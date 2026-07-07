El líder de la ultraderecha británica Farage renuncia como diputado para forzar una elección parcial

Nigel Farage, el líder del partido británico de extrema derecha, Reform UK, ha anunciado que renunciará a su escaño como diputado en el Parlamento, con el objetivo de provocar unas elecciones parciales (by-election) en su circunscripción, a las que se presentará como candidato.

Farage, que en los últimos meses ha estado sometido a un intenso escrutinio por sus finanzas, ha afirmado que quiere que sean sus propios electores quienes decidan si desean que siga siendo su representante en el Parlamento.

"Voy a renunciar a mi mandato como diputado por Clacton-on-Sea (en el sureste de Inglaterra), lo que provocará una elección parcial", ha explicado. "Me presentaré como candidato en esa votación. Los habitantes de Clacton deben ser quienes juzguen mis acciones".

El político ha emitido la declaración de forma televisada, y ha arremetido contra la prensa por "invadir la privacidad de su familia". Además, asegura que el el "establishment político" está haciendo todo lo posible por obstaculizar a su partido.

"Lucharé para ganar", ha afirmado. "Lucharé para continuar la revolución política que Reform ha iniciado". En el último proceso electoral del país, las elecciones municipales del pasado mes de mayo, Reform UK arrasó, con un mensaje duro contra la inmigración. Actualmente, se presentaba como uno de los candidatos mejor valorados de cara para las próximas elecciones generales, previstas para 2029.

Esta maniobra de Farage busca obtener un nuevo mandato parlamentario y reforzar su apoyo ciudadano. Un ataque directo al "establishment" liberal, al que acusa de haber impulsado una "ideología progresista y woke" que, según él, ha hecho que los británicos sientan vergüenza de su propio país.