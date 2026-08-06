Igualdad pide una reunión urgente a Moreno tras ceder a Vox las competencias en violencia de género en Andalucía

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha pedido una reunión urgente al presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, después de que este haya decidido darle a Vox, con quien gobierna en coalición, las competencias en atención a las víctima de violencia de género, lo que Igualdad califica como "irresponsabilidad".

En la carta enviada para solicitarle ese encuentro, le pide además una rectificación y le traslada su "profunda preocupación" ante una situación que considera de "enorme trascendencia institucional y política" al poner, a su juicio, en cuestión el "compromiso" que Andalucía ha mantenido durante años con el Pacto de Estado contra la Violencia de Género y "con el consenso democrático construido para combatir una de las mayores vulneraciones de los derechos humanos que sufren las mujeres".

Redondo se remite también a la consejera de Servicios Sociales, Familias e Igualdad, María Dolores López, y a la directora del Instituto Andaluz de la Mujer, Rosalía de los Ángeles Espinosa, y cuestiona la cesión de estas políticas a una formación que "ha negado reiteradamente la existencia de la violencia de género".

La Junta considera a las víctimas una "prioridad" López ha replicado a la ministra. Ha defendido que "las mujeres víctimas de violencia de género en Andalucía cuentan con más derechos y recursos que nunca para su recuperación integral" y ha reafirmado “el firme y claro compromiso del Gobierno andaluz con la igualdad y contra la violencia de género" porque "la Junta continuará creando derechos, implementando recursos y mejorando los servicios para las víctimas y sus familiares". Contundente, López ha sentenciado que “las víctimas siempre han sido y son nuestra prioridad”. En una publicación en X, ha vuelto a remarcar este mensaje y ha recriminado a la ministra la polémica Ley del Sólo Sí es Sí y los fallos de las pulseras del sistema VioGén. ““ De confirmarse los dos presuntos asesinatos de este miércoles- en Murcia y en Asturias- como un violencia machista, serían 35 las mujeres víctimas mortales de la violencia de género en lo que va de año, 1.376 desde 2003. En lo que va de verano se han producido cuatro asesinatos machistas en Andalucía, tres en Málaga.