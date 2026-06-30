Cuerpo confía en su poder negociador: "No solo vamos a presentar los presupuestos, hay posibilidades de aprobarlos"

El vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha afirmado este martes en La hora de la 1 que el Gobierno pretende cumplir con los plazos establecidos por la ley para la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2027 y ha confiado en que puedan salir adelante con una mayoría parlamentaria suficiente.

"Nos movemos en las fechas ordinarias para presentar las cuentas", ha asegurado en una entrevista en la que ha explicado que la semana que viene el ministro de Hacienda, Arcadi España, convocará el Consejo de Política Fiscal y Financiera. A partir de ahí, se procederá con el debate y aprobación del techo de gasto: "Esperamos que la votación del techo de gasto se lleve a cabo en julio para que a la vuelta del verano las cuentas se puedan llevar al Congreso", ha añadido.

El ministro ha reconocido que la aprobación de las cuentas no va a ser fácil, pero confía en el buen desempeño de las negociaciones: "No solo vamos a presentar los presupuestos, hay posibilidades de aprobarlos". De hecho, ha recordado que en el actual Gobierno de Pedro Sánchez, "somos expertos en negociación proyecto a proyecto, decreto ley a decreto ley. Hay que normalizar la negociación porque da estabilidad. Es mejor la negociación que la imposición".

Cuerpo no ha querido dar detalles o cifras sobre los presupuestos o el techo de gasto pero sí ha reconocido que "serán unos presupuestos expansivos en las que pondremos prioridad a la vivienda".

Actualización del cuadro macroeconómico El titular de Economía ha asegurado que las medidas que el Ejecutivo ha puesto en marcha para contener el impacto de la guerra en Oriente Medio sobre la economía española "están funcionando". Ha añadido que "se mantiene el buen ritmo de crecimiento de la economía española pese a la situación geopolítica, por eso y para poner orden en las cifras era necesaria la actualización el cuadro macro que se llevó este lunes al Consejo de Ministros y que eleva el crecimiento en cuatro décimas para la economía de nuestro país este año". El Gobierno eleva en cuatro décimas el crecimiento económico para este año y lo sitúa en el 2,6% Inés P. Chávarri Con respecto a los picos de inflación que se han observado en las economías a nivel global desde que estallara el conflicto entre Irán y Estados Unidos, Cuerpo ha querido trasladar un mensaje tranquilizador: "Estamos viendo ya una normalización de la situación internacional que se traslada a los precios y estamos actuando en consecuencia". El ministro ha explicado también el porqué del nuevo real decreto-ley que el Consejo de Ministros aprobó este lunes y que coge el relevo del anterior escudo social aprobado a finales de marzo: "No queríamos retirar las ayudas de golpe, lo hacemos de forma progresiva porque todavía se va a tardar un poco en volver a los precios previos a la guerra en Irán". El Gobierno elimina el IVA reducido a los combustibles, pero mantiene ayudas directas a los hidrocarburos Sofía Soler