunscripción. Se les pide también un depósito de 500 libras para validar su candidatura (unos 675 dólares), que se les devuelve si consiguen más del 5 % de los votos.